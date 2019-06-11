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造訪溪流 看見城市水脈歷史

2019-06-11 15:44臺北畫刊

【文／吳亭諺、攝影／KRIS KANG】

說起天母，腦中總是浮現它優雅、乾淨的街道，兩側種滿綠樹的斜坡路，街邊還有充滿異國風味的小店。這樣美麗的天母其實是在1980年後才逐漸成形。這裡雖屬台北較晚開發的地區，卻因磺溪的流貫，讓天母的水道早在日本時代，便扮演著大台北供水的重要角色。

磺溪，源自於大屯山系，長長的溪流幾乎貫穿整個天母，流經北投後匯入外雙溪，最後流入基隆河，和其他溪流匯集一起，曾是灌溉關渡平原的重要水道。現在磺溪的中下游河段經過加高加固的防範工程，亦設置無障礙走道，平穩舒適。每到傍晚，溪邊便會有人來此運動，或是帶著阿公阿嬤出來散步。

為了更認識磺溪，我們跟著關注天母當地環境議題，倡議保育自然資源的「草山生態文史聯盟」一同探索天母的水文。理事長文海珍和其他媽媽們，帶領我們搭著公車來到磺溪的中段，「這裡是整條磺溪中，最接近原始狀態，也是磺溪最美的地方。」

文海珍致力於推動天母的環境保育，曾於2018年獲得台灣環境保護終身成就獎。 （攝...
文海珍致力於推動天母的環境保育，曾於2018年獲得台灣環境保護終身成就獎。 （攝影／KRIS KANG）
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家就住在磺溪旁的聚元媽媽說，「河中間以前有很多大石頭，我們可以在中間跳著跑來跑去，但是現在都被清掉了。」雖然河川環境已不復以往，但至今仍有蝙蝠、燕子在此棲息，只要看著燕子飛高飛低，就能藉此判斷氣壓、知曉明日的天氣狀況。這裡也是磺溪最寬廣的部分，於上游的溪水流至此處時發揮喘息的功能，減少因下雨使河川湍急而造成災難的機率。

傳承文史的溪邊散步

沿著磺溪繼續往上走，來到了另一條日本時期開闢的運水路：天母水管路。這條全長約20公里的水道系統，是台北第二套完善的飲用水源工程，至今已有87年歷史。當時為了將陽明山的湧泉引導至天母、士林一帶，而鋪設了水管，並沿途設置便道，這條大水管至今仍不斷地為天母居民提供水源，而一旁為了埋設水管而修築的便道，則成了人們走訪的親山步道。為了讓大家更了解這裡的歷史，2009年草山生態文史聯盟推動「天母水道系統」為台北市古蹟，成為了台北第一個系統性活古蹟。

為了將這些水資源的歷史傳承到下一代，草山生態文史聯盟也積極地向天母地區的國中小學推動水資源教育，並在每年3月22日世界水資源日舉辦天母水道祭活動。當天除了開放平時不能進入，俗稱「第三水源」的淨水廠供人參觀外，蘭雅國中「綠色行動社」與天母國中「水道少年社」的學生也會定點導覽，讓參與活動的人，尤其是孩子們能親自感受保護自然資源的重要。

看見後方的瀑布了嗎？磺溪保有一處如此原始和自然的角落，等你來發現。 （攝影／KR...
看見後方的瀑布了嗎？磺溪保有一處如此原始和自然的角落，等你來發現。 （攝影／KRIS KANG）
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自然交織的美好午後

造訪當天，正好是下午時刻，陽光從樹林的空隙間照射下來，光影灑在地上看起來像極了點點繁星。走進石階的水管路上，便能看見這歷史悠久的黑色水道，淙淙水流與蟲鳴鳥叫，讓人忘了自己置身台北都市叢林。走到後段，文海珍提醒，「食物不要拿在手上唷，小心頑皮的獼猴會跑出來搶。」一旁登山的民眾聽見，也跟我們分享自己曾在這裡遇見猴子的趣事，也許是寬廣的自然環境，使我們更能敞開心房與人交談，在這裡人與人之間的距離好像又更近了。

從和文海珍的對話裡，我們更了解人與自然的關係，人類的文明從河川開始，動植物也總是依水而生，只是在便利的城市中生活久了，時常忘記身邊的自然資源從何而來。如同水管路的紀念碑寫著「飲水思源」，提醒來訪的人們走入古道，了解、珍惜並傳承這份資源。希望未曾注意到這些藏身在周遭的河川的民眾，發現這些生活的美好。假日不妨來天母走走，感受一下這與溪流共生的美麗風景。

Info：

磺溪

磺溪因上游有硫磺而得名。發源於陽明山竹子湖，上游又稱陽明溪，向南流至頂北投後才稱作磺溪。流經天母、士林一帶，直到建德橋與雙溪會合匯入基隆河。中下游雖已開發為河濱公園，但有些地方仍保有自然原始樣貌。

草山水道系統／天母水管路

草山水道系統興建於1928年3月，1932年3月完工啟用，全長約20公里。而水管路步道則是從華岡（文化大學）至天母（中山北路七段232巷），總長為2.6公里，以石階為主。

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臺北畫刊

《臺北畫刊》為臺北市政府觀光傳播局出版的市政刊物，以圖文並茂的內容傳達臺北市的市政資訊、生活型態及與市民習習相關的實用資訊，為中、外人士認識臺北生活的代表性刊物。近年來《臺北畫刊》設計風格朝向年輕、活潑、健康走向，內容方面除了生活資訊外，並以生活休閒及觀光旅遊議題為主，更符合現代人的需求。

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