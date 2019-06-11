生活實驗室 走向宜居永續的智慧台北

分享 facebook 【文－許慈恩、朱婉慈 攝影－朱婉慈 圖－台北市資訊局、台北市停車管理工程處】

聽到「智慧城市」四個字，或許您腦海中首先浮現的，是科幻電影《銀翼殺手2049》中那座集合各種創新與資訊科技，智能又便利的前衛城市。然而這樣的想像，其實只是「智慧城市」的表面，而忽略了「智慧」所蘊含的內涵，以及對生活方式的全面性改變。

新創得以實證 生活充滿可能

要打造台北市成為一座智慧城市，由公部門帶頭創造開放場域，讓潛力新創科技得以實踐自是不可或缺。

台北市長柯文哲曾在2016年提出「讓台北成為一個生活實驗室」的願景，對於這個源自歐洲「Living Lab」的理念，資訊局主任秘書陳慧敏補充表示：「很多科技在發想時，必須慢慢地、有機地進步成形。將台北市變成一個開放場域，讓科技可以落地實驗，也同時得到民眾真實的回饋。」

「智慧城市」計畫中的「智慧路燈」專案，是備受期待的項目。 （圖／台北市資訊局） 分享 facebook

在這樣的方針下，台北市搖身一變成了一個充滿各種可能的實證場域，由台北市資訊局主責推動的「智慧城市」專案，主要以「Top-down」與「Bottom-up」兩種方式推動。「Top-down」是指由上而下、由公而私的施行模式，也就是由各局處研擬出符合部門需求的計畫，再透過資訊局等相關單位引介合適的創新科技。目前正在推動的智慧交通、智慧公宅、智慧健康照護、智慧教育與智慧支付等政策都是採用這種模式。

舉例來說，智慧交通中的「智慧台北車站」計畫，就是公部門為使旅客能在台北車站快速找到正確路線所擬定的專案。專案擬定後，再交由民間業者開發「台北車站通」App，透過大量布置在室內的低功耗藍牙定位（Beacon），不僅能定位使用者的水平位置，還能感應使用者所在樓層，快速切換樓面資訊，幫助民眾更順利地抵達目的地。

而「Bottom-up」則恰好相反，由下而上，開放民間業者主動向市府提案，運用「概念性驗證模式（Proof of Concept, PoC）」，來評估創新理念與科技走向普及化、政策化的可行性。也就是由業界提出公共事務的創新解決方案與技術 ，搭配官方開放小範圍的測試場所（稱為「實證場域」）來試驗民眾的接受度、記錄實驗數據，最後再判斷如何調整或是否納入政策。

然而，「Top-down」和「Bottom-up」並非決然二分，「智慧城市」即是兩種方式綜合後的實踐，例如目前成果顯著的「智慧停車」專案，就包含了台北市停車管理工程處由上而下引導民眾使用App，同時也納入民間業者的技術端，如地磁感應技術，完善整個政策方案。

智慧停車 牽起科技與生活的橋梁

在目前智慧城市的方案中，「智慧停車」絕佳地演示了資訊和民眾生活的直接互動。以「北市好停車」App作為專案的主要平台，除了能取得即時的停車資訊，節省民眾尋找車位的時間，減少不必要的道路車流；目前更逐步推動透過App自主開單的線上服務，同時結合智慧支付，提供多樣的停車費繳納方式，便民之外也和「無現金交易」的施政目標合流。

打開「北市好停車」App，地圖即刻顯示附近的車位剩餘情形，輕觸代表個別車位的方格，便可瀏覽該位置的收費時段、收費標準、更新時間等基本資訊，還能連動Google導航前往指定停車地點。此外，用戶只要下載「pay.taipei」App並綁定車號及支付工具，甚至能一併瀏覽停車費用並即時繳納，可說是將停車的周邊服務做了突破性的整合。

技術革新 智慧停車的三段式升級

然而台北市目前的智慧停車機制並非一蹴即成，而是經過三個階段、不同功能導向的實驗發展而來。

Stage 1

零時差！一級戰區的即時空位動態

首先，如何達到停車格資訊的即時更新與正確性，是第一階段面臨的挑戰。經過一連串技術評估，停管處選定「地磁」作為感測裝置，透過埋入地底的磁力感應系統，偵測車輛移動時周圍的磁場變化，等停完車、磁場穩定後，傳輸設備就會將訊號發送至雲端，即時更新車位動態。

除了感應車位的動態外，北市府更針對傳輸技術進行改良，將過去採用的「LoRa」換成了「NB-IoT」。前者是由車位點發送訊息到統一的中繼站，再經由中繼站回報後台；而現在採用的「NB-IoT」則透過車位下的sim卡與基地台直接串連，不僅流程簡單、設備便宜，傳輸也更即時，甚至覆蓋範圍更廣，大大提升了停車資訊更新的即時性，也增加了普及的可能。

Stage 2

全線上！開單繳費自己包辦

當基本的車位資訊問題得到解決，停管處機電科科長李世芬笑著說，他們忍不住開始想路邊停車的開單與繳費或許能有更聰明的作法！

實際上，非人工的開單繳費並不是第一次被提出，例如「智慧車柱」（結合車牌辨識技術與攝像鏡頭）早已發展成熟，也成功普及到全台停車場。但並非所有路邊車位所在的街道都適用，加上硬體成本較高，於是停管處大膽地提出假設——有沒有可能讓民眾自己開單呢？透過「北市好停車」App結合「pay.taipei」支付平台，讓民眾在停好車後自行登錄進、離場時間，即可用手機自主開單繳費。點入停車費欄目還可瀏覽款項，直接用「pay.taipei」支援的支付方式付款。目前，台北市已有兩處「實證場域」開始試用。

Stage 3

更好用！智慧停車的下一個未來

問及「智慧停車」的下一步，李世芬表示，希望能讓App的使用更貼近市民的習慣，進一步讓智慧停車進入民眾的日常。例如，民眾對於「北市好停車」App常見的評論是「資訊不夠即時」，但其實只需稍稍挪動地圖，便會立即更新資訊。李世芬說：「或許未來我們應該加上更新按鍵，或是好好調查民眾的使用習慣再做修正。」而這種經過實踐後再修正的作法，正是「智慧城市」得以健全發展的基礎。

一座城市的進步不在光鮮的硬體與技術，而是如何體現與市民生活的和諧互動。如何運用資訊，讓資訊與科技成為推進市政與市民生活的良性循環，正是城市「智慧程度」的展現。台北正以開放的態度與穩健的腳步，邁向永續宜居的智慧城市。