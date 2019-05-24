舞台後的幸福人生 DJ媽咪的單親日常

【文－Arya.S.H、攝影－楊雅淳、圖－DJ Cookie、Brian Huang】

當夜幕升起，朝九晚五的上班族正準備畫下一天的句點，此時卻是DJ Cookie工作的開始。採訪當日，她騎著YouBike來到師大巷弄裡的小白兔唱片行，台北便利的交通，讓她能穿梭在城市裡，快速到達每一處貼近音樂的地方。

看見喜歡的黑膠唱片，Cookie直說，要拍照回家研究一下。 （攝影／楊雅淳） 分享 facebook

外型美豔的Cookie，以電子音樂風格創作深植人心，16年扎實的表演經歷，總能見到她閃耀於知名演唱會、在世界品牌活動演出的身影，更在去年「臺北最High新年城2019跨年晚會」和國際級鋼琴家陳瑞斌跨界表演。然而，無論舞台上是多麼亮眼，Cookie最珍愛的仍是身為一位媽媽的角色。

「人們眼中的我，有著五光十色的印象，不過在女兒Grace面前，我就是一個平凡的母親。」聊到寶貝孩子，Cookie臉上滿是幸福微笑。從小生長於台北，現在選擇在熟悉的環境陪伴女兒成長，她笑著說，在台北有很多可能性，有了女兒之後感受更深，除了交通便利及充沛的教育資源，也能從藝文展覽中帶女兒體驗生活，在週末時常造訪的圖書館，則是增加親子互動極佳的場域，這是她在未當媽媽前，不曾發現的。

DJ媽媽的親子時光

回顧這些年，Cookie覺得孩子的誕生，為她的人生帶來極大改變。猶記得當時Grace仍在襁褓中，她身兼DJ及夜店主管的工作，上午11點進辦公室直到凌晨，回家後孩子雖已熟睡，仍要在半夜起身換尿布、餵奶，小歇片刻又得隨著孩子作息甦醒，展開一天的日常。

儘管睡眠不足，卻讓Cookie甘之如飴。「這就是母愛吧，就算再累、再忙，還是願意為小孩付出。」原本晝伏夜出的她漸漸習慣這樣的生活節奏，直到現在，無論前一天工作到多晚，她仍會在固定時間起床做早餐，送女兒上學。

兩年前Cookie與丈夫離異，現在女兒週間和義大利籍父親同住，每逢週末便會來到家中共享母女時光。只要有時間她就會陪伴女兒，一起手作點心、看電影。熱愛大自然的她，常趁著好天氣，和女兒到大安森林公園野餐，帶上母女倆一起完成的輕食、餅乾，在戶外享受綠意，是最美好的親子時光。

真誠的溝通讓彼此關係更親近

同樣生長於單親家庭的Cookie常會以自己的童年作為借鏡，同理並陪伴女兒成長，「小時候有姐姐在我身邊，她像母親一樣照顧我，但Grace是獨生女，需要我花更多時間相處，覺察她的心思。」

母女倆的小旅行，創造了溝通的機會。 （圖／DJ Cookie） 分享 facebook

相較一般家庭有父母雙方能彼此協調、討論孩子的教養和衝突問題，對於需要同時兼顧生活、工作和親子關係的Cookie來說，這些事情只能自己摸索、思考，試著從書籍資料中理出與女兒的相處之道。她坦言，離婚那一年，自己專注於工作，經常出國演出，不在Grace身邊。在一次兩人的爭吵中，女兒生氣的大聲喊道：「我不要媽媽，不要妳做我的媽媽！」雖然知道這只是情緒性話語，卻深深地震盪了Cookie的心。

她反問自己是不是沒有盡到母親的責任？是否忽略了孩子的情緒？於是Cookie試著用Grace的角度來思考，重新檢視兩人的關係，讓那次爭執成為扭轉情勢的契機。Cookie特地在暑假排開工作，踏上只有母女倆的澎湖小旅行，並試著和孩子溝通，才讓彼此的關係逐漸好轉。

「我覺得每個小朋友的個性雖不同，但渴望母親陪伴的心情卻是相同的。」Cookie說，那次之後，自己便更用心地陪伴女兒，比如每週二固定的愛心便當日，將親手做的午餐送到學校，撥空見個面，小聊幾句。樸實簡單，卻是維繫兩人情感的小儀式，也是Cookie和Grace最期待的事。

兩人也經常在睡前談心，「我會和她分享工作、聊生活、談音樂，前陣子才和她說媽媽想要戒煙，身體健康才能有多一點時間陪伴她。」Cookie希望親子間能維持像朋友般的關係，從媽媽的主動分享開始，引導女兒說出內心想法。

當媽媽之後，那個熱愛音樂的自己一直都在，並和女兒的成長同步蛻變。作為一個土生土長的台北人，Cookie更能看見台北的變化，尤其是四通八達的交通路網，讓母女倆更能在這座城市裡輕鬆遊走，「我是在台北長大的小孩，相信我的孩子在這多元、充滿愛的城市，能更幸福地成長。」Cookie滿足地說。

在天氣好的時候，不妨帶著孩子到大安森林公園野餐。 （圖／Brian Huang） 分享 facebook

家庭日推薦好去處！

地點：大安森林公園

地址：台北市大安區新生南路二段1號