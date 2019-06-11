來去迪化街食涼哦！

分享 facebook 【文・圖－魚夫】

台北的迪化街如今遊人如織，因為經過一、二十年來的重新整建，這條過去大稻埕的緣起街已然逐步重現過去的風華。吸引了許多年輕的觀光客，外國人也常見，我則是經常到這裡欣賞建築，甚至為好友們導覽，邊走邊看，偶爾停下來大啖美食，夏天炙熱之際，則索性食涼去也。

迪化街從南京西路往北到民生西路古稱南街；民生西路至歸綏街口是為中街，而歸綏街到民權西路則為中北街。

這一代的建築頗有看頭，涵蓋了清領時期的漢文化閩南式街屋，最初係因1853年（咸豐3年）艋舺發生了「頂下郊拚」，下郊的同安人被頂郊的三邑人打敗，最後敗逃到大稻埕，經多年胼手胝足，逐步建立了同安人的新聚落；1858年英法聯軍將清國打得星落雲散，乃簽訂天津條約，並開放通商口岸，其中淡水在1860年正式開港，大稻埕人因此搶得貿易先機。此時因與外洋通商的緣故，所以出現了仿洋樓式的街屋，這種建築因係本地工匠的仿製，所以出現諸如頭重腳輕的柱式等設計，頗富趣味。

日治時期之後，出現了由日人向西方學習而來的洋樓式、仿巴洛克式以及末期的近代建築式樣，我常見導遊口沫横飛不停地細說那些故事，便忍不住要問：「啊會喙焦（口渴）未？」

台北迪化街杏仁露冰 （圖／魚夫） 分享 facebook

老舖新店各有滋味

口渴了嗎？永樂市場前老字號的「茂豐杏仁露」可以算是迪化街上的經典傳統涼品滋味之一。「茂豐」是原建物上的堂號，其下有兩間店，一家專賣紅豆湯、花生湯，湯來時再添上半截油條沾湯食用，其味甚美，但熱食只賣到5月，約6月起休息到11月才又開張，而另一間杏仁露則全年皆有，這杏仁露另外有個較為人知的店號，即是「顏記杏仁露」，店家故事居然可以回溯到1930年代的日治時期，當時有位挑擔呼賣杏仁露的陳姓老師傅，因著人生的機緣將作法教給了原本在賣水果的顏老闆，從此這一味成了永樂市場的名物。

冷熱兩家店的老闆，看起來是個別店家，但結帳算錢任找其中一男一女的店主即可，賣熱食的老闆娘說白天是兩間不同，晚上回家是同一間。

現在的迪化街經常會遇見日本遊客。在日本，食中華料理也常在飯後奉上杏仁豆腐，而中北街上有家賣杏仁豆腐的「夏樹甜品」漸成日本觀光客口耳相傳的名店了。

這家的杏仁豆腐品項也不少，且聲稱堅持使用在地食材，杏仁則以原豆研磨熬煮而成，無添加物。在迪化街設點的好處是南北貨、食材容易取得，當然製作的產品也就更能均獲天時、地利與人和了。

緊鄰台北霞海城隍廟旁，有家「枝仔冰城——台北大稻埕店」。這家店不只日本旅遊雜誌報導頻繁，也是我這種阿北級的最愛。

枝仔冰城的前身是「鄭城冰枝屋」，1926年在高雄旗山創立，因為名字裡有個「城」字，後來店號就變成了「枝仔冰城」，1971年家族裡出了一位鄭國勝，決定拓展版圖，於是在高雄市新興市場成立第一家分店，我的青少年暑期就經常跑去這家店買枝仔冰來度過南台灣酷熱的夏天。

在大稻埕開店，當然不只枝仔冰而已，芒果、鬆餅、麵茶、聖代等都製成冰品，與時俱進，更受歡迎。

酷暑的天氣裡能喝上一杯青草茶，就像獲得免於喝罐裝飲料的自由。「姚德和青草號」、「滋生青草店」和「正發青草舖」這三家青草店雖然是在附近的民樂街上，但一般被視為同一商圈，前兩家已有百年以上的歷史，而正發也有八十餘年了，傳承至三或四代目，大抵青草茶、苦茶、蘆薈茶、茅根茶等都令人心涼脾肚開；而姚德和近年來更是重新裝潢，來個工業風大變身，改走文青風，令人不只消暑，還耳目一新呢！