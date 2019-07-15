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躁鬱的香港：何必再當「想像的中國人？」

郭台銘正式聲明「祝福韓國瑜」 沒提脫黨參選

我的城事我決定 集思廣益的「公民參與」

2019-07-15 13:58臺北畫刊

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【文字整理－Arya.S.H、曾言之 圖－有隻小魚】

近年引發熱議的「公民參與」，創造了民主落實的新面貌，台北也建構起i-Voting與參與式公民提案等不同的公民參與方式，讓市民有機會把握改造生活的主動權。

i-Voting

i-Voting分為行政機關提案與非行政機關（市民）提案兩種類型，以非行政機關提案來說，側重廣納全體市民對政策的想法，也鼓勵民眾主動關心及參與公共事務的提案。

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參與式公民提案（參與式預算）

透過住民提案、多方溝通討論、公開展覽及投票等程序，選出符合社區需求的改造方案，並據此共識編列經費。

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臺北畫刊

《臺北畫刊》為臺北市政府觀光傳播局出版的市政刊物，以圖文並茂的內容傳達臺北市的市政資訊、生活型態及與市民習習相關的實用資訊，為中、外人士認識臺北生活的代表性刊物。近年來《臺北畫刊》設計風格朝向年輕、活潑、健康走向，內容方面除了生活資訊外，並以生活休閒及觀光旅遊議題為主，更符合現代人的需求。

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