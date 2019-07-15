構築東區夜食 繁華樣貌

分享 facebook 【文－簡宜婷・攝影－張晉瑞】

從捷運忠孝敦化站2號出口出站，熙攘的人潮川流不息，是任何人都熟悉的都會樣貌。彎進左側的巷弄，馬上來到台北市美食最密集的黃金戰區，除了美食，這裡最有活力的象徵，大概是年輕人追求自我風格的應許之地，走在路上即能一窺時下流行文化的風向！

網路推爆的東區美食，不分攤商店家檔次，好吃、創新都值得收入鄉民的口袋名單，有如在招牌上簽滿名字的「非常好吃蔥抓餅」，正是一家集附近店家、藝人、觀光客寵愛於一身的網紅小吃，經典的起司泡菜口味，令人吮指難忘。

夜色漸深，多數東區的街頭小食陸續收攤，對在東區上班的羽菲來說，這裡是她與姊妹們下班後聊天放鬆的地盤，在手機上用纖纖素指輕輕一滑，IG立馬搜尋到附近的網美網紅咖啡廳；而經常需要在東區往返的攝影助理Huang，則是喜歡選擇燈光美氣氛佳的酒吧或居酒屋，為辛勞的一天畫下完美的句號。

東區巷弄中的日式燒烤、特色酒吧幾乎成為他們下班後的心靈解藥，加班的夜晚跟同事互吐苦水有益身心健康，於是廣大的上班族同心協力發起「週三小週末」運動，順理成章地帶動東區後巷經濟繁榮。

（攝影／張晉瑞） 分享 facebook

理所當然地，大量的人潮與錢潮帶來創意與競爭，例如打破酒吧與裝潢界線的「爛醉咖啡」，由攝影師紐約、模特兒TOMO、MIKA共同經營，因為經常在國外工作，於是動了將世界風景帶回台灣的念頭，讓店內每個區域都成為獨樹一格的風景，摩登女性下班後呼朋引伴，一口美酒、一張美照，十分愜意。

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再舉亞洲50大酒吧「Draft Land」為例，這裡也是東區迷人的一隅。台灣頂尖調酒師Angus從吧台出走，將雞尾酒與日常生活品味連結，打造出簡單俐落卻富有風格的特色酒吧。店內牆上只有幾道簡單下酒菜Menu跟18支高壓酒桶，你可以輕鬆地自由搭配，打造專屬的品酒體驗。

不妨來體驗一回東區的夜食文化，讓自己沉浸在深夜依舊熱鬧的巷弄，微醺的晚風帶來日式燒肉的陣陣香氣，左邊是絡繹不絕的乾杯聲，右邊是震耳欲聾的Pop Music，過了今夜，明天又有活力度過嶄新的一天！

Drunk Cafe爛醉咖啡

大安區光復南路116巷9號｜02-2731-8787｜11:00-00:00

Draft Land

大安區忠孝東路四段248巷2號｜02-2731-8975｜18:00-01:00

東區粉圓

已有20多年歷史的東區粉圓，堅持使用健康天然的食材，深受顧客信賴。夏天消暑的綜合粉圓冰、冬天溫暖身體的燒仙草，每一碗都料多又實在，加上自製的黑糖，吃得安心又滿足。

大安區忠孝東路四段216巷38號｜02-2777-2057｜11:00-23:00

頂好紫琳蒸餃館

位在頂好名店城地下1樓，不論什麼時候來，都有滿滿的排隊人潮。餃子皮不僅Q彈還能吃到麵皮香，更令人滿足的是飽滿又新鮮的肉餡。花素蒸餃包了豆干、冬粉、韭菜，口感清淡卻不失香氣。此外，也有牛肉麵、蔥油餅等美味可選擇。

大安區忠孝東路四段97號B1｜02-2752-0962｜11:00-21:00

台 SO．PAR 餐酒館

將滷味、熱炒等台式料理，以氣氛佳的餐酒館風格包裝，成功打響名號。店內提供清酒、紅白酒、生啤、精釀啤酒，搭配各類下酒菜，如十三香麻辣蝦、滷牛三寶，以及菜單上沒有的隱藏料理，讓這裡時時充滿新奇的美味。

大安區市民大道四段36號｜02-2721-6900｜17:30-02:00

作田串燒

佇立在轉角的作田串燒，吸引著來自四面八方的逛街人潮。服務員熱情的吆喝聲、爐火上炙燒著美味肉串，世代在東京千葉經營居酒屋的老闆，將這樣的日本文化帶進台灣，並且提供改良創意料理，如本家手造軟骨雞肉棒，再搭配一杯好酒，感受東區夜晚愜意時光。

大安區敦化南路一段160巷9號｜02-8771-3979｜18:00-00:00

瘦虎麵屋

是間裝潢極具文青風的台灣小吃店，在復古懷舊的氛圍下，品嘗道地的古早味，乾拌麵、油酥飯配上紅燒肉，現煎太陽蛋或溏心蛋，再點些滷味小菜，平實的售價，深受東區上班族喜愛。

大安區延吉街62巷9號｜02-2778-1515｜12:00-14:00、17:00-21:00（週日公休）

裸湯拉麵

湯頭主打以雞骨、豬骨一同熬煮，同時去除多餘油脂，喝起來甘甜又清爽。一碗拉麵、再來一份獨門配方醃製的唐揚炸雞，就是店家最自慢的美味組合。

大安區敦化南路一段238巷1號｜02-8771-4670｜11:00-21:30

緒樂酒場

紅色燈籠在夜晚亮起，點亮了攤位的異國氛圍，也點燃了味蕾。串燒、花壽司、手卷都能在這裡品嘗到，也不乏各類來自日本的知名清酒，頗有日劇深夜食堂的感覺，非常適合下班來此與朋友小聚。

大安區延吉街62巷9號｜02-8772-8033｜17:30-01:00（週日至週四）、17:30-02:00（週五、六）