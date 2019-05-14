只有媽媽最懂媽媽 作家宅女小紅 × 作家林姓主婦

【文ー林俊業、攝影ー鄭弘敬、圖ーJohnnp、謝佩穎】

周旋於孩子與家務之間，總是忙得團團轉的媽媽們，需要適時給自己放個假。關於放假的美好真諦，就由宅女小紅和林姓主婦兩位媽媽親自示範，在平日午後的髮廊整理頭髮，大聊彼此如何育兒，以及在台北日常偷偷「鬆」一下的媽媽心法。

只有媽媽最懂媽媽 作家宅女小紅 × 作家林姓主婦 (攝影／鄭弘敬) 分享 facebook

典型的台北午後，陰雨綿綿。春雨有時下整週，兩隻小孩遛不出門，媽媽的心也跟著落湯雞。「有一句歇後語說『陰天打孩子』，不知道有沒有研究報告顯示兩者之間的關聯性。」宅女小紅的機智提問，吐露媽媽們滿滿的內心小劇場。

以前在台北生活，非常適應這座城市的快步調。「現在忽然覺得這個城市快到要停下來想一想。」林姓主婦聊起幾年前背著小小孩的外出心得，「當妳身上多了個一歲多的幼兒，看到人潮會有種很衝擊的感覺。那種感覺滿奇妙的。」種種看不見的細節隨著母親的身分，忽然排山倒海而來。

「媽媽會在心裡寫很多rundown。」行銷魂常在的林姓主婦觀察，「台北的媽媽很忙。」推嬰兒車、追垃圾車，每天育兒例行公事堪比打仗，幸好台北資源豐富，有很多適合小孩的展覽和活動課，大眾運輸也發達，讓媽媽有地方去，不用天天在家。宅女小紅也附議地說在家帶孩子真心累，還好台北到處都有公園，下雨天也有其他可以遛小孩的地點。

當媽除了累，宅女小紅覺得人生觀也跟著大位移，「現在跟老公的話題只有高麗菜一顆多少錢，也難怪老公們會外遇。」玩笑尺度大開，自嘲枕邊人更有感。再加上周旋在親戚路人之間，大家都愛下育兒指導棋，一不小心就會讓媽媽很焦慮。「沒有女人生下來就會當媽媽。」林姓主婦為天下媽媽道出心中肺腑之言。

台北媽媽的歡樂小錦囊

當媽後，看世界的眼睛變得不一樣了，身為人生只追求麻辣鍋要吃大辣的女子，宅女小紅前陣子發現自家附近開了新的火鍋店，踏進去的第一個反應竟是「沒！有！嬰！兒！椅！」原來心裡的台北必訪地圖，早置換成各處能帶兒子出門放風的雨備設施，她畫線備註：「地圖還要存檔一系列很吵的餐廳。」自己創造友善育兒環境，笑說面對他人的白眼就讓它去，在城市裡養孩子更要自備良好的心理素質。三餐皆庖廚的林姓主婦則貢獻另一個媽媽職災，為了小孩，媽媽盤中只可以有平淡滋味。「大部分的小孩連胡椒都不太有辦法。」只有在沒有小孩的場合，媽媽才能放手吃辣。

想暫時脫離忙碌的育兒生活，安靜的民生社區開了不少特色咖啡店，適合媽媽們放鬆心情。 (圖／謝佩穎) 分享 facebook

當媽媽以後，變得很懂得享受自己一個人的時光。有1小時的空閒不用帶小孩，林姓主婦就去喜歡的民生社區咖啡廳寫稿，若是更長的空檔就會立刻查電影時刻表，獨自去看老公看了會打瞌睡的日本電影，「比起逛街，我寧可把錢跟時間省下來躺在那裡給別人洗頭按腳。」宅女小紅也愛按摩，時間多就來個精油按摩兼下午茶，忙得團團轉也有視障按摩15分鐘「鬆」一下，阿紅師推推眼鏡精闢解析：「媽媽都有肩頸痠痛的問題。」只要有心，哪裡都能按，整座台北城都是媽媽的按摩院。

媽媽心情是重要關鍵

宅女小紅近期有緣體會一個人的魔幻時刻。保母帶小兒子出遊，老公被其他名人丈夫的故事激勵，決心自己帶大兒子去華山看展初體驗，「前一天晚上我反覆揣摩休假要去哪裡好，結果最後在家睡了一場午覺，還滷了一鍋肉。」每天陪2歲小兒睡覺的她感嘆，「多久沒有好好的睡一覺了。」林姓主婦不能同意更多，「說真的，媽媽有時候真的只想靜一靜。」不用一邊整理抽屜，一邊目睹小孩把剛歸位的東西全部拉出來，「一個人好好做家事，其實就是一件很療癒的事！」還是媽媽最懂媽媽。至於德國、法國、日本媽媽如何育兒的教戰守則，就當成耳邊風吧。「當媽媽不是一件輕鬆的事。整個家愉不愉快，媽媽心情好壞是重要關鍵。」宅女小紅開釋。「大家覺得選擇做全職主婦，家務事理所當然要做更多更滿，但就算是買現成食物去野餐、外帶速食雞塊又何妨！」林姓主婦瀟灑點評。

華山1914文化創意產業園區有展覽和寬闊草地，可以帶孩子前來消磨時光。 (圖／Johnnp) 分享 facebook

享受一個下午的「鬆」時光後，頭髮正上著電棒的小紅邊享受髮廊服務，邊點起店內飲品，「那我要喝香檳～」「你要喝香檳！我有沒有聽錯！」啜飲冰咖啡的林姓主婦震驚問道，「你的假鼻子這麼挺有辦法喝酒嗎……」