Outdoor Weekend 給入門者的一堂露營課

分享 facebook 【文－黃思齊 攝影－林冠良】

「因為露營，我發現自然環境能增強孩子們的領悟和感受力。」家庭露營部落客「爸趣外露」共同創辦人小白笑著說。一般人聽到露營，第一直覺往往是全副武裝開車遠行、蜿蜒上山，但露營其實可以很簡單、隨興，作為資深「露友」，小白一家將帶領我們一窺新手也能快速入門、享受自然的露營方式！

放鬆放空，小資露營日常

「我和老公（智維）兩個人都是坐不住的射手座，因為太愛出去玩，有小孩之後一直在尋找更省錢的出遊方式，所以才接觸到露營。」小白一家開始露營的動機非常實際，就是希望能在預算考量下經常出遊，於是漸漸地從住民宿轉變為搭上一頂帳篷住在野外，在蟲鳴鳥叫之間，與自然環境的脈動同生共息。

隨著台灣的野外活動風氣日漸興盛，露營便是新興的熱門活動之一，到露營區露營是其中最常見的方式。一般來說，露營區的計價模式包含按照人數、車輛或營位計算，營位從免費到數百、數千元不等，對於一個月至少露營兩次的小白和智維一家來說，一個營位1,200元以下的營區便是首選。 小白與智維時常帶著孩子一起露營。 （攝影／林冠良） 分享 facebook

談到其他的露營方式，小白分享道，還有野營、車泊，甚至是注重質感、對於裝備設計感和搭配方式十分講究的美學露營等選項。「以帳篷來說，我的露友們使用過最貴的帳篷大約5萬元，但是美學露營愛好者使用的帳篷至少需花費8萬元；雖然近年來也有奢華露營的風氣，但我們還是比較喜歡和大自然更親近，而且簡單、方便的露營方式。」小白說。

三大營區，週末就能出發 天幕帳能夠遮陽和避雨，擴展了帳篷之外的炊事及活動空間。 （攝影／林冠良） 分享 facebook

在都市裡也能露營嗎？答案自然是肯定的。台北市與外縣市最大的不同是露營區大都位於交通便利之處，外縣市的露營地則大都位在山區，雖然能更深入山林，但長距離的路程與交通時間，無形中也提高了一般人露營的門檻。「台北其實滿適合露營車型態的旅遊，因為去山裡需要經過較多狹小的產業道路，露營車較難到達。」小白說。

如果沒有時間、又不想大老遠跑外縣市，台北市其實有3個露營區可以選擇，小白為入門者推薦的首選，是位於華中河濱公園的華中露營場，這裡提供露營拖車、汽車營位和草地營位出租，還有排球場、足球場和自行車道等設施。雖然必須酌收入場費，但比較不受事前線上登記的限制，可以讓心血來潮的露營新手隨時前往，輕鬆體驗露營樂趣。

除了華中露營場，位於北投近郊的貴子坑露營場臨近登山步道、水土保持教室與湖泊，也臨近熱鬧的北投溫泉區，適合喜愛自然的親子前來共度週末時光。而位於內湖區的碧山露營場，則可以由大崙尾山麓的碧溪產業道路進入，夜晚的城市燈火，為露營者帶來除了山林野趣以外的不同感受。不過要特別注意的是，這兩個露營區屬於免費公有營地，極為搶手，需要事先線上預約，且必須在畫定的炊事棚內煮食並自行帶走垃圾，雖然較為繁瑣，但這同時也是遵守秩序與保護環境永續的表現，讓露營同時成為親子教育的最佳機會。

新手露營，好露友帶你入門 充氣床、睡袋都是必備的露營用品，以租借代替購買是個選擇。 （攝影／林冠良） 分享 facebook

對於初次露營的新手來說，小白提出兩個大家最容易忽略的地方：「在野外露營時，因為沒有太多額外的光源，作息建議跟著太陽走，且建議穿著長褲防止蚊蟲叮咬。」另外，小白認為露營新手最重要的並不是馬上購買一堆露營物品，而是找到能夠引領你踏入露營領域的好露友：「和有經驗的人一起去露營，遇到問題時才會知道怎麼解決。如果不確定自己是否會喜歡露營，建議先借用露友的裝備，或者先以租借的方式代替購買。」但若說有什麼裝備是該早早入手的，小白一家認為功能強大的保冷劑（冰寶）與一輛大容量的車，能讓露營更為方便愉快。

此外，與好露友同行也更能確保露營品質。小白說：「我們較常舉辦團體露營，車程中孩子有玩伴，不至於因車程較長而感到不耐；而且大家可以提前分配，攜帶不同菜色共餐，省下很多料理的麻煩。」

小白也跟我們分享團體露營的另外一個要點，就是選擇生活作息相近的露友。「有的人喜歡聊天到很晚，有的人喜歡早起活動，因為帳篷沒有良好的隔音和阻隔燈光的功能，選擇與作息相近的露友一起露營，比較可以避免互相干擾的情況。」

露營的美好，不僅在人與自然的和諧共處，同時也來自人與人之間的溫馨時光。在忙碌的生活中，如果想要重溫朋友間青澀時期的月下暢談，或是小家庭的溫馨遊趣，露營的彈性和自由，正是讓不同人都能享有愉快時光、重拾感受力的好選擇。

都會型 vs. 自然系

華中露營場

世界少見的都會型公園式露營區，備有台灣稀有的露營車營位。

華中河濱公園

02-2307-6929

貴子坑露營場

露營區內綠意環繞、遠離塵囂，還能享受山邊的絕佳美景。

北投區秀山路161號

02-2759-8528

碧山露營場

場內規畫了小木屋和涼亭營位，就算下雨也能不受天候影響。

內湖區碧山路26-6號

02-2794-9435