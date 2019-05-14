翻玩香氛蠟燭的無限可能——Eye Candle

【文-山裡人、攝影-蔡耀徵】

隨著流行趨勢，「香氛」與「造型蠟燭」這類以往被視為女性專屬的用品，在近幾年已逐漸轉變為大眾妝點日常生活，以及表現個人獨特個性與品味的生活道具。雖然台灣的香氛市場越發蓬勃，卻依舊以歐美國際品牌為消費大宗，而近年隨著本土品牌的異軍突起，為台灣香氛沃土注入不一樣的能量。

翻玩香氛蠟燭的無限可能——Eye Candle (攝影／蔡耀徵) 分享 facebook

賦予香氛蠟燭滿滿的男子力

2012年，文創產業的創業風氣方興未艾，台北城的創意選品店也開始從個性潮牌服飾走向生活用品和文具選品。鄧凱元和鄧凱文這對兄弟檔，正好搭上這波青年創業的潮流，共同創立Eye Candle造型香氛蠟燭品牌，成為台灣本土香氛市場的代表品牌之一。

相較於其他香氛品牌多走甜蜜、夢幻、充滿少女心的設定，走進Eye Candle工作室，立刻就能從牆邊的擺設，感受到滿滿的男子力：名牌球鞋、寫實的巴哥犬、深受四十歲以上熟男喜愛的《星際大戰》系列等獨樹一格的產品，而這些酷炫吸睛的作品，正是鄧凱元、鄧凱文兩人的創作。

談起選擇造型蠟燭作為創業主力，兄弟倆笑著表示：「其實過程相當務實。」當初決定結合自身專長一起創業，曾經考慮過手工肥皂、棒棒糖、冰棒，鄧凱元笑說，當初只是覺得蠟燭做失敗了，還可以重複使用，才決定踏上蠟燭的職人之路，從零開始學起。

天馬行空的創意，讓Eye Candle的蠟燭多了令人會心一笑的魅力。 (攝影／蔡耀徵) 分享 facebook

台北城中的嶄新設計職人

從原本獨自摸索，到現在兄弟倆能流利包辦大小事務，鄧凱文表示，一開始嘗試自己動手做蠟燭時，良率簡直差得可以！「做100個，大概只有十幾個能看。」蠟燭常常出現顏色不均，或者是表面有氣泡的情況。直到開始跟工廠緊密合作，從工廠師傅身上了解蠟燭材質和灌模的製程要領，好比不同尺寸的燭芯可以產生不同大小的火焰、不同國家生產的石蠟特色略有差異，「這都是看書也學不到的經驗」。

「我們倆可能不是大家所認為的『職人』。」鄧凱文強調，相對於傳統工藝職人，講求每件物品都要親手操刀，Eye Candle則是在完成設計後便交由工廠量產。為了讓產品能更完善、有效率地完成，必須找到最有力的夥伴，才能「關關難過關關過」。兩人在做的事情，更像是為心中的理想設計和創作，找到適合的合作對象。因此，鄧凱元和鄧凱文覺得自己更像是「整合型設計師」。

時 間｜12：00到18：00

角 色｜負責人、品管、講師

兩人通常從中午開始一日行程，先在下午時段完成所有「對外」工作，無論是回覆電子郵件、跟合作廠商確認模具和產品製作的效果，或者是應其他單位邀請授課，鄧凱元強調，一天只有24小時，「要讓時間分配得更有效率。」

時 間｜18：00到21：00

角 色｜產品、視覺設計師

晚上是兩位整合設計師的「創作」時間。作業前兩人會共同討論開發的品項、造型和氣味方向等，再由鄧凱文用油土或3D列印模擬試作、精修外觀紋理和效果，或是小量製作客製香氛與蠟燭；鄧凱元則負責處理產品的視覺設計，除了消費者第一眼就能看見的外包裝之外，就連如何用包材包覆，都需要推敲再三。兩人的精準分工讓彼此有餘裕發想，關注台北的香氛趨勢，針對大眾喜好推陳出新。

依個人喜好將各具不同香氣的香氛精油調配稀釋，具有個人風格的室內擴香便大功告成。 (攝影／蔡耀徵) 分享 facebook

創作與商業之間的平衡

兩人雖然是美術及設計專業出身，但卻不認為自己是藝術家，他們不約而同地提到：「我們不把作品視為藝術品。」會務實考量製程的難易度和市場反應，原本對創作的堅持則落實在品質的要求上。鄧凱文表示，Eye Candle在開發一件新商品前，會先觀察市場及當前的流行文化，例如動物系列的造型蠟燭，就鎖定跟消費者連結度比較高的寵物。

從消費者角度出發的兩人，設計時總在思考要如何讓細節更好。好比將玻璃珠鑲嵌在動物眼睛的部位、特殊的擺放效果，讓消費者在使用上覺得很有趣。鄧凱文說：「如果完成一件自己覺得很棒的藝術作品，但銷售成果不好；與考慮到許多面向所做出的『商品』，但它卻賣得很好，我們應該還是會選擇後者，因為『被喜歡』也是一種成就感。」

鄧凱元與鄧凱文從開發產品中獲得工作熱情，也因競爭者的產品激發前進動力。因為擺在選品店販售，Eye Candle要面對的不只是香氛大牌，就連陳列在現場的服飾袋包，都是潛在的競爭對手。兩人笑說：「為了不輸給同時創業的平輩和後輩，會努力把產品做到最好。」

台北帶來的蓬勃創作能量

隨著台北人日漸講究生活風格，Eye Candle也從最初以造型蠟燭為主力商品，慢慢跨足居家香氛、工作坊等不同面向，同時藉由工作坊，親自接觸、了解消費者的需求與喜好。

在台北成長的兩人，用「多元」、「年輕活潑」、「蓬勃發展」這些關鍵字定義這座城市。鄧凱元認為，比起東京、倫敦等國際大城市，台北的市場規模雖然稍微小了一些，但在流行、文化產業的表現並不遜色，尤其資訊的取得與生活的舒適程度皆相當優異。

當然，這股活力也提供Eye Candle創作上的養分，鄧凱文說：「每次出國回到台北，就會覺得這裡真的很棒，擁有多元的文化以及便利的生活機能，適合創作者安身，在此孕育自己的作品。」