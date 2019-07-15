我的城事我決定 集思廣益的「公民參與」

分享 facebook 【文字整理－Arya.S.H、曾言之 圖－有隻小魚】

近年引發熱議的「公民參與」，創造了民主落實的新面貌，台北也建構起i-Voting與參與式公民提案等不同的公民參與方式，讓市民有機會把握改造生活的主動權。

i-Voting

i-Voting分為行政機關提案與非行政機關（市民）提案兩種類型，以非行政機關提案來說，側重廣納全體市民對政策的想法，也鼓勵民眾主動關心及參與公共事務的提案。

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參與式公民提案（參與式預算）

透過住民提案、多方溝通討論、公開展覽及投票等程序，選出符合社區需求的改造方案，並據此共識編列經費。