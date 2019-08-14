20 vs.30 呂士軒一路向北的嘻哈故事

【文－周頤 攝影－蔡耀徵、林冠良】

從一位沒沒無聞的新竹少年仔，到現在走在台北街頭會被年輕人要求合照的「忠孝復興漢」，幾個月前才剛滿30歲的呂士軒帶著直爽的語調說，「台北確實改變了我不少，跟我小時候想像的不一樣。」一邊聊起他的20世代台北嘻哈故事。

二十之初 氣味相投的聚集地

一趟趟由新竹往台北的火車旅途，可以說是青澀的「新鮮鱒魚 Trout Fresh」呂士軒逆流北上的旅程。

從14歲開始接觸嘻哈音樂後，呂士軒會把每個禮拜500元的零用錢存下來，只為了坐火車上台北，到嘻哈青年們必訪的祕密基地——西門町。「那時候最快的車是自強號，票價140元我都還記得！」他認真地說。

當時吶喊著「No music, no life」的西門町淘兒唱片被稱為「西淘」，矗立在西門圓環的3層樓建築內，每一層樓都是樂迷的尋寶祕境。每一排陳列架間總藏匿著幾個緊抓著試聽機的識貨人。美國街上，則四處林立著販賣嘻哈服飾的招牌，千禧年時恰好迎上一陣嘻哈風潮在台灣蔓延高漲，潮牌服飾店Doobiest杜比斯在2001年舉辦「街頭文化祭」，打造了集結嘻哈四元素的舞台，美國街從此成為了嘻哈人聚集的重要地點。

對呂士軒來說，西門町更是一個讓他夢想成真的地方，在這裡他能跟其他愛嘻哈的人們一起站上舞台唱饒舌。描繪起當時的場景，他顯得興奮起來，「小時候我第一個表演的場合，就是街頭文化祭，兩天之內會有DJ、塗鴉、街舞、饒舌比賽。」他邊用手勢比畫，邊生動地說，「就是現在賣木瓜牛奶的旁邊、有一間便利超商的那個位置！」

二十的起初，是一個渴望自己聲音被聽到、被理解的時期，呂士軒也不例外。西門町開拓了他的眼界，讓他能夠站上舞台被聽見，也因此結識了許多饒舌圈的朋友，串起了和台北嘻哈文化的連結。

問起20歲那時對自己有什麼期許，他非常坦率地回答，「我覺得假久了就會變成真的，所以我20歲時每天對自己說：『我是饒舌歌手、我是饒舌歌手⋯⋯』結果就真的變成饒舌歌手了！」

剛滿30歲的呂士軒，有著鮮明的創作風格。 （攝影／蔡耀徵） 分享 facebook

二十之中 快步調的城市節奏

從作詞、作曲到影像創作，過去急性子、總是衝勁十足的他，學習範圍廣泛，總覺得「年輕時有時間，雖然沒有人家聰明，但只要比別人多做一點，雖然也可能遭遇多一些失敗，但成功的機會也會比別人多一點」。不難想像，呂士軒25、26歲決定上台北工作時，很快便習慣了台北快速的生活步調，節奏快的大城市與他的個性不謀而合，「快」便是他決定在台北做音樂的一大原因。除了快，台北也串聯起做音樂所需的不同網絡，有硬體、軟體，和最重要的「人」。「我的錄音室在台北，如果想要做很多事情、碰很多人，我就要跟著過來。」

剛上來台北，他最常做的事便是把一群做音樂的朋友都找來錄音室，大家聊天瞎鬧，玩到半夜。「上台北之後，覺得好像隨時都有人會找你去哪裡，也才發現在這裡其實有不少生活方式跟你一樣的人。」當時的漫天說地，不僅帶來音樂上的啟發，也從中吸收到不一樣的養分，「那時我還沒有出過國，也沒有搭飛機去過哪裡，所以可以藉由別人的嘴巴去認識世界，對我來說是很新鮮的事。」

自稱是「忠孝復興漢」的他，在20世代中半，開始在台北找到讓自己舒服的節奏。或許是在公司附近散步閒晃，熟門熟路的去吃水果攤旁的生炒鴨肉羹；或是像老饕尋寶一樣，挖掘到自己在台北最喜歡吃的拉麵。「這邊我很熟啊！看你想要吃什麼、要一個人還是很多人吃的，我都可以推薦給你！」呂士軒說著說著，讓人感覺散發無限的正能量，他口中的台北好像也因此變得明快又渲染力十足。

西門町對呂士軒來說是夢想成真的舞台。 （攝影／林冠良） 分享 facebook

三十之後 正負能量並行沉澱

恰屆滿30歲的此時，他下了個有趣的小結。「我覺得沒有絕對樂觀的人，有多少正能量就會有多少負能量。」如何正負平衡，是邁入三字頭的體悟，而呂士軒私心喜歡「記錄」下這些過程。可能是某個人講過的話、電影裡的台詞，或是自己寫過的歌。他說，「確實，把以前的東西拿出來看，會在你快要迷失的時候告訴你一些事情。」

除了紀錄的回顧，另一個方法便是要懂得適時的放鬆。手足球是呂士軒一直持續投入的運動，而這也和他閒不下來的個性相符合。眼手協調之餘，還要同時掌控多支球桿，若是沒有專注力和敏捷的反應，難以多工的人很容易手忙腳亂，但他卻相當沉浸其中。

他說自己偶爾會跟球友去行者或是銅猴子打球，或者獨自前往。點上一杯咖啡、自己一個人練練運球，也能自在地玩上好一陣子。「我最近在學著放鬆，30歲好像有個滿大的轉折正在發生，但我還在感受是好是壞。」他伸了伸懶腰，或許30歲的他便是正在學習如何讓自己收放自如，一如球台上可以控球得當的戰術。

30世代 台北嘻哈故事的後話

回顧呂士軒一路從20世代走到了30世代，問他最在意的是什麼？

「我希望講出來的話像我自己的，而不是去嚮往成為某一個人，就像我唱了，你就會知道我的風格是什麼。」現今饒舌音樂相似的風格已經四處可見，呂士軒更在意的是，創作出能打動人心、不一樣的音樂。

屬於台北的嘻哈故事還在不斷傳唱，而屬於呂士軒這個世代的饒舌10年，從聚集西門町的時期，到生活落定、跟著台北的脈動前進。或許聽完這段青春故事，再回頭聽他的歌，腦中就能串聯起那一波湧起的台北嘻哈浪潮。

饒舌之外，呂士軒懂吃懂玩的台北口袋名單！

( )藝文沙龍｜行者

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從20幾歲北上到現在，呂士軒對台北已感到無比熟悉。 （攝影／蔡耀徵） 分享 facebook