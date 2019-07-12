當文字與生活更親近 城市裡的便利閱讀提案

分享 facebook 【文ー林郁姍．攝影ー莊智淵、陳柏亨、吳景騰】

大部分人對「閱讀」的想像，應該是一個人手捧著一本書的畫面，但其實遠不僅止於此。本次邀請台北市立圖書館與台北文學季主辦單位，從不同面向來討論閱讀，讓閱讀可以跟市民生活更緊密地結合；而「走讀」更是跳脫紙本閱讀的一大突破，從郊遊式學習，發現閱讀的多元可能。

突破圖書館傳統定義 讓閱讀更容易親近

在資訊爆炸的現代社會，手機常被視為是閱讀的一大阻力，但北市圖反過來利用手機的普及性和便利性，推動智慧圖書館，設置於地下街、捷運站等交通便捷的地方，讓民眾在前往搭車的途中，就能以電子載具輕鬆地借還書。另外，市府也與超商合作，一天24小時、民眾無時無刻都能透過超商機台借還書；而且一件包裹內最多可裝5本書，運費不過45元，卻能省下專程前去圖書館借閱的時間成本，閱讀成了一件低成本、但在心靈層面高獲利的美事。北市圖秘書劉振中提到：「電子載具讓圖書館走入生活，突破地點與時間的限制，藉此打造便利的閱讀城市。」 （左起）北市圖秘書劉振中、課長陳怡鈞、林佳穎，提出各種讓閱讀融入生活的方式。 （攝影／莊智淵） 分享 facebook

不僅借還書突破傳統非得在圖書館進行的限制，圖書館的定義也越趨廣泛，不是整棟都滿布藏書才能稱為圖書館。目前台北市約有12家超商內設置小小圖書館，以童書為主，每間約300本的藏書量。劉振中表示：「或許圖書館的人流會減少，但藉由超商的流動人潮與便利特性，吸引民眾親近閱讀，達成整體借閱量上升、閱讀風氣擴散，才是最重要的。」他也提到，市圖經由超商推廣閱讀，超商藉此增加來客量，民眾也能享受在巷口超商借閱的便利，可說是三贏的成功模式。

利用主題書展 培養在地閱讀習慣

推廣閱讀，最直接的莫過於把書擺在你面前，但如何吸引人翻閱又是一大考題。北市圖推廣課課長陳怡鈞表示，市圖各分館會依據館藏特色、居民習性來舉辦主題書展，以外國住民居多的天母分館為例，族群議題或許是不錯的選擇。諮詢服務課課長林佳穎則分享在四四南村舉辦互動式書展的經驗，將詩詞挖空後，由民眾自由填寫，曾經有個爸爸這麼填空：「書買了又買，真正讀的沒幾本；人愛了又愛，『真正結婚的沒幾個』。」讓人大讚真是絕妙好詩！由此可知，文學並非遙不可及，每個人都可以是詩人。 北市圖秘書劉振中分享在超商就能借書的服務，使閱讀能跟生活緊密結合。 （攝影／莊智淵） 分享 facebook

至於將主題書展結合時下最夯的實境遊戲，在圖書館內大玩密室解謎更是另類。有些玩家因為遊戲，第一次走進圖書館，也為了解謎而開始閱讀。館方還會特別選擇冷門藏書區作為關卡，偷偷安排鮮為人知的書籍作為謎題。林佳穎提到，幾名玩家在遊戲結束後，就馬上辦理借書證，搬了好幾本書回家，而這正是館方樂見的。

邊走邊閱讀 生活即是文學

跳脫把紙本書籍送到民眾眼前的方式，「走讀」成為近年的一股熱潮。「走讀，是將文本內容中較吸引人的橋段抽出來，讓民眾直接體驗，產生共鳴後，民眾自然而然會再回過頭去閱讀。」台北文學季近2年的走讀活動都獲得高度回響，文學季承辦人邱怡瑄表示，走讀能結合的面向很廣，例如2018年的「南港栳寮古道魔神仔踏查之旅」，由小說家瀟湘神帶路，經由在栳寮發生的魔神仔故事來吸引民眾注意，再帶到當地茶產業故事。藉由一次走讀，民眾就能同時認識到文學、地景與產業歷史，如同一次讀完三本不同領域的書籍大綱。同樣也是2018年的活動，「市場裡的文學食光」，由作家韓良憶和王蘭芬領路，將一個大家平常經過不會特別注意、卻又包含各種日常所需的場域，透過作家個人經驗，發現市場不一樣的生命故事。 目前台北市約有12家超商設置迷你圖書館，讓閱讀走入生活。 （攝影／莊智淵） 分享 facebook

2019年的「飛越稻田與水圳：穿越台大與空軍陳跡的文學行旅」，詩人作家須文蔚在台大鹿鳴堂講述上官鼎寫的政治科幻小說《阿飄》、到生態池畔換詩人王天寬讀詩、最後至須文蔚的家鄉蟾蜍山，從須文蔚的詩詞言語中，流轉著家人間的濃濃羈絆。邱怡瑄說：「走讀扮演的就像魚餌的角色，讓文本看起來很可口，先激發興趣，再藉機推廣書單，回到文本閱讀。」由此不難發現，生活，的確就是一種文學。 作家韓良憶帶隊走讀晴光市場周邊。 （攝影／吳景騰） 分享 facebook

生活，或許早已被閱讀填滿而不自知，其所包含的形式更廣泛、更有趣、更便利。下次路過書店，不妨停下腳步翻閱，或利用通勤時間以書為伴；假日想踏青沒人陪，就加入走讀發現新世界。每個不經意的角落，都是踏入文學的入口，就從巷口那間超商開始，進去借本書，回家閱讀吧！