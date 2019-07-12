Biking Anytime 跨上單車追風漫遊

分享 facebook 【文－吳亭諺 攝影－蔡耀徵】

在步調緊湊的都市，生活總是被繁忙工作壓得喘不過氣，於是每到假日就只想多睡一些，在台北有一群喜愛單車運動的上班族，從2010年開始，無論春夏秋冬、是晴是雨，每週六的早晨5點，固定在北投承德路的麥當勞前集合一起騎單車。

隨興成行，迎風的單車巡遊

起初只是幾位好友相約團練，沒想到朋友一個拉一個，參加的人越來越多，在時間、地點固定下，成了每週出團的車隊，由於經常騎車去北海岸吹風，因此被車友界稱為「北海岸吹風團」。

來參加的人，大都是玩三鐵的夥伴，或是想要加強訓練自己的單車族，不用事前報名，也無需繳費，只要在固定時間、地點集合，就能一同出團練習。 有了便利的YouBike，更能盡興地騎單車遊賞台北。 （攝影／蔡耀徵） 分享 facebook

北海岸吹風團發起人之一Jason，是曾多次參加 Ironman 世界錦標賽的業餘鐵人。接觸單車運動將近14年的他，最初只是為了減肥，以及和太太培養共同的運動興趣，當時因電影《練習曲》上映，台灣掀起了一股單車環島熱潮；那幾年，碰巧台北市陸續興建多條河濱自行車道，在大稻埕、松山、公館等地都設立單車租借站，Jason 便經常和太太去租腳踏車。無論是向北騎往淡水，還是往南騎到新店碧潭，都非常便利，他這才發現，很多以前覺得很遠的地方，竟然騎腳踏車就能到達，也越騎越有成就感。

敏捷上路，認識城市的絕佳方式 騎單車是熟悉一座城市的好方法。 （攝影／蔡耀徵） 分享 facebook

自從有了騎車的習慣，Jason也買了登山車、公路車和摺疊腳踏車，除了假日騎乘出遊外，每到中南部出差、旅行，就會把小摺放在車裡，有空就騎著車看看不同的城市。Jason說，「想認識一座城市，開車太快、走路又太慢，騎腳踏車就是最棒的方式。」在台北天氣好的時候，Jason有時也會選擇騎 YouBike 上班，放慢腳步，反而能夠看見平常忽略的日常風景。 河濱自行車道沿途的自然風光，讓人忘卻運動的疲累。 （攝影／蔡耀徵） 分享 facebook

台北市有便利的YouBike，無論是河濱、市區還是山區，也畫設了自行車專用道，以及單車族用路告示牌，提醒開車的民眾慢一點、多注意周邊，並互相禮讓。Jason說，這些設施對單車族來說非常貼心，也讓越來越多人願意選擇騎乘腳踏車通勤、出遊。

若要推薦台北市內的騎車路線，Jason建議，初學者可以先從河濱自行車道開始，因為這裡的行車較少、沒有紅綠燈、路也很寬廣、安全，他也經常在河濱教孩子騎車；如果是重口味的騎車老手想練車，則推薦陽明山系，從仰德大道往金山、石門，或是從至善路到聖人瀑布、風櫃嘴等，無論是海邊還是山上，從市區出發，30分鐘左右都可以到達。

定位目標，來場即刻出發的單車之旅 Jason建議單車入門者應先了解自己騎車的目的，再選購相應的所需物品。 （攝影／蔡耀徵） 分享 facebook

身為專業的單車族，Jason平時騎的是扁身、能降低風阻的專業公路車，舒適的車衣、防風沙的風鏡、保護頭部的安全帽與提升踩踏效率的卡鞋（又稱自行車鞋）都是他騎車的必備物品。不過問到單車入門者有什麼必買的裝備，他說，還是要先想想自己為什麼騎車，才不會一時興起買了許多不一定需要的物品，最後放著生灰塵。

Jason建議，如果是希望增加運動量，可以選擇騎 YouBike通勤，既節省交通費，又能當作運動；若是想透過騎車認識新朋友，則可以買台配備基本的入門款單車，主動參加單車社團，有活動就能隨時出發；初階的路程騎久了，想要變更強、挑戰自己的極限，再來挑選進階裝備，例如購入車錶等。找到自己運動的目的，衡量自己的時間跟金錢，才會更有動力。

「雖然聽起來有點誇張，但是騎單車、參加鐵人運動都讓我的生活更圓滿。」對Jason來說，運動已經是生命的一部分，也讓他認識了一群喜愛運動、能夠互相鼓勵的朋友，接下來北海岸吹風團團員的共同目標，就是一起進入三鐵人的殿堂——Ironman世界錦標賽。

每個人開始運動的原因和期待都不一樣，下次不妨先試著和朋友到河濱公園騎車兜風吧！或許能從中找到讓自己堅持下去的樂趣。

4+2的台北漫遊

「4+2」指的是開車（4輪）加上騎單車（2輪）組合起來的全新旅行方式。在台北走跳，無論是像Jason選擇開車加上自組單車，或是到了目的地再利用方便的YouBike隨租隨騎，都是玩透城市的新流行！