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城隍香火代代傳傳 霞海城隍文化節

2019-05-14 09:26臺北畫刊

【文-朱婉慈、圖-台北霞海城隍廟】

台灣歷史鬥藝再現

2020年為台北霞海城隍爺渡海來台200週年，台北霞海城隍廟自2018年起規畫慶祝三部曲為其預熱暖身！繼去年首部曲「快樂出航去台灣」訴說先民不畏危險，勇敢橫渡黑水溝，今年的第二部曲「香火代代傳傳」，將以歷史上著名的械鬥─「頂下郊拚」為主軸，講述同在艋舺打拚，信奉霞海城隍的泉州同安人與奉祀龍山寺觀世音的泉州三邑人，因信仰與利益發生的武裝衝突，這段歷史與霞海城隍今日落腳大稻埕，有著密不可分的關係。

6月週末在台北霞海城隍廟周邊有各種有趣好玩的慶祝活動。 (圖-台北霞海城隍廟)
6月週末在台北霞海城隍廟周邊有各種有趣好玩的慶祝活動。 (圖-台北霞海城隍廟)
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為了讓更多民眾認識這起大稻埕發展史上的重要事件，於台北市鄉土教育中心設置了「艋舺大脫逃—1853年頂下郊拚械鬥特展」，透過密室遊戲分別呈現兩個群體的視角，解謎闖關的同時也能了解歷史事件始末。

械鬥必得要分輸贏，想要感受拚鬥的張力，還可從音樂、舞蹈、鼓陣演出來一較高下！從北管對上爵士樂，到太平國小醒獅團對上拉丁鼓團，還有永樂國小舞蹈團與swing舞蹈的精彩對決，現場還可以抽福袋好禮。看傳統與現代、台式與西方如何分庭抗禮，迸發舞蹈的熱情能量， PK non-stop！

今年主題「香火代代傳傳」也將化身為永樂廣場上的裝置藝術，由在地藝術家林詩昌親手製作三公尺高的巨型香火袋和香火群，以現代語彙展現台北霞海城隍廟的信仰能量。

城隍、媽祖水巡香火不斷

結合端午習俗、演繹霞海城隍搭船遠渡而來的扒龍船水巡儀式，適逢今年為大稻埕茶郊媽祖來台130年，特別邀請媽祖與城隍爺共遊淡水河。6月1日當天下午2時，由龍舟隊伍護送自大稻埕碼頭登船繞行周邊，重現畫家蔡雪溪畫作〈扒龍船〉的景象，刻畫出當年大稻埕熱鬧的河岸盛景，也在容易滋生疫病的5月時節替信眾進行除煞驅毒，保佑平安。

延續謝神傳統，信眾邀請戲班在台北霞海城隍廟埕前演出。 (圖-台北霞海城隍廟)
延續謝神傳統，信眾邀請戲班在台北霞海城隍廟埕前演出。 (圖-台北霞海城隍廟)
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除了看展及觀賞水巡鬥陣，整個6月週末在台北霞海城隍廟都有相關慶祝活動。想要觀賞傳統野台戲，6月9日在廟埕有信眾還願的歌仔戲；6月13日至6月15日則有在地店家集結成的城隍暖暖壽市集；15日下午盛大的遶境祈福儀式後，晚上是中華文化總會安排的城隍祝壽音樂會；6月16日城隍爺生日，連續五天的祈福法會不僅熱鬧盛大，當天傍晚5時還有宴請眾神的壽宴，大菜小點在廟埕一字排開，展現大稻埕深厚的信仰凝聚力，也透過霞海城隍文化節看見大稻埕最迷人的一面。

台北霞海城隍廟 (圖-台北霞海城隍廟)
台北霞海城隍廟 (圖-台北霞海城隍廟)
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6/1（六）～6/30（日）

台北霞海城隍廟、迪化街、台北市鄉土教育中心

02-2558-0346

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臺北畫刊

《臺北畫刊》為臺北市政府觀光傳播局出版的市政刊物，以圖文並茂的內容傳達臺北市的市政資訊、生活型態及與市民習習相關的實用資訊，為中、外人士認識臺北生活的代表性刊物。近年來《臺北畫刊》設計風格朝向年輕、活潑、健康走向，內容方面除了生活資訊外，並以生活休閒及觀光旅遊議題為主，更符合現代人的需求。

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