創新菜 用世界語彙展演台灣風味

【文-游姿穎、Brian Huang、攝影-曾韋翰】

台北有著眾多各具特色的台菜餐廳，不僅為聚餐提供各式選擇，也可說是時代背景下的產物。像是日本時代開始的「酒家菜」，便是許多人難以忘懷的滋味，它融合了日式、福建、廣東等各地域的飲食特色，至今依然深受饕客歡迎。除此之外，無論是為迎接日本觀光客而興起的海鮮餐廳，還是經濟起飛時代如雨後春筍般出現的高價位台菜餐館，都為台北增添了更紛呈的飲食風貌。

（圖／山海樓） 分享 facebook

美食作家王瑞瑤說，「這次的米其林指南，給了『台南擔仔麵』一星的殊榮，很多人覺得驚訝，但我倒覺得來得有點晚了。」這間位於華西街觀光夜市裡的老餐廳，是台灣高檔海鮮餐廳的始祖，餐廳內部有著金碧輝煌的裝飾，還提供高檔的餐具與桌邊服務，傳承五十多年的老味道，以活水海鮮聞名，帶給饕客新鮮清甜的滋味，「這次他們奪星，我希望能重新喚起人們對台灣頂級海鮮套餐的美好回憶，因為這是台菜中不可或缺的歷史脈絡。」

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而本屆新入榜、以宴客菜與酒家菜為主的「山海樓」，主廚請益日本時代高級台菜餐廳「蓬萊閣」的老師傅黃德興，學習並傳承「手路菜」的工夫；同時運用有機食材入菜，呈現台灣的山珍海味，令人印象深刻。王瑞瑤表示，「從今年米其林選出的台菜餐廳名單中，可以看見多元融合的美食內涵，展現了豐富的台北飲食文化，觀光客也能透過這些餐廳更認識台北。」

不能錯過的台菜摘星餐廳

台南擔仔麵

米其林一星

(攝影-曾韋翰) 分享 facebook

從路邊攤起家，隱身在華西街夜市五十多個年頭，雖然店名是「台南擔仔麵」，卻主打「現撈」的高檔活水海鮮，包含龍蝦、鮑魚等頂級食材，以經驗老到的烹調手法留住原味的清甜甘美。這裡曾經是政商名流宴客的熱門會所，現在則是可以窺見台菜脈絡與傳統風味的珍貴老店。

台北市萬華區華西街31號

02-2308-1123

11:30–14:00、17:00–21:30

山海樓

米其林一星

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復刻1930年代富貴人家的宴客料理，傳承台灣經典手路菜，金銀燒豬、山海豪華拼盤等菜色，令人回味過往歲月。透過每日新鮮直送的有機蔬菜與漁獲，讓客人吃到健康新鮮的當令滋味，同時亦注入新的觀念與手藝，創作出富有當代精神的台灣菜餚。

台北市中正區仁愛路二段94號

02-2351-3345

11:30–14:30、17:30–22:00

美食作家、廣播節目主持人王瑞瑤 分享 facebook