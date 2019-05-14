從探索中創造童年的記憶 博物館的甜蜜親子時光

【文ー胡忻儀、攝影ー鄭弘敬、圖ー台北當代藝術館】

煩惱假日要帶孩子到哪裡共度親子時光嗎？台北市有許多文化場館特別為12歲以下孩子設計專屬區域，讓小朋友不再只是「陪看」，而是透過兒童藝術空間中的展覽引導設計或教案，讓小朋友能夠在藝術中自在探索。這一次，我們邀請策畫許多展覽的「均勻製作」總監胡忻儀和她8歲的女兒，分享她們所喜愛的台北美術館和博物館。

從探索中創造童年的記憶 博物館的甜蜜親子時光 （攝影／鄭弘敬） 分享 facebook

因為工作的關係，看藝文展覽很自然地成為我生活的一部分。生了女兒之後，像是有一個固定的看展小夥伴，她也從嬰兒時期被抱著、坐在娃娃車裡陪媽媽看展，到上了幼兒園後能自在地選擇自己喜歡的作品，甚至願意靜下心來看完錄像（Video Art），上美術館成了再自然不過的親子行程。

0至12歲 體驗當代藝術的遊樂園

之所以會留意到美術館內的兒童藝術空間，是因為從國外回來的好朋友約在台北當代藝術館（MOCA）的U12小玩藝教室「溜小孩」，才發現靜靜觀看和由大人講解外，小朋友其實可以動手玩藝術、體驗藝術。「U12小玩藝教室」兒童美術專區是以「12歲以下」小朋友為目標族群，採限額限時入場，讓親子能在有限的空間中獲得最有品質的體驗。

可以動手做、親身體驗的課程，一向都是小朋友最喜歡的，而且成品還可以帶回家。 （圖／台北當代藝術館） 分享 facebook

台北當代藝術館的展覽一向多元，小玩藝教室也不遑多讓，每年會邀請藝術家為空間進行年度設計與規畫，今年為「海中植物樂園」，藝術家黃美惠以植物與種子外觀作為發想，以適合觸摸的絲襪與棉花手工縫製不同構造的植物造型進行空間布置，同時結合海洋意象，懸吊在空中的魚兒宛若在你我身旁游動著，讓這裡一瞬間成了親子徜徉其中的「海中植物樂園」。

教室中央的DIY區也會搭配館內展覽主題更換教材，是親子不可錯過的體驗區。四周也有繪本、軟積木等遊戲道具，每月還會舉辦說故事時間，就算是還不會手作的小小孩也能從中找到樂趣。教室裡還有親子觀察單，以迷宮方式引導5到12歲兒童思考展覽內容。配合5月館內新展「超音樂・異聲驅動」與518國際博物館日，將會綜合呈現音樂與古蹟建築相關內容，DIY區以「發聲樂器」為主題，適合6歲以上的小朋友來動手做樂器。

想要帶小朋友一起看展的家長，台北當代藝術館也提供免費的兒童語音導覽及適合6至12歲兒童租借使用的學習盒，新版的官方導覽APP中也加入了古蹟AR體驗，透過空間實景掃描，導覽這座紅磚建築之美，集滿16個建築特色，還能兌換小禮物。館內訂定每週六、日及國定假日是親子日，只要親子同行即可免票入場。

5至12歲 打開乾隆爺爺的百寶箱

不同於小玩藝教室以「教室」的形式去激發小朋友的創意想像，像個百寶箱的國立故宮博物院，為了拉近與新世代學童的距離，在正館地下一樓西側針對5至12歲的學童規畫了「兒童學藝中心」，內容以故宮收藏的器物、書畫及圖書文獻為基礎，結合多媒體的展示，引導小朋友觀察、思考、動手體驗。

「兒童學藝中心」不僅是給小孩，對大人來說也是入門探訪故宮文物的好地方。好比清代的乾隆皇帝不僅在歷史上名氣大，也是奠定現代故宮文物收藏基礎的皇室收藏家，兒童學藝中心便以「打開乾隆爺爺的百寶箱」為題，帶領親子探索小故宮。「古畫奇遇記」則以不同裝幀方式的書畫，讓小朋友動手實際翻閱，接著以院藏書畫中的空間構圖、色彩搭配、筆墨特色等互動裝置，解析古代畫家的作畫工具和方法。

以「皇帝的書房」介紹御用文房四寶，讓小朋友也有機會體驗當皇帝，了解從前皇帝如何處理國事。 （攝影／鄭弘敬） 分享 facebook

「皇帝的書房」這一區則是以「皇帝也是文具迷」介紹御用文房四寶，以及用「聯絡簿」的概念，讓小朋友了解皇帝如何日理萬機。大小朋友都百玩不膩的是「清明上河圖小旅行」，一本本不同主題的旅遊指南讓觀眾化身為圖中人物，穿越到宋代，按圖索驥找到畫中名勝，美食、住宿與購物行程也一應俱全，從中發現古代庶民生活其實和現代也相差不遠。

寓教於樂 培養生活美學涵養

對我來說「讓藝術向下扎根」是這些美術館附設兒童藝術空間的初衷，期待在「看不懂」中引導小朋友發現藝術的樂趣，透過家長的帶領熟悉美術館的空間氛圍，養成逛美術館的習慣，我認為生活美學的涵養就是這樣一點一滴累積起來的。透過寓教於樂的方式，激發孩子的藝術想像力與創造力。

親子一起探索，能讓孩子對新事物更具好奇心。 （攝影／鄭弘敬） 分享 facebook

從前在學校裡，美術課通常是不受重視的，甚至被認為是和其他學科無關的。我覺得，藝術不應脫離社會而存在，美學涵養的確需要從日常培養。像這次女兒參加「歡迎光臨故宮×動物園」，是故宮針對以兒童為對象的書畫特展所設計的前導教育推廣活動，藉由手作及知識課程，從小朋友都熟悉且喜愛的動物來認識與動物有關的故宮文物及書畫，無壓力地親近藝術與歷史，成為小朋友歷史課的最佳上課地點。

也許是因為從小接觸，女兒對這些藝文類型的體驗活動充滿興趣，越挑戰越能激發她的創意想像。美術館、博物館也都很用心地設計學習單來啟發小朋友的好奇心，特別是完成後能兌換小禮物，對小朋友來說實在是充滿吸引力啊！這個週末不妨就來一趟親子文化之旅吧！

台北當代藝術館 （MOCA Taipei）

U12小玩藝教室

地址：中山區長安西路39號

電話：02-2552-3721

開放時間：10:00 – 18:00（週一公休）

備註：U12第一場開放時間是10：30、最後一場時間是15：30 – 17：00，須提前30分鐘到現場領取號碼牌，大人須憑展覽門票入場

國立故宮博物院

兒童學藝中心

地址：士林區至善路2段221號

電話：02-6610-3600

開放時間：08:30 – 18:30 (週五、週六延長至

21:00，每週一13:00後休館)

備註：免費，可團體預約導覽