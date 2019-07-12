北投山中食、詠而歸

分享 facebook 【圖・文－魚夫】

放眼全世界，像台灣這樣，任何一個城市要上山下海車程不超過一小時者，鮮見之也，譬如現在咱們要來去北投了。

臺灣的溫泉史要從北投說起，發現者咸認為平田源吾（1845-1919）。他在1895年自大阪渡海來臺，暫居基隆，當初是想來臺發大財，向總督府申請開挖金礦，卻吃了閉門羮，可是在做發財夢期間，平田其實也很認真探勘，也因此受了許多傷，而且腳氣病發作，當時基隆沒什麼醫生，他聽說臺北附近山上有溫泉，可以療傷，不顧當時陸路鐵道都尚未完成，當下雇船到臺北，借住辰馬商會支配人河東利八君處所，1895年11月25日確認大屯山有溫泉，便動身前往，後來病不但痊癒了，還開了全臺第一家溫泉旅館天狗庵。

到了1901年止，除了天狗庵，北投星之湯、松濤園、偕行社等相繼成立，另一方面，平田也找上了臺灣總督府鐵道部運輸課長村上彰一，要找一處聖地安置一座守護北投的神佛，這也就是後來普濟寺湯守觀音的故事，那一年和岡本要八郎發現北投石同為1905年。

北投的故事足以發展成一門北投學，所以上山不只泡溫泉，還可以看古蹟、賞美景等，從市區出發，車程不遠，今日且來去山中一遊。

山中的悠然美景與美食 （圖／魚夫） 分享 facebook

「少帥禪園」者，可將北投溫泉區盡收眼底，亦可遠眺觀音山和關渡平原，更有美饌可以享用，不過在開飯前，最好先來泡個溫泉，或於溫泉泡腳池中做一足浴，乃有子曰：「浴乎沂，風乎舞雩，詠而歸」的境界，但不必急著走，訂好的午宴，不妨細嚼慢嚥，度過一個悠然見南山的下午。

店家取少帥名，指的是張學良自被蔣介石軟禁後，曾經有兩年幽居於此。這處的建築始於1920年，原是日治時期北投高檔旅館「新高旅社」，後來太平洋戰爭爆發，便成了招待自殺式攻擊神風特攻隊成員的最後饗宴之所。

如今的「少帥禪園」刻意將美食與少帥連結起來，編製「漢卿美饌」。漢卿是張學良的字，食譜主題圍繞在少帥與趙四小姐幽居歲月的主軸，當然是要令人發思古之幽情，所以主菜上桌，便來盤「長壽雙寶」暗喻兩人木公金母，常春不老；接著為「少帥最愛蝦」，然後在轉換口味之際，來道「趙四玫瑰醋飲」，再端上麻油魚肉「隱食第一鮮」，然後是「山居好野味」（雞肉），其後乃湯品「幽禁歲月百歲湯」，食魚食肉之際，也要「趙四獨門蔬食」來調和油膩的感覺，最後進入「少帥私房甜品」與「寶島四季鮮果」謝幕，據聞少帥口味清淡，總體組合乃走禪風意境，吃巧為主。

少帥禪園附近有座「北投文物館」，占地約800坪，前身是始建於1921年著名的「佳山旅館」，在日治時期為日本軍官俱樂部，建築係傳統木造日式町屋，門口另有一間獨立的別館，入內有著典雅庭院，大廣間尤其值得一看，可容納近百人，在日本時代，應是可供宴席與觀賞藝伎表演的場所，其餘隔間也經常舉辦諸如茶道、陶瓷、漆器等展示，分主題展示廳和常設展示廳，其展品經常令人驚豔。

館內有家餐廳名為「怡然居」，是利用三間和室客房空間來設計，提供懷石料理和好茶品茗，有份菜單書寫小缽、前菜、煮物、焚和、燒物、食事、碗物、甘味、果物等，有趣的是，其中「焚和」是將深海疣鯛魚、日本冬粉、甲仙芋頭、青物混煮，看來等同於日人所謂「炊合せ」，不同食材混煮的意思，所以好像應寫成「焚合」才對。

享用佳餚時，走出門外有玻璃屋和觀櫻臺，近觀丹鳳山，遠眺觀音山，美食、美景、名物都有了，盍興乎來！