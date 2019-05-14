同志伴侶圓育兒夢 我們當爸爸了

【文－章凱閎、攝影－KRIS KANG、圖－林志杰】

放眼亞洲，台灣同志人權十分進步，而5月17日的「國際不再恐同日」，即提醒人們，愛沒有不一樣，同性伴侶也能享有為人父母的責任與權利。一起走入林志杰（Jay）和Jona的生活，感受他們如何在台北構築一家四口的幸福生活。

林志杰與Jona時常在各個場合以一家四口的形象登場，讓大家知道，愛不分你我。 (攝影／KRIS KANG ) 分享 facebook

孩子第一天上幼兒園，對許多家長而言，是既緊張又期待的大日子，林志杰和伴侶Jona也是如此。那天下了班，他們在幼兒園會合，準備接第一天上課的雙胞胎兒子回家，走在綠蔭滿布的敦化南路上，看似平凡的路途，其實走來不易。

為了這件大事，林志杰與Jona下了好大工夫，一來要向兒子解釋「上學」是什麼、叮嚀要聽老師的話；二來是打預防針：「上學之後，常常會一整天不在家裡，爸爸也不會陪在身邊了喔。」

除了對孩子心理建設，自己也要鼓起勇氣好好面對身為「家長」的身分。但或許就是台北對待同志身分的友善，讓林志杰不用擔心與伴侶共同牽著孩子走進校園會有什麼疑慮，學校老師也都大方擁抱這對雙胞胎，兄弟倆沒哭、沒鬧，點個頭就牽著老師的手進教室了。

人生下半場圓一個育兒夢

3年前，林志杰透過美國代理孕母生下一對雙胞胎，與小他13歲的伴侶Jona升格兩個孩子的爸。在此之前，40歲的林志杰是創業老闆、有著穩定交往的男友，以及接受他同志身分的年邁父母，堪稱同志圈人生勝利組；直到人生下半場的十字路口，他開始思考成家育子的可能性，「也就是中年危機吧。」林志杰打趣地說。

有句俗諺說：「It takes a village to raise a child.（養育一個孩子需要全村之力。）」林志杰說，這句話放進男同志家庭裡，儼然是最好的註腳。他解釋，兩個男同志生育孩子，理應沒有「母親」的角色，但過程中卻少不了女性協助，例如雙胞胎兒子，是台灣女同志友人提供卵子、美國南加州一位代理孕母出借子宮，正是一個「global village」成就而來的奇蹟。

由於同志婚姻在台灣還在修法的轉換期，林志杰與Jona仍是法律上的陌生人，儘管兩人沒有結婚證書，卻是一起撐起四口之家，林志杰在外拚事業，Jona則辭掉工作，成為向親友討論育兒經的全職奶爸。

同志家庭的台北生活

台北的多元包容，讓林志杰不曾思考一路以來所做的決定與別人有何不同，反倒是朋友、家人，甚至幼兒園老師的認同，都讓林志杰與Jona更加確信，孩子帶給他們的是人生中最「甜蜜的負荷」。

走在台北街頭，開放和包容的城市氛圍，讓每一個人都能自由自在地生活。 (攝影／KRIS KANG ) 分享 facebook

「同志家庭」看似有別於一父一母的家庭，但在林志杰一家中，除了一個叫爸爸、一個叫Daddy之外，他們與全天下家長一樣，週末出沒在兒童新樂園及親子餐廳、手機相簿塞滿兒子的影片及照片，凡事都把孩子擺在第一順位。

在台北其實也有許多同志家庭，但多數保持低調，而新生北路上的Go Go Kids親子空間，是一家由女同志伴侶開設的兒童實驗室，可在此一同玩遊戲、製作蛋糕、做實驗，是認識其他同志家庭或性別友善家長的好去處。

每到週末，林志杰一家四口全員出動，踩點大台北地區的踏青去處，兒童新樂園、象山、寶藏巖等，處處留有他們的足跡，「台北是一個非常適合小孩子的城市，親子場所的密集度、多元性，比我去過的任何一個城市都要友善。」最重要的是，便捷的公共交通工具可暢行無阻，從美國加州返台生活的林志杰笑說，自己已經15年沒在台北開過車了。

孩子終究是生活的牽掛

有些人形容，生養孩子就像創業，但林志杰認為「既像，也不像」。相同之處在於，兩者都要完全投入一切，不論是經濟上、時間上，還是精神上；但不同處在於，「創業可以失敗、重來，重新寫一份創業計畫；但養育孩子，不行。」

幼兒園下課後，林志杰與Jona一人抱一個兒子，沿著敦化南路散步回家。林志杰說，當下，他腦海忽然浮現孩子們一路升上小學、國中、高中、大學後的模樣，會不會轉眼之間，孩子就這麼長大、離巢了？「到時候，就算你追在他們後面，都不會給你抱了。」林志杰說，「我媽媽常說，孩子不要一直抱，從小就要教他們獨立。我一直不懂為什麼。獨立這件事，遲早有一天會發生，在那之前，我能夠抱多久，就應該抱多久。」的確，無論是身為爸爸或媽媽，愛的樣貌都一樣。

家庭日推薦好去處！

地點：Go Go Kids親子空間

地址：中山區新生北路二段15巷12號