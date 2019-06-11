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離海不遠，都市裡的潛水訓練－「Diving Mind 潛意識」自由潛水教練

2019-06-11 16:40臺北畫刊

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【文－黃思齊 攝影－林冠良、林崴勝】

為了自己，開始自由潛水

「自由潛水」指的是不攜帶氣瓶等水下呼吸系統裝置，以調節呼吸和屏息進行的潛水運動。身為教練，不管當天是工作日或休息日，翁敏盛每天早上所做的第一件事，就是進行2小時的自主訓練，包含體能加強、肺部拉伸與呼吸訓練，透過瑜伽動作「吊胃式」來加強橫膈膜的控制與肺部的彈性，為需高耗氧、高體力的自由潛水運動打下基礎。

由翁敏盛帶領為期3日的自由潛水基礎課程，學員能以最原始的生理機能，完全沉浸在海中，是許多人實現自我挑戰及暫時逃離繁忙生活的出口。

因為愛上自由潛水，翁敏盛創辦「Diving Mind潛意識」，並走上了自由潛水教...
因為愛上自由潛水，翁敏盛創辦「Diving Mind潛意識」，並走上了自由潛水教練之路。 （攝影／林冠良）
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Day 1

時間：09:00

地點：「Diving Mind潛意識」陸上教室

學習自由潛水不用是游泳高手，需要的是對這項運動以及海洋的了解。上課之初，翁敏盛會先教授學員何謂自由潛水，從定義、注意事項到與其他水上活動的區別，一一說明。 「除了潛水知識，我一定會和大家分享如何保護海洋。」環境的永續，是人與自然和諧共存的必要條件，所以翁敏盛在室內課程當中，會以美麗的深潛影片來告訴學員海洋的珍貴與美好，進一步建構環境保育的概念。

時間：13:00

地點：可觸地泳池

奠基於上午的基本知識，才能接著開始學習自由潛水的第一課：閉氣。因為自由潛水必須靠著在水面上吸氣後憋氣下潛，所以改變過去對呼吸的認知，是初學者要做的第一件事。

這個階段的課程，翁敏盛會帶著學員前往泳池，在水中有意識地延長氣息並進行鍛鍊。因為哺乳類動物潛水時會產生生理反射作用，導致心跳變慢，就不需要耗費這麼多氧氣，所以學員進行自由潛水訓練時，翁敏盛會帶領學生打破「人要呼吸」的慣性思考，使用吹氣球的方式讓學員感受氣息如何在自己的肺部、腹部和口腔流動，以及用意志來控制身體的狀況、開始靠自己的力量徜徉水下。

Day 2

時間：8:30

地點：「Diving Mind潛意識」陸上教室

第二天的陸上課程先檢討前一天的練習，也為下午即將進入深水池的學員，提供心理建設和水中安全說明。

由於自由潛水不依賴裝備，只需倚靠「體能」進行，所以如何安全地從事運動，是很重要的環節。「放鬆」是翁敏盛一再對學員強調的學習重點，因為水下的各種行為都會消耗氧氣，包括思考和情緒也是一樣，所以他會帶領學員熟練基礎動作，並且讓思緒平靜下來，才能順利地進行自由潛水。

時間：13:00

地點：松山運動中心鯨魚池

第一次探入開放水域，人難免對於深不見底的汪洋產生恐懼。作為入海前相對安全的潛水練習，翁敏盛會帶著學員到台北市松山運動中心，試著潛入5公尺深的鯨魚池，感受如同魚一般自在游水的潛水體驗。推進力強的長蛙鞋是自由潛水使用的重要裝備，他會格外仔細地教導學員，如何運用長蛙鞋進行自由潛水經常使用的動作，例如：躬身下潛、踢腳、平壓等。

在深水池練習，翁敏盛需隨時掌握每位學員的適應程度。他說，為了提供安全的自由潛水課程，體能是成為教練必備的條件。另外，像是松山運動中心、南港運動中心這類可提供自由潛水訓練的深水泳池，在安全措施和入水規定上都十分嚴格，加上平靜水域掌握度高，也有助於訓練過程中的即時控場，自然成了他在課程中重要的練習地。

Day 3

時間：9:00

地點：海中

課程的最終階段，翁敏盛會帶著學員前往北海岸的龍洞實地學習，上課前他總是提早抵達潛水點，嚴謹地確認當天的水域狀況，為學員找出最適合學習的下水位置。在越潛越深的課程中，「耳壓平衡」的練習是最容易卡關的項目，但同時也是學員最能獲得成就感的環節。「這個工作讓我最喜歡的地方，就是看到學員回到海面後和我分享這次又下到多深，充滿快樂的笑容。」

時間：13:00

地點：海中

「每年5至10月，是最適合下海的日子。」課程最後的自主練習時間，是每個人開始拋開膽怯、親近海洋的時刻。翁敏盛說，縱使教練具備強大的體能，但上課時一位教練最多只能帶領4位學員，才能在入海的自由練習時適時關注每個人的狀況、確保大家的水下經驗都是愉快、安全的。

翁敏盛分享他的感想：「自由潛水是『軟爛』的運動，因為我們都要學著如何在水中放鬆，才能向下潛到更深的地方。」對他來說，潛水教練不只是一份工作，更是嚮往自由態度的具體實踐。在台北的海洋男兒，用自己的生命經驗演繹出人在都市、心在海洋的開闊形象。

人物簡介 （攝影／林冠良）
人物簡介 （攝影／林冠良）
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翁敏盛

職業：自由潛水教練與「Diving Mind潛意識」 創辦人

個性：木訥、會把學員當成家人的悶騷天蠍座，喜歡分享，也喜歡在海裡一個人思考的時光

工作任務：「安全」永遠是首要任務，所以體能、細心與責任感不可或缺

核心理念：用最原始、簡單、直接的方式，帶領人們接觸海洋

裝備：自己的第一雙長蛙鞋Prussian Blue，擁有活潑充滿藝術感的設計外觀

臺北畫刊

《臺北畫刊》為臺北市政府觀光傳播局出版的市政刊物，以圖文並茂的內容傳達臺北市的市政資訊、生活型態及與市民習習相關的實用資訊，為中、外人士認識臺北生活的代表性刊物。近年來《臺北畫刊》設計風格朝向年輕、活潑、健康走向，內容方面除了生活資訊外，並以生活休閒及觀光旅遊議題為主，更符合現代人的需求。

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