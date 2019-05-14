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來去尋找媽媽的古早味

2019-05-14 09:26臺北畫刊

【圖、文／魚夫】

五月適逢母親節，我的母親大人年事已高，不再做菜，我只好在台北街頭尋找媽媽的古早味。

來去尋找媽媽的古早味。 （圖／魚夫）
來去尋找媽媽的古早味。 （圖／魚夫）
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先祖林坤係遷台第六代，在屏東大鵬灣養鴨致富，祖厝在田家厝，宅院周圍以松柏竹梅四座花園鎮制4個角落，其中有2座通連的四合院，依4亭32房76門遵古建構，家族規模驚人，當時林家從台南請來總鋪師和拳頭師，福州總鋪師教女人做菜，拳頭師當然就是教男人功夫，保衛家園了。

祖父因此學會了拳腳功夫，打起拳來虎虎生風，而且還習得易牙之道。後來搬出祖厝，戰後因三七五減租、耕者有其田等政策而家道中落，祖父乃在市場前方的住宅旁擺攤賣起鹹粥和香腸熟肉，母親大人是剛嫁過來的媳婦，也很認命地幫忙烹調，另請一位平埔族的原住民來洗碗，祖父不但善於易牙之道，亦因功夫底子夠，中氣十足，大喝：「鹹粥哦！」便招徠許多饕客前來品嘗，生意「沖沖滾」。

媽媽的手路菜

賢慧的母親嫁為人婦，因為跟著「大官」（祖父）做生意，學會做各式鹹粥，諸如芋頭粥、筍絲粥等等。後來搬到台北和我同住，因為是煮給家人吃，不惜成本，下料特別豐富，我除了大快朶頤外，更加以手繪，眼耳鼻手全到齊，方知母親的愛心無微不至，用自炒的蔥頭酥和蝦米爆香，有時加進香菇、芹菜珠，再者花枝切片、剝皮蝦仁、竹筍、魚丸，少了其中一樣，絕不出手。每回母親大人說要煮鹹粥，全家大大小小莫不鼓掌歡呼，一鍋鹹粥出爐，三兩下一掃而空。

鹹粥之外，母親大人還會切來三兩份小菜，三層黑豬肉是必備，油漬漬的，望之垂涎三尺；豆干較費事，得先滷個好幾小時才能上桌，人生得享如此美味，真是幸福得難以言喻！

每逢端午佳節，母親大人必包粽子，從為人妻、為人媳、為人母到現在六十餘年了，從未間斷，不只令祖父食指大動，父親在往生前，知道自己日子不多，亦須忌口，卻還央求母親包粽子。從前我看父親大啖粽子，非4、5粒以上，絕不善罷干休，然後撈上2碗竹筍湯，咻咻咻地下肚，說是調中益氣助消化，頻呼過癮。

我也愛吃這味粽子，惜食量沒父親大，只能拚個2、3粒，但仍意猶未盡，空餘恨力有未逮，不過從前只消孩子們放學回來，便歡聲雷動，書包未擱好、手沒洗，就來探抓粽子，討打之後，一大串粽子，不一會兒工夫，如蝗蟲過境，寸草不留。

於是這包粽子乃成了孩子們負笈國外前、返國後，母親必備的家鄉味。我們家的孩子有些在國外求學，時常念著阿嬤的粽子，出國前要吃粽子，取其「包粽」，返台後，必吃粽子，則有一解思鄉之苦的作用，粽子的美味，乃成為我們家安定的力量之一。

母親的粽子和材料。 （圖／魚夫）
母親的粽子和材料。 （圖／魚夫）
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粽子在台灣，南北做法不同，吾家乃南部水煮粽，先選長糯米浸泡後，去其表面殘渣，先洗米，其次用香菇爆香出汁，再將上等胛心肉炒入汁內，濾其湯汁，用來文火炒長米時攪拌，使其吸收均勻，盡得肉香精華。

另外，雲林上等土豆、硬心蛋黃、自家爆的蔥花、蝦米等均得備妥，包粽子時要紮緊不外露，露餡則水煮時會崩解形狀，滋味盡失，然後放入滾水中燜煮一個多鐘頭，乃大功告成！

南部粽包法與北部粽不同，鹹粥更是各異其趣，當然，現在台北什麼都有，不過大都要到大稻埕、艋舺去找才有，我偶爾會在這些老社區裡挖到寶，心中那種雀躍，實在難以言喻。

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臺北畫刊

《臺北畫刊》為臺北市政府觀光傳播局出版的市政刊物，以圖文並茂的內容傳達臺北市的市政資訊、生活型態及與市民習習相關的實用資訊，為中、外人士認識臺北生活的代表性刊物。近年來《臺北畫刊》設計風格朝向年輕、活潑、健康走向，內容方面除了生活資訊外，並以生活休閒及觀光旅遊議題為主，更符合現代人的需求。

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