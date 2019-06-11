求職學問大 青年職涯完全解析

分享 facebook 【文－黃思齊、許慈恩、攝影－林冠良、柯伯麟】

畢業季將至，求職課題依舊是職場新鮮人關心的焦點。為了與青年就業議題正面對決，採訪那日，我們與台北市就業服務處處長游淑眞、台北青年職涯發展中心 （Taipei Youth Salon，TYS）執行長洪玉茹，以及旗下參與「菁英實習生培訓計畫」的實習夥伴謙合，暢談台北就業環境，並另外訪問了配合實習計畫的企業之一「DollBao 逗寶」，一路由大學生實習，天南地北地聊到職場面貌。

職業大爆炸 青澀的分工焦慮症

「職業以前叫365行，但現在遠遠不止，如果可以提早了解，就知道自己要什麼。」談起台北青年就業的核心議題：「摩擦性失業」，游淑眞認真地分析。越先進的城市，行業的分別就越細緻，正因為每份工作都太不相同，青年在校園所學與專業分工上有著根本性的認知落差，也才出現台北年輕人「時常在找工作、也很常想換工作」的現象。

「我以前也是心裡著急，想讓自己過得很充實，但反而沒時間沉澱。」即將畢業的謙合同感地說，一旁的洪玉茹臉上露出溫暖的笑容，像是親自拉拔的孩子真的長大了。謙合接著解釋參與TYS職涯規畫後，才發覺越是焦慮越需要停頓消化、盤點自己，「一直衝刺對長期職涯發展是不太好的。」三人不約而同點了頭。

從零啟動 鋪一條產學之路

如何認識職業、了解自己並且重整職涯方向，是就服處與TYS長期關注的目標。這條通向職場友善的路，以實習與培訓計畫為入門，早在求學階段就給予協助。「希望以較有連貫性的課程、專業的職涯發展評估和資源導入，讓年輕人更具備社會競爭力。」洪玉茹同時表示，TYS也透過引薦實習，讓「產、官、學」三方協作，如此一來，企業端與新鮮人能提早認識彼此的需求，公部門也能從中了解就業環境並追蹤共事狀況。

「其實有時候年輕人沒工作經驗，但他的誠懇跟熱忱是可以說服人的。」游淑眞接著談到說服企業改變用人思維，也是就服處重要的任務之一，包含「職場體驗實習平台」的建立、今年首辦的高三生「職場體驗徵才」以及將在6月29日登場的「OKWORK 畢業季」就業博覽會，都需要與企業不斷溝通、長久經營，才可能達到共識。

而說來讓人佩服，與TYS合作的企業，不僅提供職位，還需提交培植計畫、通過勞工條件審核等，「最重要的是，實習生要有一個mentor（業師）」、「我們也會持續追蹤。」游淑眞與洪玉茹互相補充著，接著聽聞我們拜訪了合作密切的新創企業「DollBao 逗寶」更表示：「他們真的很不錯！」

業界老實說 實習的自我探索

其實近幾年來，大學生投入實習的風氣越來越盛行，「企業實習」儼然成為尋找自我、探索未來職涯的大趨勢，在台北這個令人懷抱夢想的城市尤其顯著。

專營嬰幼兒時尚選物電子商務平台的「DollBao 逗寶」，辦公室大門前整片活潑的蒂芬妮藍牆面，就像是匯聚希望的廣闊天空，成為團隊與實習生一起實現創新、飛躍困難和突破自我的舞台。

早在2015年草創期就開始學生實習的計畫，「逗寶」品牌長暨共同創辦人江瑋屏表示：「我曾是台灣微軟生涯體驗計畫的實習生，所以在公司剛成立時，就有執行實習計畫的企圖心。」學生階段的實習歷程，擴大了江瑋屏的視野，於是讓她積極地推動與規畫「逗寶」的實習計畫，並開始與TYS合作，希望藉由具有公信力的政府單位，來與更多有潛力的年輕學子接觸。

前輩帶路 勇往負責才是態度

「逗寶」負責帶領實習生的社群經理李御禎分享，實習生就像容錯率更高的正職員工，而主管則擔任教練的角色。在「逗寶」並不會只讓實習生執行基礎例行性的工作，而是規畫一整年的專案流程，像對待真正的職場人。

「逗寶」品牌長暨共同創辦人江瑋屏，對於實習計畫有著完整的規畫藍圖。 （攝影／林冠良） 分享 facebook

「如同寫論文才能畢業，撰寫的內容不一定精闢有效，但是從中學到研究方法才是最有價值的地方。」「逗寶」最看重的是做事的態度，認為培育年輕人是企業的責任，但是個人也必須要付出心力才能擁有發揮的舞台。

「我過去也是這間公司的實習生，看到自己的主管如此年輕，驚嘆原來年輕人也可以做得到。想讓自己變得更厲害，就是我不斷成長的動力。」李御禎認為，下定蛻變的決心以及接受挑戰的勇氣，是時下年輕人最需要具備的特質。

扭轉視角 年輕的生活沒有極限

「你想獲得什麼樣的體驗，去做就對了！」實習生鄭竹晴加入「逗寶」至今快一年，最大的收穫是改變了看世界的角度。本科念的是資管系，卻不想從事程式相關工作，鄭竹晴投入實習，就是想找找看哪種工作適合自己。她從完全不了解電商平台的運作，到現在已實際透過專案參與了電子商務中的每個環節。和大學生活相比，鄭竹晴認為參與社團學的是軟實力、課堂書本中的知識需要執行來印證，而實習的生活則是專業技能的實現與鍛鍊。

「不安世俗的年紀，可以對生活擁有全部的期待。」鄭竹晴認為，台北實習機會日益增加的最大優點是，不需要太過擔心選錯科系以至於未來的職涯被侷限，可以透過實習與企業彈性互動與合作，來印證自己對不同職業的想像。只要擁有外向、認真、想學習的態度，成長與累積的大門，永遠會為你打開！