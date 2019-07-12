Hiking Day 登一座郊野與心上的高山

分享 facebook 【文－陳育維 攝影－楊雅淳】

「當你去山上創作，感受到的東西會不太一樣。」作家陳德政年輕時迷戀搖滾樂，過了30歲卻愛上了登山，他說rocker很適合爬山，因為同樣是要把種種困難輾壓過去。到頭來，他眼中的城市與高山、搖滾樂與登山原來這樣相近。

作家與山，第一次接觸就失敗

陳德政平時生活在繁忙的台北市東區，但每當從住的地方向外望，天氣好的時候便能看見陽明山，不知不覺中，對山的嚮往早已在心中默默扎根。已習慣城市景象的他，在從人煙稀少的冰島回來後，想逃離城市的受困感越發強烈，隨後便與友人一同從郊山開始親近自然，但首次的經驗，卻以失敗收場。

陳德政選擇了小觀音山作為第一站，原因則是：「因為名字很可愛。」不料，登山過程卻超乎想像地艱辛，「我還穿著棉T、籃球鞋跟皮革側背包，原以為會有步道，結果一到登山口發現，眼前全是滿滿的泥濘。 」那次只走了一半，就跑去泡溫泉、吃土雞城。結束後，陳德政只感受到許久未曾有過的疲憊，一覺到天明後便想著爬山這事大概再也與己無關。

「不過大概因為我是摩羯座，總不願認輸。」他笑著說。無法忍受有未完成之事懸在心中，不到一個月又再次和夥伴相約前往熟悉的登山口，這次不僅順利爬完全程，心裡更有種莫名的自在感。愛上山之後，陳德政體悟到每一次的登山過程都是「來跟山請教事情的」。人在山裡，你的身體就是一直在跟它對話，於是能學習如何在不同的狀況中適應並繼續前進，也更能了解自己和自然。

與山親近，城市近郊的自然美景 透過100倍望遠鏡，可以從山腳下輕易找到山上的夥伴。 （攝影／楊雅淳） 分享 facebook

陳德政認為，台灣的山岳景觀是十分珍貴的，「但大家好像很少注意到身邊珍貴的自然景觀，就連我也是到30歲之後才慢慢接觸。」傳統上總認為上山下海都充滿危險，因此人們總缺乏動力去嘗試和接近。但對陳德政來說，「登山就是生活的一部分，就像吃飯和旅行。」雖然仍舊喜歡都市的便利，但偶爾想脫離時，只要跳上車，一下便能到達林相豐富的郊山。

在台北這座城市裡，現代與自然這兩種場景一點也不互斥，以富陽公園為例，他說其實去年才來過，「繞一大圈還走到北二高，而且旁邊就有捷運站。」不僅是空間上都會和山靠得近，山上寂靜的孤獨感，和陳德政平常的生活氣氛也十分相近。

「我覺得，不需要在意別人的玩法或是速度，登過多少百岳或高山只是一種參考標準。」陳德政認為，如果只是單純地走出戶外，象山和陽明山都很合適，不僅山勢的高低差能帶來足夠的運動量，景觀也十分動人。他也推薦初次體驗者可以先試著爬爬七星山，不僅攀爬過程不會太艱辛，登頂後，一面是北海岸，另一面則是台北盆地，一覽無遺，相當過癮。

山的考驗，隨時來臨的逆行與應對 陳德政的登山隨身配備：戶外專業錶款、望遠鏡、防潑水機能小包及多功能露營燈。 （攝影／楊雅淳） 分享 facebook

開始登山之後，陳德政第一年的登山過程一切順利，不僅天氣好，也沒遇到特別艱難的情況；然而第二年考驗接踵而來，各種惡劣環境都遇上了，像是溼冷交加的寒流與暴雨、破舊且滿是老鼠的駐紮點，他才深深體悟到「裝備是很重要的，因為裝備可以保命，上山之後會發現你的每一分錢花得都值得」。不像其他戶外活動可以隨時搭上汽車、撤回市區，一旦到了山上，就必須徒步走完或耗時折返，因此裝備自然必須比其他戶外活動更講究。

從一開始連基本配備都稱不上的裝備，到現在大幅升級的行頭，陳德政認為有3項物品格外重要：登山鞋、背包及風雨衣。專業登山鞋防水、抓地力強且能保護腳踝；背包是登山者全身重量的來源，選擇時必須考慮自身負重能力及登山天數；風雨衣則是在風雨交加時能讓身體保持乾爽，在氣溫驟降時，也能幫助保暖。

離山不遠，近在咫尺的自然景觀 陳德政認為，下雨也是山中再自然不過的日常。 （攝影／楊雅淳） 分享 facebook

現在的陳德政仍舊熱愛登山，心情也淡定許多，但當他說起困苦的登山經驗，山上的惡劣環境與雨中的溼冷夜晚仍像昨日重現般，一幕幕具現在我們眼前，問他若要用首歌來形容登山的艱困會是什麼？「王菲的〈悶〉！」陳德政坦率地說，「真的很悶，當下還想著到底為何我要來這邊受苦。」

「但其實下雨登山也滿好的，空氣中會有另外一種味道。」他若有所思地補充，畢竟「山本來就會有不同的面向，下雨有下雨的感受，它就成了一個過程。」不分晴雨，這座城市四處都坐落著綠意，不論是郊山或是生態公園，不妨在空閒時來場戶外之旅，放鬆地感受與沉浸於近在咫尺的另一個世界。

爬郊山，往_____去！

富陽自然生態步道

山系：南港山系

海拔高度：20~100公尺

預估所需時間：1小時左右

七星山主、東峰登山步道

山系：七星山系

海拔高度：536~1,120公尺

預估所需時間：2.5小時左右

小觀音山群峰步道

山系：大屯山系

海拔高度：795~1,070公尺

預估所需時間：4小時左右