上山避暑找清涼 享受沁心瀑布之旅

【文－Catty Wang・攝影－林茂盛】

微風吹拂的初夏，正是走入山中尋幽訪勝的好時節。讓我們踏上綠樹成蔭的步道，感受瀑布迎面而來的沁涼水氣，享受舒適的乘涼時光。

大溝溪親水公園 （攝影／林茂盛） 分享 facebook

圓覺瀑布 沁心涼的忘憂之路

因大溝溪流經巨石斷層之高低落差所形成的圓覺瀑布，水流淙淙彷彿一抹柔美的白紗，溪水流經不規則堆疊的巨石，又再造成幾處小水瀑，如此層層堆疊的多變景觀，成為圓覺瀑布獨樹一幟的特色。

大溝溪水質清澈，周邊也孕育了豐富生態，賞瀑的同時也別忘了抬頭看看，說不定會看見豆娘、蜻蜓，甚至是擁有美麗豔藍色羽毛的翠鳥在空中翩然飛舞，一旁還有大葉楠、水金京等亞熱帶指標植物，儼然是座生態寶庫。瀑布周邊設有數座涼亭，遊客們聚集在此處乘涼休憩，欣賞清澈瀑布與綠意美景，伴隨著涼爽的微風，也帶來了沁入心脾的舒爽感。

圓覺瀑布

地址：可由圓覺寺環狀步道步行抵達。

擎天崗 （攝影／林茂盛） 分享 facebook

周遊景點推薦

大溝溪親水公園 都會區的生態祕境

兼具生態保育、教學體驗、休閒遊憩等多重功能的大溝溪親水公園，大溝溪水道貫穿其中，潺潺流水就在腳邊，除了適合出遊踏青，還能捲起褲管踏入溪水中，與魚蝦一同嬉戲，不妨來這座都市中的生態祕境，享受清涼又消暑的時光。

大溝溪親水公園

地址：內湖區大湖山莊街底

新福本坑 記憶中的礦業風華

內湖區早年曾開採煤礦，因一次礦坑災變事件，讓內湖煤礦業從此沒落。如今打造出一座仿古礦坑隧道，除了重建運輸軌道，還有裝滿煤渣的礦車，讓民眾了解當年內湖煤礦業的興衰。

新福本坑

地址：內湖區大湖街131巷18號

碧湖步道 綠意蔽天之徑

新福本坑附近有一處充滿森林氣息的碧湖步道，步道全長1.3公里，平整好走，是一條老少咸宜的踏青路線。林木茂密宛如一條綠色隧道，漫步其中全身都能感受到涼爽舒適。

碧湖步道

地址：內湖區內湖路三段60巷12弄與大湖街131巷間

絹絲瀑布 悠然漫步山水間

位於陽明山的絹絲瀑布可說是相當平易近人的親水場域，在茂密樹林及山谷溪流環繞之下，可以感受到沁入心脾的清涼感，隨著流水聲逐漸清晰，隱藏在林木之間的絹絲瀑布便映入眼簾。

源自七股山麓的冷水坑溪，水量不大，讓瀑布宛如一條細長柔美的白色絲綢自山林間垂落，因此得名。坐在一旁木椅上聽著不停歇的水聲，還能感受到瀑布飛濺出的清涼水珠，頓時暑氣全消，身心也放鬆了下來。由於溪水流經竹篙山與七星山的火山地質，讓水中含有鐵、鎂等礦物質成分，瀑布下方的岩石在溪水積年累月沖刷下，氧化呈現紅褐色，與周遭盎然綠意形成強烈對比，相當奇特。

絹絲瀑布

地址：可由絹絲瀑布步道步行抵達

周邊景點推薦

絹絲瀑布步道 尋幽訪勝之路

步道可由菁山路的登山口或擎天崗方向進入，全程林蔭蒼鬱，生態豐富，像是喜愛溼潤幽暗環境的台灣特有種「阿里山赤車使者」在這裡也看得到，愜意漫步其間，沐浴在芬多精之中，彷彿身心靈都得到淨化。

絹絲瀑布步道

菁山路登山口：士林區菁山路101巷

擎天崗 視野遼闊大草原

擎天崗地勢平坦遼闊，放眼望去是一望無際的大片草地，可以愜意散步，體驗踏青樂趣，或是選一塊陰涼處躺下，感受微風輕拂過臉頰的涼爽舒暢感，享受遠離塵囂的閒情逸致。

擎天崗遊客服務中心

地址：士林區菁山路101巷246號

電話：02-2861-5404

營業時間：園區開放區域以實際公告為準

BRICK YARD 33 1/3美軍俱樂部 老房子的新風情

前身是陽明山美軍俱樂部，保留了原始結構與建築外觀，在修復新生後，蛻變成一個結合歷史、黑膠唱片、文物展覽及餐廳酒吧的空間。戶外設有露天水池，可以坐在一旁撩動池水，還可以脫去鞋襪走入淺池中，讓體感溫度瞬間降溫。

BRICK YARD 33 1/3 美軍俱樂部

地址：台北市士林區凱旋路49號

電話：02-2861-8282

營業時間：平日11:00-20:00，假日10:30-20:30