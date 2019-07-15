遊覽獨一無二的人文巷弄

分享 facebook 【文－戚文芬・攝影－張晉瑞】

第一家誠品書店、第一家Kiss迪斯可舞廳、第一家日系百貨公司……在台北市的發展過程中，有太多「第一」的東區，早已被視為時尚潮流及人文的匯集地。從小在東區土生土長，現為五弄文化創辦人的彭緯豪就說：「東區是你永遠找得到新鮮感的地方。」

轉進東區巷弄，櫛比鱗次的店家隔著落地窗，風情不一的唯美氛圍，美食、咖啡、音樂輕輕地流瀉而出。「Double Check」位在最近興起的復興南路一段107巷5弄，彭緯豪提到，「東區在享受、品味藝術上向來有很深的基礎，因此特別端出耗資百萬的音響設備、高達上千萬的原木裝潢來打造這間店。」他強調，東區獨特的藝術與人文氛圍在於懂得品味生活，這正是他選擇坐落於此的主要原因。

（攝影／張晉瑞） 分享 facebook

彭緯豪回憶起過去的東區，「記得小時候有很多小酒館、咖啡吧，裡面有專業DJ放音樂。」他進一步解釋，因為過去的生活，人們注重空間體驗，所以會到不同的場域做不同的嘗試，尤其是在藝術、音樂中汲取養分與靈感。因此，彭緯豪在同一條巷弄中，還另外規畫了展示科技藝術的視覺空間「一目EMU」，猶如忠孝東路上「東區藝廊」的室內縮小版；而「一味」則是以美食為題，企盼從音樂、藝術、料理最後回到在地與東區融合，成為五感生活豐沛的美學街區。

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同樣位於5弄， Boven雜誌圖書館早在5年前就選在東區開業，看上的也是當地獨一無二的風貌，以及太多引領潮流的紀錄。創辦人周筵川說，當年淘兒音樂城（Tower Records）掀起的風潮，不僅席捲了整個東區，更成為台灣引領時尚潮流的先驅，許多創意人、音樂人、藝術人都會齊聚在東區的淘兒，而曾是其嚮往者、也是員工的他，也將淘兒音樂城所帶來的影響力，視為創業努力的方向。

匯集各方面豐富而多元的資訊，廣納各國視野、看法，進而內化成自我進步的動力，周筵川笑說，「那時候房東和設計師，一聽我要開這間圖書館，不僅大力配合，在房租上也有很大的折扣空間，甚至還願意免費幫我裝潢。」正是這份想在東區注入藝文養分的堅持，Boven從最初一個月進200本雜誌，到現在約400本，透過紙本，將藝術與人文的生活美學從這裡散播出去，也成為今日活躍東區主要的生命力之一。

Double Check

大安區復興南路一段107巷5弄16號｜02-2778-3385｜16:00-00:00（週日至週四）、16:00-01:00（週五、六）

一目EMU

大安區復興南路一段107巷5弄14號｜02-2778-5311｜12:00-00:00

一味

大安區復興南路一段107巷5弄19號｜02-2778-3611｜17:30-00:00（週日至週四）、17:30-01:00（週五、六）

Boven

大安區復興南路一段 107 巷 5 弄18 號｜02-2778-7526｜10:00-21:00

( ) 藝文沙龍

1樓的髮廊結合吧台，原來整理髮型也能有更放鬆的可能。隨著角落邊的階梯而下，昏暗的燈光中，慵懶地躺在沙發上喝杯飲料，有各式精釀酒飲、單品或義式咖啡、精選茶品等，餓了也有美味的料理，配上舒服的音樂，還有多變的展覽空間可以走走。

大安區安東街40巷3號｜02-2775-1467｜12:00-00:00

雅痞Art Reading Café

一進門，整面的紅色書櫃，強烈的色彩對比以混凝土裝潢的室內空間，宛如置身哈利波特的魔幻世界，這裡是結合電影、閱讀、展覽講座、古典音樂演奏、旅遊與咖啡美食的獨立書店，而料理更是不失水準，以紐奧良雞肉羅勒燉飯深受顧客喜愛。

大安區復興南路一段126巷1號3樓之1｜02-2731-7477｜11:30-21:00

KOKO LAB

這是一個專為年輕人打造的創意空間，任何主題都有可能在這裡被實現，舉辦過的《文字大藥房》、《有梗冰果室》都成功掀起打卡熱潮。近期至8月4日展出的《初心籃球場》，可以挑戰籃球知識，或是與電玩好手進行遊戲PK，打造不同以往的展覽模式。

大安區敦化南路一段183號｜02-2775-1151｜12:00-21:00 （週一公休）

好樣本事

空間雖不大，每個角落卻都讓人滿是驚喜與感動。從世界各國而來的老件、設計小物、生活雜貨，琳瑯滿目的各式書籍，在質樸而典雅的空間中，淡淡地呈現出唯美而靜謐的氛圍，不愧是美國娛樂網站Flavorwire.com評選出全球最美20間書店。

大安區忠孝東路四段181巷40弄13號｜02-2773-1358｜12:00-21:00

花栗鼠繪本館

整間屋子綻放著宛如英國鄉村小屋般的美麗風貌，店內網羅大量童書繪本，設置便於拿取的低矮書櫃、舒適的座椅，小朋友在此可開心閱讀。此外，這裡經常舉辦說故事活動及各式講座，充滿親子共讀的歡樂。

大安區忠孝東路四段147巷8號｜02-2778-2211｜10:00-19:30（週一至週五）、11:00-19:30（週六、日）

Tanguísimo 探戈藝文沙龍

全台第一間阿根廷探戈藝文空間，不僅常舉辦探戈舞會、課程及表演，也會有許多大型的 salsa party、藝文講座、時尚派對。每年9月舉辦台北國際探戈節，曾數度邀請國際知名探戈大師來台授課與表演，也固定舉辦一系列的探戈文化講座。

大安區忠孝東路四段169號7樓之4｜02-2779-1136｜開放時間請上粉絲團查詢