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多元文化並存 穆斯林在台北的共融生活

2019-05-14 09:26臺北畫刊

【文－Arya.S.H、攝影－楊雅淳、圖－台北市觀光傳播局、台北市勞動力重建運用處】

行走在台北街頭，常能看到外國朋友的身影。他們可能是來自世界各地的旅客、前來求學的學生，其中也不乏落地生根的移居者。根據中華民國對外貿易發展協會台灣清真推廣中心統計，目前在台灣常住的穆斯林（含移工及新住民）約有30萬人；而台北作為一個國際型都市，有數萬名穆斯林移工在這片土地貢獻一己之力，尊重不同的信仰及文化，並促進友善共融的生活環境，一直是個重要課題。

穆斯林姐妹們開心領取「開齋好粽」，慶祝開齋節。 （圖／台北市觀光傳播局）
穆斯林姐妹們開心領取「開齋好粽」，慶祝開齋節。 （圖／台北市觀光傳播局）
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從各面向出發　落實穆斯林友善環境

台北市有近3萬5,000名印尼籍移工，占台北市全體移工的73.87％，其中98％為社福類移工，他們絕大部分都信奉伊斯蘭教。台北市勞動力重建運用處處長葉琇姍表示，隨著世界人口持續高齡化，各國長照需求不斷增加，未來很可能在亞洲地區帶來巨大的勞動力流動。「像是日本近期便積極開放外籍人士到國內從事照護工作，這將引發和台灣之間的勞動力資源競爭。」當各個國家同時面臨照護人力的缺口時，如何提出更好的條件讓外籍移工留在台灣，無疑是政府關注的重要議題。

「人與人之間之所以會發生誤會跟衝突，多來自於對彼此的不熟悉。因此，雙方應該先好好了解彼此。」葉琇姍說，「我們會在市民聘僱外籍移工時，先向他們宣導要尊重因不同信仰帶來的生活習慣差異，像是穆斯林禁食豬肉、每天需行五次禮拜、齋戒期間的禁食習俗等。」台北市政府在雇主與勞工間擔任居中協調的橋梁，努力蒐集彼此的想法，促進溝通的可能，「唯有彼此了解、尊重，這段雙方最長可達14年的工作接觸，才可能培養出良善的互動關係。」

除了協調生活習慣上的差異，市府也針對外籍移工的專業職能規畫專門課程，譬如今年實行的「聘僱移工家庭安心支持計畫」，便在中山區及大同區進行定期居家訪視，同時更為移工安排了照護相關課程。

台北市勞動力重建運用處組成團隊，進行防制人口販運相關宣導。 (圖／台北市勞動力重...
台北市勞動力重建運用處組成團隊，進行防制人口販運相關宣導。 (圖／台北市勞動力重建運用處)
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「由於每個家庭的情形不同，像是中風、慢性病、失智症等需要的專業都不同，因此會聘任教師與翻譯人員到家中進行一對一教學。」必要時，輔導員也會給予身處異鄉的移工心理上的支持，傾聽他們的心聲，並且盡可能提供陪伴。

除此之外，台北市政府也在移工常聚集的台北車站等地，舉辦與生活息息相關的活動，像是市集、美容服務、藝文活動、甚至健康檢查等，希望能滿足移工朋友所需，也促進多元文化交流。「今年下半年，也將開辦語言和移工歸國後的職涯技能訓練，舉凡創業心法、財務規畫等，讓他們可以順利銜接未來的生活。」葉琇姍分享道。

友善共融 台北成為第二個故鄉

除了營造友善的勞動環境，台北市在政府及民間的共同努力下，也日漸成為一座對穆斯林更為友善的城市。「我很喜歡台北！」目前在台灣科技大學攻讀化工博士學位的印尼籍學生諾菲（Novi Irmania）認為，台北不但教育資源豐富、工作福利制度健全，人們對於穆斯林文化也相當尊重，「像是我們學校就設有祈禱室，城區內也有清真認證的餐廳、旅館，就連穆斯林活動種類也非常多樣。」她會在週末到台北清真寺參加課程，舉凡阿拉伯語文班、古蘭經研習班，她都參加過，「這些課程都是免費的，而且有時還會提供清真餐點供大家享用。」

諾菲說，台北就像她的第二個家，生活很舒服自在。 (攝影／楊雅淳)
諾菲說，台北就像她的第二個家，生活很舒服自在。 (攝影／楊雅淳)
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不僅如此，台北市觀光傳播局配合開齋節舉辦的「穆斯林嘉年華」，更是諾菲期待萬分的年度盛事。在活動現場，不只穆斯林朋友能夠相聚，一同慶祝齋戒月結束；不同信仰的民眾也能前來認識穆斯林文化，無論是逛市集、體驗穆斯林傳統服飾，還是聆聽台北清真寺的人文導覽，每年的嘉年華會總是熱鬧無比。「藉由這個場合，我們可以遇見來自世界各地的穆斯林，台灣朋友也會共襄盛舉，甚至連市長都會來，真的是個很熱鬧的活動。」在這片土地生活了快5年，台北儼然成為諾菲的第二個故鄉，她也期待畢業後能留在台北工作，貢獻她在這裡所學的專業。

隨著穆斯林友善措施深入生活中的每個角落，台北的城市面貌變得更加豐富而溫暖。以開放的心接納不同文化，在每一回互動中彼此交流，相互學習，相信這座城市還會有更多美好的故事持續上演。

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臺北畫刊

《臺北畫刊》為臺北市政府觀光傳播局出版的市政刊物，以圖文並茂的內容傳達臺北市的市政資訊、生活型態及與市民習習相關的實用資訊，為中、外人士認識臺北生活的代表性刊物。近年來《臺北畫刊》設計風格朝向年輕、活潑、健康走向，內容方面除了生活資訊外，並以生活休閒及觀光旅遊議題為主，更符合現代人的需求。

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