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漫遊水岸 找尋人與水的關係

2019-06-11 16:40臺北畫刊

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【文／游姿穎、Tiffany Ku 攝影／KRIS KANG 圖／衍序設計規劃】

河流承載生活印記與文化紋理，串連起城市的過去、現在與未來。正如同水動態、多變的特性，城市、居民與河岸的關係亦不停轉換，不論是拓墾時期的傍水而居，抑或是時下人水共生的永續城市，城市的發展依然離不開水岸。我們邀請台灣大學建築與城鄉研究所教授王志弘，和2019台灣文博會總策展人劉真蓉，分享他們心目中城市和水岸之間的關係。

王志弘：朝生態永續的韌性城市邁進

回顧台北水岸的歷史發展，王志弘表示，主要可以分為三個發展階段。像是清朝漢人拓墾到日本時代初期，聚落剛剛形成，因為船運、農業灌溉和生活用水所需，人和水的關係緊密，有簡單的堤防設備，構成農業社會的水岸地景。這時候人水雖然親近，但河流同時也是城市威脅。

雙溪河濱公園讓劉真蓉從繁忙的工作中得到喘息。 （圖／衍序設計規劃）
雙溪河濱公園讓劉真蓉從繁忙的工作中得到喘息。 （圖／衍序設計規劃）
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不過，從日本時代中期到戰後1980年代，因為現代化城市的興起，構築出高高的堤防，並設置自來水設施、發電廠和抽水站、排水溝渠等。用現代化工程來隔離水患，水岸被垃圾與荒蕪取代，形塑出人水疏離的邊緣恐懼地景。

到了1980年代晚期以後，由於城市不斷發展、人口大量移入，讓河流環境問題惡化，在各界呼籲倡議下，重新整治河川，並透過遊憩、生態與觀光化，設計規畫河濱公園，將水岸重新拉回市民生活的核心。

王志弘認為，台北河濱公園的增設，的確為繁忙都市提供了難得的綠地與呼吸空間。關渡自然公園、華江雁鴨自然公園，是重要的生態保育環境；河濱公園的自行車道、景點雕塑與橋梁美化，也有助於提升河岸休閒與觀光價值，為居民帶來更宜居的環境，同時也重新塑造了人與城市水岸之間的關係。

談及理想中的水岸城市，他回憶起小時候的景美溪，「當時景美溪沿岸到處是農田、竹林，溪水乾淨清淺，我常常徒步就可渡河，人與水的關係十分親近。」城市裡水系密布，是王志弘理想中的水岸地景。然而，面臨氣候變遷，也許我們無法再憑過去的經驗思考，不能只以人為中心，而是將河流視為一個生命系統，打造真正生態永續的韌性城市。

但隨著氣候劇烈變遷，王志弘從觀察荷蘭等國際水岸城市的發展中發現，以生態、景觀、環境和人文整體規畫考量，是當前的趨勢。然後回歸自然、學習水岸特性與價值，並以「生態復育」的方式，來進行都市河川的改造。換句話說，去水泥化、去人工化、維護生態多樣性，是未來持續推動水岸城市的方向。

劉真蓉：重溫舊夢的北投納涼祭

源自地熱谷，北投溪帶著礦物，一路流進磺港溪，讓北投成為台北著名的溫泉鄉。劉真蓉在2017年參與北投溫泉博物館主辦的「北投納涼祭」，也因此有機會深入了解北投的過去和現在，並透過觸覺、味覺、聽覺與心理等不同層面的感受，「穿越」到過去，用最現代的方式重新詮釋北投宜古宜今的魅力，創造出獨特的北投印象。

其實日本時代的納涼祭，源自於官方舉辦的「納涼會」，是日本傳統用來消暑娛樂的夏季夜間活動，就像是夏日的夜市一般。日本政府透過這樣親民的活動，撫慰當時的在台日人，而且北投是當時具有指標性的溫泉休閒勝地，也是上流社會與王公貴族最愛的休憩中心，泡溫泉也成為一種生活的休閒。

也因為北投納涼祭，讓劉真蓉有機會接觸北投的地熱、溫泉等天然珍貴資源，她發現在台灣所受的建築和景觀相關訓練，較少傳達與自然相處的概念，也因此日常生活中比較少機會去思考「親水」的意涵。「當時我們在溫泉博物館的浴池中注滿水，並且在水上放置漂浮的水鈴營造出沁涼感。」她說，當浮鈴被風吹動，呈現出宛如流水般的感受，重現納涼意象。

談到近年興起的河濱公園，劉真蓉分享，「宜蘭其實做得很棒，以河為基礎、堆疊日常，冬山河之美，宜蘭人總是津津樂道。台北的基隆河其實也很美，但在真正親水之前，我們得先面對暴雨的問題。我們離『讓生活真的建構在自然環境之中』還有一段路要努力。」

在城市中創造水岸

水岸會消失，也有可能重新再現。劉真蓉回想起曾經參訪的澳洲雪梨溼地公園（Sydney Park Wetlands），原為廢棄垃圾場，後來反轉成溼地公園，並用溼地雨水收集系統重新創造都市水岸，讓當地野生動物和植物重返城市。劉真蓉印象最深的不僅是公園現在綠意盎然、一片生機，以及藏身公園自然樣貌中的廢水處理機能，還有雪梨市民帶著孩子們從事各種戶外活動的身影與笑靨。

「我想這樣結合水景、地景與生活樣貌的公園，才是成功且人們需要的。希望台灣哪天也能做到。」劉真蓉說。在匆忙、變化快速的今天，我們不應該忽略身邊的自然之美與物外之趣，也許找回那顆對自然的崇敬與感恩之心，才能拉近現代人和自然的關係，並藉此找到與河共生最適當的距離。

找個時間親近水岸，尋回與水的親密關係。 （攝影／KRIS KANG）
找個時間親近水岸，尋回與水的親密關係。 （攝影／KRIS KANG）
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臺北畫刊

《臺北畫刊》為臺北市政府觀光傳播局出版的市政刊物，以圖文並茂的內容傳達臺北市的市政資訊、生活型態及與市民習習相關的實用資訊，為中、外人士認識臺北生活的代表性刊物。近年來《臺北畫刊》設計風格朝向年輕、活潑、健康走向，內容方面除了生活資訊外，並以生活休閒及觀光旅遊議題為主，更符合現代人的需求。

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