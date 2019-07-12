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喝一杯老茶底的台北手搖飲 —— 吳氏設計 吳孝儒×琅茶 蕭意玟＆楊德威

2019-07-12 11:05臺北畫刊

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【文－許慈恩 攝影－蔡耀徵】

台灣茶在國際上享負盛名，而以台北作為基地，這幾年許多創新茶品牌和年輕愛茶人，投入舊茶與新裝、產地與飲茶文化之間的連結與革新，寫下在地與當代特有的台北茶故事。

定義時代 喝茶的新動詞

仔細回顧茶的過去就會發現，唐代煮茶、宋人點茶、明朝之後有了泡茶的傳統，每個時代飲茶的方式和之前都不太一樣，「於是我在想，有什麼動作是代表現在的呢？除了泡之外，應該就是『搖』和『吸』，搖是製作手法，而吸是喝茶的動作。」設計師吳孝儒解釋著說。

生活在台北，如今飲料店的密度早已遠遠超過了便利商店，習慣了走幾步路就能遇見手搖茶店，微糖、少冰、料少，還可以指定鮮奶產地，似乎懂不懂完美比例、哪一家什麼茶品好喝，已經成了檢驗對一座城市內行程度的隱形指標。

點一杯客製化手搖茶的習慣、邊走邊用吸管拌勻的反射舉動，這些我們每天都在經歷的大眾文化，背後其實象徵著當代人的生活模樣和思考路徑，從煮茶、點茶、泡茶，到現在的冷泡或手搖，吳孝儒認為「動詞」決定了一個時代如何和「茶」產生關係，也連帶影響茶具和茶飲型態的革新。

吳孝儒，「吸茶展 Suck My Culture」策展人，設計工作室PiliWu...
吳孝儒，「吸茶展 Suck My Culture」策展人，設計工作室PiliWu-Design（吳氏設計）主理人，擅長將日常的庶民生活與當代美學相互結合。 （攝影／蔡耀徵）
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他進一步具象化腦中的理論，「如果是2、300年之後的故宮，想展出千禧年以來的茶文化，除了工藝師的茶具作品之外，說不定會放環保吸管、手搖茶的杯子，因為可以連結到許多當代關注的議題，例如流行趨勢、環保或在地意識。」他笑著說。

添入城市個性 喝茶的不同途徑

延續著茶具的議題，新生代茶品牌「琅茶」的創辦人楊德威接著說，若要以唱片比喻，「以前泡茶本身可能像黑膠，很在意器材和使用方式，但我們兩個對於儀式的要求相對寬鬆，重要的是把核心精髓保留下來。」當吳孝儒問及貫穿其中無法妥協的堅持是什麼，琅茶另一位創辦人蕭意玟直覺地說，「是好的茶葉。」要泡出一壺對味的茶，最講究的是茶葉品質，「其次才是不同的技術、觀念和使用器物。」在這一眾台北新銳茶品牌中，或許定位、經營方式五花八門，但目標則隱隱然有一種共通性，都是在有所堅持之下，試著降低進入門檻，讓年輕人也能親近品茶。

對琅茶而言，從茶具到茶葉呈現，在當代都有許多不同的可能性。 （攝影／蔡耀徵）
對琅茶而言，從茶具到茶葉呈現，在當代都有許多不同的可能性。 （攝影／蔡耀徵）
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在人人都能自成風格的忙碌城市裡，全套傳統茶具、完整的自家泡茶空間不再是標準配備，泡茶似乎可以有更多想像力。譬如簡單的馬克杯或喜歡的生活器具，搭配即開即用的茶葉；又或是善用便捷的大眾運輸工具，連器具都無需準備就能直達產地隨興喝茶。

而說起台北作為茶產地，琅茶的兩位創辦人專業地推薦，「比較近的像是木柵的鐵觀音，搭個捷運、貓纜，就可以到達全部都是茶的地方。在台北，如果你想坐下來泡茶，貓空是個很不錯的選擇。」

一種台北文化 各自表述爭鳴

若喝茶文化能寫成光譜，琅茶代表著講究的品茗，那或許吳孝儒所關注的手搖飲日常，就是跨越整條光譜來到隨興至極的另一端，「但我從來不覺得這是兩件對立的事。」雙方代表不約而同地說，原以為會迎來一場「正統茶」和「隨便配」的大比拚，聊著聊著，卻發現一切觀點太過相似，風格化的泡茶方式和有點亂來的客製化手搖茶其實是同一件事，恰恰體現了台灣人特有的「混搭」基因，有些任性卻充滿活力。

例如多多搭配綠茶、本地茶葉裝進異國風情的茶杯，混合作為本體讓「台味」推陳出新，吳孝儒說，「手搖茶的有趣之處，就是在一口之中能喝到3、4個產地，不只是茶葉來源不同，牛奶、珍珠也各有產地，那口滋味是很複雜的，只有台灣人會這樣弄。」語音剛落，光譜另一端的代表蕭意玟則同感地表示，目前也有合作夥伴把琅茶的茶和咖啡調和在一起，「台北是一個非常自由奔放的地方，不管是精品茶或是手搖茶，若要探索茶的世界，你可能會覺得非常有意思，因為永遠有新鮮的發現。」她一語點破，大家都同感地笑出來。

蕭意玟＆楊德威，新型態茶品牌「琅茶」創辦人，致力於以更輕鬆的方式，將茶葉從產地帶...
蕭意玟＆楊德威，新型態茶品牌「琅茶」創辦人，致力於以更輕鬆的方式，將茶葉從產地帶進城市生活的日常。 （攝影／蔡耀徵）
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像是不同端點的人都願意試著相遇、彼此熟悉，於是促成了慢慢往中間靠攏、融合的台北喝茶生態。在不斷的互相交錯、真誠溝通之中，我們隱約可以看出推動台北茶產業革新的兩條路徑，從手搖茶出發、以策展設計呈現茶文化的吳孝儒，代表的是由生活出發的「民情」端，透過與日常相關的手搖記憶，引領人們進入博大精深的飲茶世界；而每一季都深入產地，帶回單品茶葉的蕭意玟與楊德威，則是「風土」的轉譯者，藉由入口的茶，說出在地真實的茶葉文化。

茶與城市 新與舊的進行式

問起兩個端點的轉譯者，如何看待茶和台北？以茶葉為本體的琅茶，分析台北是一支「輕烘焙的阿里山烏龍」，因為經過輕焙，所以比一般的烏龍更具甜味、容易入口。「它是有一點點火候的，但整體給人的感覺很好親近、喝完會有點想念。」而對茶藝工作者來說，台北的國際能見度很高，「許多旅客會從台北開始認識台灣茶。」蕭意玟說，這就像阿里山烏龍，既是絕佳入門，也代表著台灣經典的味道。

而從「人」的面向出發，吳孝儒則描繪台北很像是每個人心中都一定記得、那帶點麥香的古早味泡沫紅茶，「其實直到現在很多紅茶也還是會帶一點麥香，這是在其他國家沒有的味道。」走在前端卻也念舊，在新與舊之間不斷混合、碰撞出新滋味，那便是獨有的台北敘事。

（攝影／蔡耀徵）
（攝影／蔡耀徵）
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《臺北畫刊》為臺北市政府觀光傳播局出版的市政刊物，以圖文並茂的內容傳達臺北市的市政資訊、生活型態及與市民習習相關的實用資訊，為中、外人士認識臺北生活的代表性刊物。近年來《臺北畫刊》設計風格朝向年輕、活潑、健康走向，內容方面除了生活資訊外，並以生活休閒及觀光旅遊議題為主，更符合現代人的需求。
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