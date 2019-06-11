親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
臺北畫刊
TAIPEI
文化臺中
Takao樂高雄
Love Kaohsiung
新北市藝遊
臺中新聞

閱讀河川 發掘台北水城故事

2019-06-11 16:40臺北畫刊

分享
【文／吳亭諺、攝影／KRIS KANG】

作家吳明益曾說，「河流不只會流出水，還會流出經濟、文化、藝術與記憶。」河流給予的，不只是生命，更多的是心靈的依託、慰藉與療癒。對身兼演員與作家的連俞涵來說，也是如此。老家住在三芝與淡水附近山上，從小便和河水結緣，喜歡閱讀的她更徜徉於書海之中，探索如舒國治、水瓶子、謝海盟、房慧真等作家眼中的河川，尤其在房慧真的《河流》裡，她看見河流作為探索人性的場域。

拿起一本書，在河邊，透過閱讀觀看台北的河川。 （攝影／KRIS KANG）
拿起一本書，在河邊，透過閱讀觀看台北的河川。 （攝影／KRIS KANG）
分享

陽光正好，流水潺潺的午後，在政治大學旁的小坑溪，我們和連俞涵坐在溪邊。看著清涼的溪水，她想起小時候，常會到住在淡水河附近的外婆家玩，那時候捷運淡水線尚未通車，老街步道還是小小的柏油路，上頭沒有板凳，也沒有漂亮的石磚，附近只有市場和小吃攤，這樣平淡的河岸日常，是連俞涵對河流的第一個印象。

河邊的生活日常

不過也許是距離太近，反而不容易感受到河的重要。連俞涵說，以前不懂為什麼情侶喜歡一起在河岸邊看風景，直到有次失戀，和兒時好友相約出來散步，兩人靜靜地坐在河邊，專注地感受，彷彿整個世界只有自己，她才開始明白為什麼大家喜歡到這。她們凝視著河水的流動，等著夕陽下山的奇幻時刻，等待月亮、星星、河面上的點點漁火慢慢出現，看著這如電影般的魔幻場景，就像坐在河景電影院，難過的情緒也隨著河水緩緩地流走。

她喜愛的電影《大河戀》裡，有一段話這麼說，「當我獨自身處山谷的陰影下，周遭的事物彷彿都消失了，只剩下我的靈魂和回憶，但心中那份感動依舊源遠流長。」她說，小時候看這部電影時，覺得有些平淡，但在經歷了許多現實壓力、挫折後，回過頭再看這部影片，反而覺得過去以為無聊、平靜的日常，才是人生中最幸福的時刻。

台北裡流動的故事

後來連俞涵從熟悉的新北市移居到了台北市，原本以為自己逐漸遠離河川，搬進了都市的水泥叢林，直到有次在前往溫州街的咖啡廳路上，看見了一條小小溪流，一旁的立牌上寫著瑠公圳和霧裡薛圳的故事，才知道台北市區也有許多小溪流，甚至連熱鬧的東區、時尚的信義區也曾是水渠密布，「當時彷彿看見電影《露西》中，用手指一滑，就變成另一個樣子般的奇妙。」原來自己不是遠離河川，而是從河流的一頭，漂流到河水更密集的地方。

直到現在，她偶爾會和大學同學相約到公館福和橋下臨新店溪的河濱公園散步、聊天。即便一旁車水馬龍，十分喧嘩，但沿著蜿蜒的道路走進寶藏巖後，周遭便逐漸安靜了下來，只剩當地居民的日常對話與蟲鳴聲，彷彿一瞬間來到了近郊小鎮。這個依著河水搭建的小聚落，褪去了繁華的都市感，有著台北最純樸的面貌。

聊到自己的創作，連俞涵覺得它就跟河川一樣，無法停止行進，也沒辦法預測。就像閱讀這些作家的作品一樣，有時候見河思情，萌發靈感；有時候將河流作為場景，來發展故事。從喜歡到開始分享，她希望用文字讓更多人了解閱讀的喜悅。這些養分、經歷就像河川支流匯集到一個程度，需要去記錄、整理一下，讓流水繼續往前，匯入下一條更大的河川、注入海洋，這就是文字的力量。

看完這些書，下次走在台北街頭，不妨慢下腳步觀察四周的地理面貌，也許你也會和連俞涵一樣，發現這些暗暗流過城市的溪流，以及它源源不絕的生命力。

Info

跟著連俞涵一起閱讀

1.舒國治《水城臺北》

「四十年來台北最大的改變，我以為可得一句話：由水城變陸城。那時的台北，是水渠密布、水田處處的台北⋯⋯甚至推開家門就見一塊天天踏跨的橋板。」從公館的新生南、北路底下的堀川、大安區的溪田等，皆由河渠網織而成。

選書理由：看著作者於書裡刻畫如今現代感街區的演變過程，感覺又更加認識台北。

2.謝海盟《舒蘭河上》

謝海盟花了5年時間，記錄不同年代、時刻的台北水路。依著他對地理的知識，堆疊和對比過去的地圖，來找出過去的河流，發現有自然的排水路，也有人工水圳、無名小河。

選書理由：作家用「河神」來尊稱這些河流，像是講古般講述河邊的故事，如作者自身成長歷程、環境變遷、建築拆除，讓人感同身受。

3.水瓶子《台北慢步》

書裡〈水道之路〉記錄了台北三大水圳的歷史與周邊。這些水圳的周邊，過去便是農民開墾的首選，隨著時代變遷，蓋起了一棟棟大樓。雖然現在已看不到，但走進巷內，所看到如溝渠般的河道，可能就是水圳的遺址。

選書理由：雖然沒有實際造訪過，但跟著書裡的刻畫，彷彿與作者實際走了一遭。

4.房慧真《河流》

房慧真以《河流》記錄了她對底層人士的觀察。她說，「有些地方，明明以為是邊界，是盡頭了。然而防風林的外邊還有防風林⋯⋯島嶼的外邊，還有浮島，城市的外邊，還有人居。」那些特殊族群、黑道兄弟等，悄悄聚集在都市以外的水岸邊，跟著河水流浪、居無定所。

選書理由：透過作家的文字，把聲音、氣味都帶出來，畫面變得很立體。

溪水潺潺，不知流往何處。 （攝影／KRIS KANG）
溪水潺潺，不知流往何處。 （攝影／KRIS KANG）
分享

臺北畫刊

《臺北畫刊》為臺北市政府觀光傳播局出版的市政刊物，以圖文並茂的內容傳達臺北市的市政資訊、生活型態及與市民習習相關的實用資訊，為中、外人士認識臺北生活的代表性刊物。近年來《臺北畫刊》設計風格朝向年輕、活潑、健康走向，內容方面除了生活資訊外，並以生活休閒及觀光旅遊議題為主，更符合現代人的需求。

相關新聞

離海不遠，都市裡的潛水訓練－「Diving Mind 潛意識」自由潛水教練

2019-06-11 16:40

生活實驗室 走向宜居永續的智慧台北

2019-06-11 16:40

漫遊水岸 找尋人與水的關係

2019-06-11 16:40

求職學問大 青年職涯完全解析

2019-06-11 16:40

造訪溪流 看見城市水脈歷史

2019-06-11 15:44

來去迪化街食涼哦！

2019-06-11 15:44

夏日的百搭選擇 內行人的台北涼麵

2019-06-11 15:44

「看電影，約嗎？」用電影寫下城市氣味 —— 台北電影節 李亞梅 X 牽猴子整合行銷 王師

2019-06-11 15:44

舞台後的幸福人生 DJ媽咪的單親日常

2019-05-24 08:34

只有媽媽最懂媽媽 作家宅女小紅 × 作家林姓主婦

2019-05-14 09:26

跨越國界為愛發聲 我來自菲律賓

2019-05-14 09:26

翻玩香氛蠟燭的無限可能——Eye Candle

2019-05-14 09:26

來去尋找媽媽的古早味

2019-05-14 09:26

多元文化並存 穆斯林在台北的共融生活

2019-05-14 09:26

城隍香火代代傳傳 霞海城隍文化節

2019-05-14 09:26

創新菜 用世界語彙展演台灣風味

2019-05-14 09:26

從探索中創造童年的記憶 博物館的甜蜜親子時光

2019-05-14 09:26

同志伴侶圓育兒夢 我們當爸爸了

2019-05-14 09:26

學校來不及教的歷史課 故事：寫給所有人的歷史

2019-04-14 08:58

當我們玩在公園裡 有一座屬於大家的遊樂場

2019-04-14 08:57

上東三水街市場 挖掘新舊並存的市場魅力

2019-04-14 08:56

踏入熱鬧舊城區 汲取古往今來的洶湧能量

2019-04-14 08:55

年輕人也愛看廟會 ——文化銀行 邵璦婷×每日一冷 何昱泓

2019-04-14 08:48

撒下實驗教育種子 讓孩子在適合自己的環境成長

2019-04-14 08:45

來去慈聖宮前邊吃邊談吧！

2019-04-14 08:40

大龍峒街區散策 找尋老街巷裡的燦爛時光

2019-04-14 08:38

相約熱炒店 感受瀰漫空氣中的五感刺激

2019-04-14 08:37

走訪魚市場 體驗凌晨限定的熱鬧澎湃

2019-04-14 08:10

聆聽是最重要的

2019-03-29 13:02

聆聽是最重要的

2019-03-21 13:31

美術館人生

2019-03-21 13:28

愛喝咖啡的台北人

2019-03-21 13:27

以花入室 以花入茶

2019-03-21 13:26

帶毛孩上餐館 享受愜意時光

2019-03-21 13:25

感受城市公宅的迷人風景

2019-03-21 13:24

來談咖啡職人

2019-03-21 13:22

創意人帶路 跟著花兒去旅行

2019-03-21 13:20

跟著海芋、繡球花上山追花

2019-03-21 13:19

杜鵑、玫瑰 市區現芳蹤

2019-03-21 13:19
看更多

熱門文章

凱道六一韓國瑜欠妙天、花蓮王人情 國民黨憂他成肉票

2019-06-05 16:18

起底！將大台北華城、康橋中學斷水的永柏企業老闆 曾涉行賄書記官 法律糾紛高達上百件

2019-06-04 10:02

每月得先付4萬8才能用自來水！新店大台北華城爆發用水爭議 康橋中學被迫停課

2019-06-03 09:08

理財專家教你 有孩子後如何更有錢？ 買房、投資、保險、管帳用對方法！

2019-06-09 15:13

退休金不夠用 日本政府呼籲人民多存 2 千萬日圓再退休

2019-06-10 16:11

那些人容易被蚊蟲叮咬？ 夏日防蚊7妙招

2019-06-10 08:48

從史上第一次稀土禁運戰 看美日台防線 中國稀土戰反擊美國 自己恐先受傷

2019-06-06 15:59

沒被凱道紅十字沒嚇退 郭台銘修補人和抗韓流

2019-06-05 16:18

麥擱騙啊！戳穿實價登錄造假9手法

2019-06-10 15:15

美中貿易戰25%關稅生效！台商如何接招？

2019-06-09 15:06

華為陷入四面楚歌：巴黎統籌委員會即將死灰復燃？

2019-06-06 14:08

從郭台銘到騰訊都用它擴大影響力 2019年最夯商業關鍵字：社交裂變

2019-06-06 15:53

為何台灣人要關心香港修《逃犯條例》？3個重點看懂：未來連轉機、過境都危險

2019-06-11 12:25

謝金河：郭董為何搖身變 「末日博士」？

2019-06-05 12:36

讓她們不必當「伸手牌」！林瑞陽和他的820萬媽媽粉

2019-06-06 15:45

修訂《逃犯條例》讓《一國兩制》崩潰 美國威脅取消香港獨立關稅區地位

2019-05-23 14:29

台灣人到底多好騙？ 這大叔10年抓了上千件詐騙

2019-06-10 11:59

年輕人的不滿和無奈》勞保面臨破產 勞退自選法案為何14年過不了？

2019-06-05 12:46

大台北華城斷水爭議未解 台鳳擁有加壓站產權 永柏擅自斷水是違法

2019-06-06 11:38

英國打造5G智慧工廠 第四次工業革命來了

2019-06-04 11:05

碳爐燒熾飄散鵝香 燒鵝界連5年摘星的街邊燒味

2019-06-03 08:58

為何有些人總是愛遲到？心理學家稱是一種大腦缺陷

2019-06-11 14:10

HR新同事上工了 快篩人才減少200小時

2019-06-05 14:26

台灣50季度調整 要你賺到時機財

2019-06-06 14:54

趕緊甩掉不然後悔莫及 這16大壞習慣你中了那些？

2019-06-10 08:40

郵輪內幕大揭密 汪洋中的移動城市

2019-06-06 16:03

金管會強力整頓、股價一直跌 投資人等待這個「訊號」再進場買保險股

2019-06-05 12:41

零食、襪子都拿來報交際費 國光獨立董事徐小波「獨立性」遭外界質疑

2019-06-05 10:52

貿易戰成失速列車？ 華爾街 美台科技大老有話要說

2019-06-06 10:44

綠營初選 小英要動員5萬人逆轉賴神

2019-06-05 16:16

台灣唯一無二的活體蟹懷石

2019-06-03 08:54

郭董背後高人操盤 韓國瑜慘遭大面積切割

2019-05-30 11:01

貿易戰正酣 油價走跌湊熱鬧

2019-06-05 12:59

台積電「挺」華為沒在怕 神秘控管系統曝光

2019-05-31 09:38

歐巴馬最愛漢堡店 香港灣仔吃得到最原汁滋味

2019-06-03 08:58

貿易戰不停火》投資人不用怕慘賠！4專家給資產配置良方

2019-06-05 12:43

南韓發展戰略產業 邁入5G強國

2019-06-04 11:05

實現自主創新 中國大陸半導體業寄望於RISC-V

2019-06-06 14:10

勞保年金領到一半突然過世 遺屬要如何繼續領？

2019-05-31 13:29

破解5G經濟學難題 台灣還有機會迎頭趕上

2019-06-05 16:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top