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學校來不及教的歷史課 故事：寫給所有人的歷史

2019-04-14 08:58臺北畫刊

【文字/翁于庭、攝影/陳琨霖】

吳亮衡 (攝影/陳琨霖)
吳亮衡 (攝影/陳琨霖)
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談到「歷史」二字，第一個浮現腦海的不外乎是硬邦邦的年代背誦與事件內容。然而伴隨著社群媒體興起，傳遞資訊的媒介不限定於「書本」、探討知識的角色也不只是「老師」。近年來以新型態平台分享內容的職業越漸多元，重新定義「資訊傳遞者」的職業輪廓。

2014年創立於台北的知識平台「故事：寫給所有人的歷史」（以下簡稱「故事」）便是透過專題故事、動畫等跨領域方式，經由網站、社群等媒介，提供深入淺出的文史內容，亦出版實體刊物與舉辦各類導覽來拉近知識與尋常生活的連結。正如同「故事」想告訴所有人的理念：「歷史不是書上的知識，它是活的，與所有人的生活息息相關，且唯有嘗試『認識過去』，才有機會『想像未來』。」

「故事」的日常生產鏈

吳亮衡 人格特質：有幽默感和對歷史與時事的敏銳度，執行力強，才能將史料變成「故...
吳亮衡 人格特質：有幽默感和對歷史與時事的敏銳度，執行力強，才能將史料變成「故事」，是團隊中啟動靈感的角色之一！ (攝影/陳琨霖)
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團隊由十來位具人文及歷史背景的七、八年級生組成，其中一員是業務經理吳亮衡，戴著一副黑框眼鏡，讓人不禁回想起求學階段每到歷史課總是睡眼惺忪，只有在老師開始講起歷史人物的八卦時，眼睛才會猛然被點亮的同學。如今他和夥伴們一同挖掘著歷史背後的故事，也從事一份「點燃」更多讀者好奇心的工作。

時間：10:00

角色：資料採集者

大量閱讀來自舊報紙、文獻、學術研究報告的歷史資料，理出脈絡後，從中挑選出有趣的題目進一步企畫，是吳亮衡與「故事」團隊開始一日工作的例課。「我們會在資料中找尋感興趣的線索後再深入探究。」當採集到未知的資料，或赫然發現古人與現代人有共通的「惡趣味（意即過度搞怪的興趣）」時，就像是挖到寶藏般的雀躍，「這算是工作中的『小確幸』吧。」他哈哈大笑。這與現代人在忙碌生活中尋求解壓點的意味不謀而合，正巧也帶出「故事」團隊的核心價值，與人對話，產生共感。

時間：10:00到19:00

角色：企畫編輯

瀏覽「故事」網站，如此豐富的專題與內容是怎麼被創造出來的？

編輯部主要負責企畫選題與內容產出。於此，吳亮衡強調「把關」之於編輯部的重要性：「由於每個人專攻的歷史門類不同，因此媒合適任的文史作者後，其內容的時序與拿捏觀點的平衡，就得仰賴編輯們『把關』。」這是「故事」的特點之一，讓文章產出不拘泥於編輯們，民間對歷史有所擅長、感興趣的人也有機會在這個平台上發聲，恰好契合創辦人涂豐恩草創「故事」時，以共筆部落格問世的精神。

時間：10:00到19:00

角色：優化執行

而專案部作為統籌與規畫者，最重要的任務為「優化」，讓案子的推動更加流暢，如何在有限的架構之中發揮最大效益，就成了天天面臨的挑戰。問及在如此緊繃而大量燒腦的工作環節中如何維持專注力，「我會打幾場手遊，《傳說對決》或《三國》之類的。」問起玩《三國》不會觸發職業病雷達嗎？吳亮衡笑說，「會啊，但那最近也成為我們可以提供的服務之一，歷史顧問。」協助重現影視或電玩的歷史氛圍，也是近期「故事」積極開始跨界拓展的其中一項業務。

時間：不定期

角色：創意發想

要產出吸引人的題目，歸功於全體夥伴平日會議間的腦力激盪。部門會各自拋出有趣的議題，經由討論目標對象後再思考呈現方式。在分眾化的時代裡，資訊力求做到像丟進潭水中的小石子般激起漣漪。

以去年「故事」與公視節目《青春發言人》共同推出的《台灣史！不能只有我看到》系列影片的企畫為例，團隊共同思考並回想「自己高中時的模樣」，從受眾的青年學子身上挖掘合適的切入點。吳亮衡提及，高中正值「轉大人」的階段，「知識量的迅速累積，讓年輕人會很想要表現出自己擁有獨立思維的一套邏輯。」以此為基礎，與夥伴共同製作出以搞怪精神為角色設定的系列影片，除了成功激發學生自主學習的意願，更促成同儕之間有別於以往的知識交流。

「故事」同時也觀察到許多歷史老師，因現行課綱不斷改變，時有面臨不知如何授課的情況。呼應團隊以「學校來不及教的歷史課，都交給我們」的精神，真正落實成為「學校外的歷史課」。其成功案例更從影像內容延伸至實體活動，辦理「歷史教師工作坊」，讓歷史學習從線上平台到實際涉足教育現場。

時間：週末

角色：「小旅行」導覽人

「故事」期許自己並不僅是作為線上媒體提供閱聽內容，更力求走入人群，實際面對面互動。「這是工作最感動的一部分，因為來參與的民眾真的有聽進我們努力想傳達的內容。」吳亮衡分享前年團隊帶領的「瞰海小旅行」經驗。他說，台灣是個海島，但人民並不親近水，對於海洋的文化歷史也不甚了解。於是「故事」規畫了以台北水域為中心延伸出去的三地：大稻埕、淡水與基隆的導覽活動。

大稻埕是「故事」長期蹲點的地方，藉由接觸本地與外地民眾，吳亮衡得到了兩種回饋：若對象是本地人，當訴及擁有共同回憶的人事物時，民眾的雙眼就像被點亮一般，興奮地與團隊分享「他們的故事」，那是活生生的生命經驗，並非一段已然掩埋的歷史資料；而對初次來訪的外地人而言，則會是認識該地的全新角度。吳亮衡表示，即使因為參與的人背景都不同，語彙略做調整，但都不會稀釋實際體驗歷史的那份感動。

「瞰海小旅行」得到非常好的迴響。「故事」除了將其中的相關史料集結成《瞰海》一書外，目前也在思考導覽該如何讓線上、線下間的合作更緊密，發揮加乘的效果。

讓「故事」流傳下去吧

在資訊爆炸的年代，為何專挑需不斷考察與翻閱資料的枯燥文史領域？「因為我覺得我有社會責任。」吳亮衡說，「歷史教會我世界並非只有黑白對錯，以及在做價值評判前，得先知道背後的原因。」這一席話也道盡了新媒體旨在提供更多元檢視事件面向的作用。

在自由且競爭的時代中，「故事」成功受到注目，有一群死忠的讀者，多元且生動的內容也在媒體平台中引起討論，更成為富有教育意涵的社群代表之一。吳亮衡鼓勵所有在台北的人們「拚一把，追夢吧」。依照自己的意志，找到適合著力的點，燃燒自己的熱情，貫徹想做的事，寫下屬於自己的「故事」。

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臺北畫刊

《臺北畫刊》為臺北市政府觀光傳播局出版的市政刊物，以圖文並茂的內容傳達臺北市的市政資訊、生活型態及與市民習習相關的實用資訊，為中、外人士認識臺北生活的代表性刊物。近年來《臺北畫刊》設計風格朝向年輕、活潑、健康走向，內容方面除了生活資訊外，並以生活休閒及觀光旅遊議題為主，更符合現代人的需求。

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