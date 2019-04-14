當我們玩在公園裡 有一座屬於大家的遊樂場

【文/林君燁、攝影/KRIS KANG】

台北的孩子真幸福，「台北兒童月」在整個4月都有好玩的活動，為童年留下美好記憶。不過，兒童的快樂，不只建構在特別的節日上，為了讓不同年齡及不同身心發展的孩童，也能在公園一起玩樂和成長，台北有越來越多更好玩、更有趣的特色公園，讓「玩」成為所有人的權利。

攀爬繩網遊戲場的特性就是沒有起點或終點，不管哪個年齡層的孩子，都能夠挑戰自我 （攝影／KRIS KANG） 分享 facebook 不是只有都市裡的小孩子需要公園，媽媽也需要公園。公園公園我愛你，只要天不下雨，離開公寓大樓小盒子，誰不想在公園裡的遊戲場溜滑梯、玩沙，爸媽也順道放風。在多變的春天，遇到難得放晴的空檔，我們邀請經營知名親子部落格Rice & Shine的周筠，以及台北市政府設計美學整合小組委員陳彥良，一起來花博公園裡的舞蝶共融遊戲場曬太陽。

育有二子的周筠在遊戲場的草皮上席地而坐，分享自己剛從南非搬回台北時，還真覺得公園「有點鳥」。南非地大，光是家的後院已足夠遊戲。為了兩個兒子，一家子做了許多功課，常常一星期就瘋跑5、6個公園，但兩歲半的大兒子依然覺得好像沒那麼好玩。

共融式公園裡有一座大家的遊戲場

緊鄰赤峰街的建成公園，遊具融入當地打鐵街在地文化特色，不同高度的滑梯設計，提供小孩更多交流的機會 （攝影／KRIS KANG） 分享 facebook 在台北搜索嘗鮮的過程，周筠發現樹德公園遊戲場似乎有點不一樣，國產杉木支架纏繞手工織網，可以讓不同年紀的兒童盡情攀爬，周筠說：「我先生是室內設計師，很注重遊具的細節。我在旁認真拍照時，旁邊媽媽過來跟我說，這是共融式的。」這是她第一次聽到這個「專有名詞」，也才意識到，原來兒子開心地玩了好久，是因為公園裡頭的遊具跟其他公園相比有些許不同。

「罐頭遊具對小小孩來說還不錯，更大一點的小孩就會覺得有點無聊。」陳彥良表示，塑膠遊具容易拆解再組裝，方便量產模組化，於是一模一樣的罐頭遊具在公園裡無限增生，卻無法滿足不同階段的小孩。他進一步解釋，「共融是 Play For All，不同年紀的小朋友都可以玩，身心障礙的小朋友也可以一起遊戲，不會被區隔開來。」

目前台北市有許多共融式遊戲場，分散在城市的各個角落，像是榮星花園、大佳河濱公園、碧湖公園、中研公園、兒童新樂園、士林4號廣場、大安國小、建安國小等。這些公園的登場，有部分可以歸功於兩個非營利團體的奔走，「還我特色公園聯盟」強調兒童肢體的冒險和探索，而「身心障礙兒童權利聯盟」關心身心障礙小朋友的遊戲權，兩股力量匯流，造就孩子的開放遊戲空間。

「最初是從兒童人權和兒童遊戲權，延伸出來的空間來改造，但其實人與人之間的互動才是共融最重要的環節。」陳彥良如此形容，因為共融設計像是一場社會運動，會面臨到不同價值觀的討論，像是挑戰型的遊具便是其一，當周筠被問到擔不擔心挑戰型遊具難度高，兒子可能會受傷，她大方地表示，「還好耶，因為最多手斷掉呀，沒被拐跑，人在就好。」因為挑戰性高的遊具，可以讓容易緊張、個性害羞的兒子，有機會多多接觸他人。

陳彥良補充，共融式的遊具更強調互動，如果一件遊具有上下層，身障小朋友上不去，但下面有噴水機關讓他們當魔王，爬到上層的與待在下層的小朋友們，就能共同完成一個遊戲，創造出互動感和參與感，同時讓孩子知道生活周遭存在形形色色的人。由此可見，共融可以有各種可能性，對不同的人友善，對各種使用者需求都給一點貼心，「共融」的解釋可以越擴越大。

對從事設計工作的陳彥良來說，共融設計其實沒有什麼艱澀的理論，就是建立在理解和尊重上；而對媽媽來說，「我只要看他（小孩）開心，那個公園就是好公園。」周筠笑著說，因為「當他今天有跟別人聊天、玩耍，他的表情會很不同。在這樣融合的空間裡，我有機會告訴他學校裡不會教的事。」人與人之間的互動，有時候意外得到的不只遊戲，還有更多交融。

花博公園美術園區舞蝶共融遊戲場

地址：中山區民族東路與中山北路三段路口舞蝶館旁

建成公園

地址：大同區承德路二段31號旁

台北兒童月

時間：即日起－4/30（二）