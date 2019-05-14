跨越國界為愛發聲 我來自菲律賓

【文－Stella Tsai、攝影－林冠良、圖－Gen】

台北是座多元的城市，從各國移居來此的人們，為台北提供了豐沃的文化養分。其中，活躍於媒體的菲律賓媽媽黃琦妮，不只為新移民及菲律賓移工的權益發聲，也在台北築起夢想的家園。

為愛嫁來台灣的Gen，全家時常一同出遊，替感情加溫。 （攝影／林冠良） 分享 facebook

一雙水靈大眼的黃琦妮（Gen），本名Genevive Pajo Paliota，來自宿霧，過去在菲律賓任專業英文老師，2006年與丈夫成婚來台，現育有一雙兒女。

從小就是教會裡領頭唱歌、跳舞，帶領一眾小孩表演和活動的「Angel」，Gen有著毫不怕生、樂於助人的性格，即使有滿滿的表演天分，卻從少女時期就拒絕走向螢光幕，選擇繼續唸書，一場戀愛將她帶往台灣，放棄家鄉的優渥薪資與職涯，跟著老公定居台北，展開異鄉人生。

台北的包容性讓許多外籍配偶正視自己的權利，而致力於撕去文化差異標籤的Gen，比起大部分遠嫁台灣的菲律賓女孩更有遠見，善用台北接受多元族群的特性，2007年她以台北為基地，成立「Phil Tai Organization」（菲台組織），建立菲律賓姐妹的交流網絡，這幾年順利發起各種交流與公益活動。

2016年成立「Phil Tai Online TV」（現名「Phil Tai the Voice」），以網路節目號召更多人加入，讓網路頻道成為外籍配偶在台北互相認識、融入在地的管道之一，也藉此獲得相關補助，並在台灣募集二手物資捐給菲律賓的偏鄉家庭；比起接受幫助，Gen更希望藉由台北發聲的能量，讓新移民真正成為台灣人。

溝通化解文化造成的誤解

「許多嫁來台灣的菲律賓女孩，因為不熟悉台灣文化，總是默默地接受，長久下來就會產生問題。」Gen以與婆家同住來說，許多菲律賓姐妹以為這是不能反抗的習俗，即使不適應也不敢出聲，因而衍生許多婆媳問題與生活壓力，但她認為這是「溝通」就能解決的。以她自身為例，與婆家同住數年後，因應工作與育兒極需夫妻兩人的空間，透過溝通便獲得家人的理解，給了她全心教養兒女的自由與尊重。

如同台灣人受教育養成讓座等公民素養，菲律賓人從小就被教導主動打掃，刻板印象卻讓大家把他們當成很會打掃的「瑪麗亞」。「從小爸爸就教我們，不管家境富有或貧窮，都要把自己打理得體面，家裡也要打掃得乾淨整齊。」她正色地說，許多姐妹嫁來台灣就自然而然肩負全部的家事，但「家事」應該是全家人都要主動分攤的事，呼應著台北不斷提倡性別平權，讓家務分工成為男女平等的起點。

三語教學培養孩子的自我認同

台北的包容與多樣性，讓Gen決定為孩子注入不同的元素，試圖用教育來改善菲台家庭孩子在學校遭遇的難題。因此，Gen在懷孕後便卸下英語老師的工作成為全職母親，親自教學、培養小孩的健全人格。「很多第二代小孩被霸凌、對出身感到自卑，多半是因為對血緣與身分的不理解。」她認為培養身分認同是重要關鍵。

「三聲道教學」就是她對兩個小孩的堅持，中文、英文與她的母語宿霧語（Bisaya），全在她自己設計的教程裡，語言之外更伴隨大量菲律賓的地理、人文知識，不僅讓孩子自小就勇於「說話」，還能同時與台灣、菲律賓的親戚溝通無礙。

Gen受邀到台北市中山國小參與「菲律賓文化論壇」，讓小學生對於菲律賓有更多的了解。 （圖／Gen） 分享 facebook

Gen認為，只有讓小孩了解自己、對自己的雙重血緣感到驕傲，才能平等地對待他人，並擁有健康的心智去處理未來可能遇到的偏見待遇。她發現解決「溝通」這一問題，還能進一步協助小孩獨立自主，「想要什麼自己說，中文不行就換英文，表達清楚就能獲得想要的東西，一點都不難啊！」她笑著說。

幸福城市定義：易達性與便利性

來台十多年，Gen笑說剛來時瘋狂熱愛士林夜市、西門町和五分埔，這些地方提供價格平實又漂亮的衣服與生活物資，這般的便利在菲律賓是難得一見的。多次舉辦送物資回菲律賓的她，也分享了這些年的觀察，「本來我以為問題是『窮』。在我蒐集物資送回去菲律賓的這幾年，才發現真正問題應該是『不方便』。」她直言在台北生活久了，更能感受交通與物資的不易送達，影響了菲律賓的發展。

騎自行車是Gen一家人最喜歡的休閒活動之一。 （攝影／林冠良） 分享 facebook

有了小孩後，一家人的活動範圍開始擴大，不管是到二二八和平紀念公園找松鼠、台北植物園認識環境，或是週末時一起到淡水騎自行車、呼吸新鮮空氣。一座同時坐擁水泥與綠意、平衡工作與生活的城市，就是她兼顧事業與家庭最強大的後盾。

家庭日推薦好去處！

地點：台北植物園

地址：中正區南海路53號