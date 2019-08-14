20 vs.40 米力的城市靈光與創作之路

【文－江峰 攝影－林冠良】

從20世代走到四十幾，始終喜歡雜貨和手作風格的作家／插畫家米力，二十幾年來共寫了12本書。在她的工作室中，滿檯的綠意與精巧的食具，在在顯示著她對於生活的品味。跟隨著台北的90年代一起成長、前進，走至此刻，一切都是如此簡單而恬淡。

二十之初 設計與雜貨之夢

米力寫作生涯的起始點是任職的公司推出的雜誌，那時20來歲的她在知音文創擔任設計師，早期的台北手作和雜貨的生活風格還不盛行，米力因為常前往日本，接觸許多DIY手作品，成為創刊號的創作靈感。90年代數位科技還在起飛階段，當時插畫只能先畫在紙上，再以掃描印出。後來，米力因為刊物上的創作被《中國時報》相中成了專欄作家，一路到了35歲。

稱得上是最早以手作與DIY當作內容的創作者，米力笑著說自己20幾歲時偏愛法式可愛風、小碎花與古董，正好呼應了當時重新吹起的復古風。那時在當紅港星與日本偶像的推波助瀾下，台灣興起了一波50年代碎花樣式的風格復興，從時尚精品到生活物件都吹起可愛田園風，在這樣喧騰熱鬧的氛圍中，米力度過了她的雙十年華。

那記憶中的90年代放到留白當道的現在，簡直是完全不同的光景，而流行的走向正如同人的成長，總會慢慢變化出不同的模樣。比起繽紛的花樣，如今米力更喜歡花道、茶道、職人文化與簡潔的風格，連帶著自己的畫風也變得簡潔，她剖析自己創作後期的文字作品，內容仍與雜貨相關，但更著重於生活中講究的器物鑑賞。

作家米力40歲後的城市生活，自在而優雅。 （攝影／林冠良） 分享 facebook

二十之中 滋養創作的城市場景

充滿活力的萬年大樓是米力年輕時重要的靈感場所。

從開始創作到現在，無論是生活還是作品，米力都經歷許多轉折。關於「改變」，她說自己不訂遙遠的目標，反倒是一邊實踐、一邊跟著台北的大環境一起變化。「我覺得人是直接住在夢想裡就可以了。你想要成為怎樣的人、過怎樣的生活，你的今天、明天、後天就會這樣連接起來。」而作為創作養分、默默推移著她的台北，也在米力的青春年歲之中不停往前。

20歲時的光華商場、軍用品店、眷村以及老店，早已佚失。而當時開始動工的台北捷運，如今則已支線繁茂；30歲時的東區，是當時年輕人約會的據點，此刻卻面臨著轉型。而40歲當下的台北，交通便利。小，卻聚焦。

此外，那些曾經存在卻已被淡淡抹去的城市場景，也深深印刻在米力的往昔裡。二十幾歲的西門町，與現時大相逕庭，當初滿目的禮品、舶來品小店，如今早已為食品、美妝與鞋店取代。早年防火巷與騎樓中充斥攤販，也隨著後來的整頓煥然一新。

而坐落於西門町的萬年大樓，亦是米力年輕時很重要的地標。當年，初出茅廬的她為了應徵設計工作，和萬年大樓有過一段緣分。那時找工作與現在線上投履歷、看作品集很不同，都是筆觸真實的紙本對決。公司特別要求面試者不准提供在學校的作品，因為他們想知道應試者們自己都在畫些什麼，但「也沒在畫什麼啊」，米力笑著憶起當時的內心獨白。那時的萬年大樓有文具商場，米力便一股腦地跑去添購材料，到處亂逛找尋靈感，最後竟然成功模擬出一本作品集，成為他進入設計工作的敲門磚，從此打開了創作之路。

還有當年的約會勝地來來百貨、德州炸雞、小騎士、濱江花市等，都是在米力年輕時曾經紅極一時的台北地物。「任何東西，在極度的豐盛後必然會衰敗。」米力的話語襯著背景的城市聲響，熙熙攘攘，潮流會過時，但過去的靈光一閃她都記得清清楚楚。

米力很常出沒於大稻埕，在老屋中悠閒地品嘗咖啡。 （攝影／林冠良） 分享 facebook

四十之後 台北生活的留白哲學

如今開起個人工作室的米力，外出多半是為了逛花市或者喝咖啡。大稻埕的「COFE bar 喫咖啡吧」與捷運松江南京站附近的「Fika Fika Cafe」都是讓她一試成主顧的愛店，不僅可以時常在大稻埕捕捉到野生的米力，她甚至因此與Fika Fika Cafe團隊結緣，聯手推出咖啡掛耳包組合。

米力始終鍾情於咖啡文化，她笑著解釋最早流行的即溶咖啡，一定要加上令人趨之若鶩的維生方糖才是絕配。而對於「吃貨文化」盛行的台灣，飲食本是映照時代的一面明鏡。以咖啡史來說，在即溶沖泡之後的90年代末期，星巴克進駐台灣，「新鮮烘焙」的概念取而代之，成為當時耀眼的新星；而後雖然連鎖咖啡店更加普及，卻也隨著單品咖啡與手沖技法的流行，逐漸區隔出獨立咖啡店的市場，也才有了像是COFE bar 喫咖啡吧和Fika Fika Cafe這些美好的小店。

問及對未來的自己及台北有什麼期許，米力回想20歲時的台北車站，那時還是平面，如今總覺得那裡還有更多的潛能尚未驅動，她說，「一個城市最重要的地方應該是車站。」所以期待看到台北車站的新發展。

曾寫過《我愛大溪地粉紅》，米力說道：「每個國家都有一個直覺的顏色，大溪地感覺像是粉紅色。它是理智的粉紅色，帶一點灰，那個灰是自己可以控制的部分。」

問起如何形容現在的台北生活，「空、白和滿吧。」米力說。而此刻所言的白，看似是空蕩，卻十足滿盈。這個白，似是米力直覺裡的台北色彩，她筆下的城市生活。台北走在她的過去，駐足過她的筆尖，也盎然於她的畫線。而此刻，更已然空靜地留白在她的生活裡，無言自滿。

除了寫作與畫畫，

一杯好的咖啡是靈感生活的必需！

Fika Fika Cafe 伊通店

中山區伊通街33號

02-2507-0633

COFE bar 喫咖啡吧

大同區迪化街一段248號

02-2552-8386

充滿活力的萬年大樓是米力年輕時重要的靈感場所。 （攝影／林冠良） 分享 facebook