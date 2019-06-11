「看電影，約嗎？」用電影寫下城市氣味 —— 台北電影節 李亞梅 X 牽猴子整合行銷 王師

分享 facebook 【文ーStella Tsai．攝影ー王文彥．圖ー台北電影節】

作為台灣電影產業最大的集散地，台北不僅肩負最多的票房、最大量的觀眾、最多元的電影院選擇，還有各式因電影而衍生的活動。作為首都，台北的日常風景自然是外國影視業者體現台灣的取景首選，但對於創作者掛帥的台灣影視產業，又是如何在創作中體現這座城市？

藉創作者之眼品嘗城市氣味

回首早期新浪潮電影，台北在楊德昌、侯孝賢等電影大師的鏡頭下，留下許多珍貴的歷史記憶，像是楊德昌導演《一一》中的圓山大飯店，侯孝賢導演《天涼好個秋》、《戀戀風塵》中的台北車站，畫面中的台北如此美麗，讓人懷念不已。而後2012年《愛Love》拍出台北年輕男女的愛恨情仇與生活浮沉；再到去年票房黑馬《誰先愛上他的》，雅俗共賞的敘事節奏，將台味寫實的家庭風貌刻畫入裡。台北變了，電影記錄下這座城市的複雜與多元，體現內藏的美麗與哀愁，透過電影創作者的眼睛，留下難能可貴的時代氣息。

「電影呈現的城市之所以有趣，是透過創作者的眼睛轉化與詮釋的空間。」王師舉鍾孟宏導演《一路順風》為例，電影開頭的台北宛如一座巨大的迷宮，人在裡頭鬼打牆，找不到出口。王師認為，只是用紀實的方式捕捉地景風貌，其實沒有太大的意義，「創作者的眼睛是關鍵，他沒有用濾鏡把這場景變成另一個地方，而是透過美學的轉換，呈現這座城市的真實。」

「台北一直在改變。」李亞梅認為，拍台北最難的就是變化太快，區域間的差異也大，她笑說：「我所感受到的台北，未必就是你感受到的。」且不談新浪潮時期的電影，她認為近代國片中，能將這種城市氣味表現到位的，當屬張作驥導演的《醉・生夢死》。曾在景美住過幾年的她認為，電影中所描繪的景美夜市不僅貼近真實，底層人民的生活樣貌也栩栩如生，透過創作者的個人風格，呈現無地域之分的電影樣貌。「老實說當年看完我很震撼，」她認真說：「沒想到居然能在一部片中，感受到生活的氣味。」

映後座談是台北電影節的重點活動，影迷可以直接和導演、演員等人對話交流。 （圖／台北電影節） 分享 facebook

電影作為慶典的夏日狂熱

過去接觸電影的途徑較為有限，影展是影迷們觀賞海外電影的重要管道。王師回憶年輕時追影展，「看完晚場電影出來，新光影城樓下總是一片黑，警衛頭低低地在睡覺，感覺好恐怖，但很有節慶的氣氛。」他笑說，沒想到經過這麼多年，這股懷舊的味道反倒成為影展的特色。台北電影節以中山堂為中心，向外輻射至整個西門町，每年夏天凝聚的這股狂熱瀰漫街區，發散到眾人的想像之中。他笑說：「就算不看電影，光是走在街上，都能感受到那股躁動的節慶氣氛。」

「其實港澳都很羨慕台北有一批會看藝術片的觀眾，以及播映藝術片的戲院。」李亞梅說，影展之於觀眾的意義，不只是打開視野和培養品味，而是經過這二、三十年的累積，台灣不僅一年就有二十幾個影展，還以台北為中心，培養了一批批熱愛影展的觀眾，讓看電影漸漸成為台北市民的日常，每一次影展票券啟售，影迷們的討論鋪天蓋地，可見魅力所在。尤其在網路尚未普及時，首映或是獨家引進的電影一發行，也能看到影迷徹夜排隊搶票的情景。

打造觀眾與電影之間的橋梁

去年剛接下台北電影節總監，李亞梅將台北電影節拆成「台北」、「電影」、「節」三個方向來定義。作為首都的重要影視盛會，台北電影節不僅具備一定的高度，還要能帶動影片／影人與市民的溝通。除了維持往昔的電影映後座談場次，今年也將加入影帝、影后入圍座談會，並邀請潛力新演員共襄盛舉，增進演員對電影的認識，也讓觀眾可以直接和電影裡的人物見面，拉近觀眾與影人的距離。

而在王師的觀念裡，台北電影節更是接觸觀眾，進軍國際影展的重要指標。回首當年《海角七號》擔任2008年台北電影節開幕影片，獲得各方關注，更贏得台北電影獎「百萬首獎」等多個獎項，影片聲勢水漲船高，上映後更掀起全民熱潮，連帶推動台灣電影產業及國片市場的復興。

作為國片行銷的重要推手，王師肯定台北電影節在業界的領導地位。「看到今年有行銷獎項，我真的好開心！」王師興奮的說，從事電影行銷多年，第一次有獎項將行銷納入其中。「誰說行銷不是藝術的體現？」李亞梅認為，從海報、預告到市場行銷策略，樣樣都需要創意與藝術傾注，一部電影從無到有，任何一個置身其中的從業人士，都應該獲得重視。

從上游到下游、市民到觀光客，台北電影節作為影視產業與民眾的橋梁，歡迎大家加入這場夏日慶典，體驗電影的魅力。

Info:

2019 第 21屆台北電影節

6/27（四）～7/13（六）

台北市中山堂、新光影城、光點華山電影館