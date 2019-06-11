親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
臺北畫刊
TAIPEI
文化臺中
Takao樂高雄
Love Kaohsiung
新北市藝遊
臺中新聞

夏日的百搭選擇 內行人的台北涼麵

2019-06-11 15:44臺北畫刊

分享
【文－周頤、攝影－曾韋翰】

熱力滿點的夏日，原本大好的食慾總是被撲面而來的熱浪瞬間澆熄。這時近在街口的涼麵攤，就是解決饑餓和悶熱的最好選擇。就讓我們跟著美食專家——愛吃鬼芸芸，嘗盡台北的「涼麵道」。

涼麵的三種要素：

重口味、醬要濃、爽感足

「你不會為了涼麵特地跑到大老遠的地方，大概走路十分鐘、公車五站的距離內，立刻就能來上一盤，吃完很爽，很快就餓了也沒關係。」愛吃鬼芸芸一句話囊括了涼麵的特性，「即時的爽感」很重要！

不仔細觀察可能不會發現，台北街頭涼麵店的密度比你想像的還要高，每個台北人或許都可隨口說上一間自己熟悉的涼麵店，你不會為它專程前往，但它卻扮演著親切又便利的好鄰居，幾日不見便會懷念。

提到吃涼麵的基本標準，愛吃鬼芸芸爽答一句：「不要小家子氣！」尤其醬料的重要性不容輕視。蒜味要夠嗆、量不能寒酸，辣油不免也要加上幾滴，才能帶來舌尖上的刺激，如何和麻醬達成平衡更是一門學問。

醬料帶來味覺上的刺激，搭配爽脆的小黃瓜絲、紅蘿蔔絲以及富有嚼勁的麵條，三者在口腔裡交互作用，就是構成一盤涼麵的標準門檻。

涼麵的三個好搭擋：

醬料、熱湯、小菜

愛吃鬼芸芸對於吃涼麵有種莫名的講究，她除了堅持醬料要充分與麵條攪拌均勻，還強調必須點上一碗三合一湯，看似平凡無奇的貢丸、味噌與蛋花，卻是吃涼麵時的好夥伴。麵涼醬香之後，舀起一匙三合一湯，涼熱交替帶出更多風味，再夾上幾口小菜，期間來來回回的口味變換，讓味覺不輕易感到疲乏。

涼麵店的三種路線：

回憶獨享款、嘗鮮變化款、揪人澎湃款

說到喜愛的涼麵，愛吃鬼芸芸一口氣推薦了多間各具特色的店。而細細研究她的涼麵清單，可以歸納出三種路線。

（攝影／曾韋翰）
（攝影／曾韋翰）
分享

回憶獨享款

這類型涼麵店販售最單純的品項，以最簡單的麵體加上醬料，簡單樸實卻齒頰留香，時常令人突然想起就即刻前往。獨自品味著熟悉的滋味，也可能吃著吃著，便與過往回憶不期而遇。

台北人或許都耳熟能詳的「福德涼麵」，便是回憶獨享款的代表。除了離家近，愛吃鬼芸芸說，福德涼麵代表的其實更接近一種習慣的氣味，拌開濃淡適中的麻醬，內行人都會再加上一、兩匙特調辣油，香而不辣，意外絕配。她說著說著，忍不住表示等等回家就想立刻拐進店裡、重溫記憶。像是每個人腦海中的家常菜，福德涼麵在台北人心裡或許便象徵著這樣的溫度。

而「佳味涼麵」，愛吃鬼芸芸比喻像是小學時福利社可以吃到的涼麵。麵體偏硬、調味鹹中帶甜，嚼著嚼著像是回到童年，吃著懷念的滋味。最簡單的，往往最難取代，而這就是回憶獨享款涼麵店的魅力。

嘗鮮變化款

嘗鮮變化款涼麵店提供與傳統涼麵迥然不同的口味，像是前陣子竄起的「霜」越南米線，或是帶有韓式調味的北方冷麵等，都是嘗鮮的好選擇，說不定一試成主顧，因此找到此生最愛。

大直「兄弟麵館」的西塔冷麵，湯頭涼冷酸辣，加上泡菜和帶皮叉燒，口味濃重。雖有著與韓式冷麵相近的開胃調味，本體卻是道道地地的北方麵食，完美融合呈現北方麵條的嚼勁和韓國冷湯的清爽、透涼。

另外，靠近萬芳醫院的「西紅柿麵食店」是愛吃鬼芸芸的另一間心頭好。麵上鋪滿牛肉片，從用料到麵體，活脫脫就是牛肉麵的涼拌版，豐富的層次顛覆了過往對涼麵的認識。或許有那麼一刻，想吃涼麵、又想吃到飽足的多樣食材，嘗鮮變化款便提供了另一種選擇。

揪人澎湃款

台式麵店的精髓在於總能在有限的類別中，變化出無限可能。揪人澎湃款一掃涼麵總得獨樂樂的單薄和孤單，讓朋友同樂也能吃個痛快，菜單豐富、配角多樣正是這類型涼麵店的特色。起手式是每人一碗招牌涼麵、加上三合一湯，接著再以吃熱炒的陣仗混搭多種小菜或配料，滿滿一桌好菜，最適合三五好友邊吃邊聊。

例如在「金香涼麵」，你可以一口涼麵、一口嚼勁Ｑ彈的豬腳，單吃、配麵都爽快；而涼州街的「無名涼麵」，則有最台的配菜——黑白切。切幾份豬心或是嘴邊肉，點一份油豆腐，延續了涼麵的餘韻在喉頭，也增補了滋味的厚度與層次。小菜及配料不僅不嫌喧賓奪主，反倒補足了單吃涼麵的小小空虛，畢竟「涼麵好吃固然很重要，但如果能有些附加滋味可以變化著享用就更好了」，愛吃鬼芸芸笑著說出大家的心聲。

記憶裡的涼麵店

找回熟悉的涼爽滋味！

愛吃鬼芸芸回想她常去的涼麵店，老闆娘總怕客人吃不飽，問著要不要加麵，說到底，涼麵店的選擇，其實往往關乎個人的飲食記憶。沿著熟悉的小巷，彎進熟悉的轉角，或許在某間涼麵店鋪裡，就藏著記憶中爽口的氣味。

「夏天就是個訴求涼爽感的季節啊！」她最後爽朗地說。當感到食慾被熱流阻塞，滿頭大汗又不想四處奔波、覓食時，不妨就近找間涼麵店消暑吧！

「無名麵店」不只涼麵好吃，味噌湯、油豆腐、黑白切都是在地人常點的品項。 （攝影／...
「無名麵店」不只涼麵好吃，味噌湯、油豆腐、黑白切都是在地人常點的品項。 （攝影／曾韋翰）
分享

臺北畫刊

《臺北畫刊》為臺北市政府觀光傳播局出版的市政刊物，以圖文並茂的內容傳達臺北市的市政資訊、生活型態及與市民習習相關的實用資訊，為中、外人士認識臺北生活的代表性刊物。近年來《臺北畫刊》設計風格朝向年輕、活潑、健康走向，內容方面除了生活資訊外，並以生活休閒及觀光旅遊議題為主，更符合現代人的需求。

相關新聞

離海不遠，都市裡的潛水訓練－「Diving Mind 潛意識」自由潛水教練

2019-06-11 16:40

生活實驗室 走向宜居永續的智慧台北

2019-06-11 16:40

漫遊水岸 找尋人與水的關係

2019-06-11 16:40

閱讀河川 發掘台北水城故事

2019-06-11 16:40

求職學問大 青年職涯完全解析

2019-06-11 16:40

造訪溪流 看見城市水脈歷史

2019-06-11 15:44

來去迪化街食涼哦！

2019-06-11 15:44

「看電影，約嗎？」用電影寫下城市氣味 —— 台北電影節 李亞梅 X 牽猴子整合行銷 王師

2019-06-11 15:44

舞台後的幸福人生 DJ媽咪的單親日常

2019-05-24 08:34

只有媽媽最懂媽媽 作家宅女小紅 × 作家林姓主婦

2019-05-14 09:26

跨越國界為愛發聲 我來自菲律賓

2019-05-14 09:26

翻玩香氛蠟燭的無限可能——Eye Candle

2019-05-14 09:26

來去尋找媽媽的古早味

2019-05-14 09:26

多元文化並存 穆斯林在台北的共融生活

2019-05-14 09:26

城隍香火代代傳傳 霞海城隍文化節

2019-05-14 09:26

創新菜 用世界語彙展演台灣風味

2019-05-14 09:26

從探索中創造童年的記憶 博物館的甜蜜親子時光

2019-05-14 09:26

同志伴侶圓育兒夢 我們當爸爸了

2019-05-14 09:26

學校來不及教的歷史課 故事：寫給所有人的歷史

2019-04-14 08:58

當我們玩在公園裡 有一座屬於大家的遊樂場

2019-04-14 08:57

上東三水街市場 挖掘新舊並存的市場魅力

2019-04-14 08:56

踏入熱鬧舊城區 汲取古往今來的洶湧能量

2019-04-14 08:55

年輕人也愛看廟會 ——文化銀行 邵璦婷×每日一冷 何昱泓

2019-04-14 08:48

撒下實驗教育種子 讓孩子在適合自己的環境成長

2019-04-14 08:45

來去慈聖宮前邊吃邊談吧！

2019-04-14 08:40

大龍峒街區散策 找尋老街巷裡的燦爛時光

2019-04-14 08:38

相約熱炒店 感受瀰漫空氣中的五感刺激

2019-04-14 08:37

走訪魚市場 體驗凌晨限定的熱鬧澎湃

2019-04-14 08:10

聆聽是最重要的

2019-03-29 13:02

聆聽是最重要的

2019-03-21 13:31

美術館人生

2019-03-21 13:28

愛喝咖啡的台北人

2019-03-21 13:27

以花入室 以花入茶

2019-03-21 13:26

帶毛孩上餐館 享受愜意時光

2019-03-21 13:25

感受城市公宅的迷人風景

2019-03-21 13:24

來談咖啡職人

2019-03-21 13:22

創意人帶路 跟著花兒去旅行

2019-03-21 13:20

跟著海芋、繡球花上山追花

2019-03-21 13:19

杜鵑、玫瑰 市區現芳蹤

2019-03-21 13:19
看更多

熱門文章

凱道六一韓國瑜欠妙天、花蓮王人情 國民黨憂他成肉票

2019-06-05 16:18

起底！將大台北華城、康橋中學斷水的永柏企業老闆 曾涉行賄書記官 法律糾紛高達上百件

2019-06-04 10:02

每月得先付4萬8才能用自來水！新店大台北華城爆發用水爭議 康橋中學被迫停課

2019-06-03 09:08

理財專家教你 有孩子後如何更有錢？ 買房、投資、保險、管帳用對方法！

2019-06-09 15:13

退休金不夠用 日本政府呼籲人民多存 2 千萬日圓再退休

2019-06-10 16:11

那些人容易被蚊蟲叮咬？ 夏日防蚊7妙招

2019-06-10 08:48

從史上第一次稀土禁運戰 看美日台防線 中國稀土戰反擊美國 自己恐先受傷

2019-06-06 15:59

沒被凱道紅十字沒嚇退 郭台銘修補人和抗韓流

2019-06-05 16:18

麥擱騙啊！戳穿實價登錄造假9手法

2019-06-10 15:15

美中貿易戰25%關稅生效！台商如何接招？

2019-06-09 15:06

華為陷入四面楚歌：巴黎統籌委員會即將死灰復燃？

2019-06-06 14:08

從郭台銘到騰訊都用它擴大影響力 2019年最夯商業關鍵字：社交裂變

2019-06-06 15:53

為何台灣人要關心香港修《逃犯條例》？3個重點看懂：未來連轉機、過境都危險

2019-06-11 12:25

謝金河：郭董為何搖身變 「末日博士」？

2019-06-05 12:36

讓她們不必當「伸手牌」！林瑞陽和他的820萬媽媽粉

2019-06-06 15:45

修訂《逃犯條例》讓《一國兩制》崩潰 美國威脅取消香港獨立關稅區地位

2019-05-23 14:29

台灣人到底多好騙？ 這大叔10年抓了上千件詐騙

2019-06-10 11:59

年輕人的不滿和無奈》勞保面臨破產 勞退自選法案為何14年過不了？

2019-06-05 12:46

大台北華城斷水爭議未解 台鳳擁有加壓站產權 永柏擅自斷水是違法

2019-06-06 11:38

英國打造5G智慧工廠 第四次工業革命來了

2019-06-04 11:05

碳爐燒熾飄散鵝香 燒鵝界連5年摘星的街邊燒味

2019-06-03 08:58

為何有些人總是愛遲到？心理學家稱是一種大腦缺陷

2019-06-11 14:10

HR新同事上工了 快篩人才減少200小時

2019-06-05 14:26

台灣50季度調整 要你賺到時機財

2019-06-06 14:54

趕緊甩掉不然後悔莫及 這16大壞習慣你中了那些？

2019-06-10 08:40

郵輪內幕大揭密 汪洋中的移動城市

2019-06-06 16:03

金管會強力整頓、股價一直跌 投資人等待這個「訊號」再進場買保險股

2019-06-05 12:41

零食、襪子都拿來報交際費 國光獨立董事徐小波「獨立性」遭外界質疑

2019-06-05 10:52

貿易戰成失速列車？ 華爾街 美台科技大老有話要說

2019-06-06 10:44

綠營初選 小英要動員5萬人逆轉賴神

2019-06-05 16:16

台灣唯一無二的活體蟹懷石

2019-06-03 08:54

郭董背後高人操盤 韓國瑜慘遭大面積切割

2019-05-30 11:01

貿易戰正酣 油價走跌湊熱鬧

2019-06-05 12:59

台積電「挺」華為沒在怕 神秘控管系統曝光

2019-05-31 09:38

歐巴馬最愛漢堡店 香港灣仔吃得到最原汁滋味

2019-06-03 08:58

貿易戰不停火》投資人不用怕慘賠！4專家給資產配置良方

2019-06-05 12:43

南韓發展戰略產業 邁入5G強國

2019-06-04 11:05

實現自主創新 中國大陸半導體業寄望於RISC-V

2019-06-06 14:10

勞保年金領到一半突然過世 遺屬要如何繼續領？

2019-05-31 13:29

破解5G經濟學難題 台灣還有機會迎頭趕上

2019-06-05 16:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top