上東三水街市場 挖掘新舊並存的市場魅力

【文/游姿穎、攝影/鄭弘敬】

穿過艋舺龍山寺旁的街巷，熱絡喧鬧的街市映入眼簾。萬華原本就是台北最早發展的地區，至今仍留有舊街店鋪、歷史古蹟與濃濃在地人情的人文景色。走訪東三水街市場，不見刻板印象中傳統市場的黑暗與溼黏，經重新規畫改造後，變得更加流暢舒適，在充滿活力與朝氣的常民現場，還能發現更多屬於台北的生活氣味。

過生活 傳統市集再現況味

(攝影—鄭弘敬) 分享 facebook 「買菜喔！」「這顆比較漂亮。」「今天來得比較晚，怕你水果賣光光了。」「不能算卡俗某？」「紅菜要等颱風天來買最便宜。」熟悉的對話錯落交織在東三水街市場裡頭，這條連結康定路和昆明街的狹長街巷，除了雞鴨魚肉、生鮮蔬果、雜糧乾貨，也賣服飾和生活器具，只要和日常生活有關的大小事，都可以在這裡找到。

乾淨、明亮、整齊，還有棚頂遮陽擋雨，走逛其中令人有種置身於日本商店街的錯覺。東三水街市場歷史悠久，從日本時代至今已有84年，這裡的攤販幾乎都是經營50年以上的老店，一代傳一代，販賣著自己最自豪的味道與選物。隨著歲月流逝，市場漸漸老化沒落，為了替老市場注入新活力，3年前，台北市政府進行了一場美學改造計畫，透過店家空間、招牌的重新設計，營造出適合親子、觀光的友善市場空間。

尋好味 聽店家說市場故事

離入口不遠處，一間賣醃蜆仔六十多年的小店，黃澄澄的光線照射在大把大把經過醬油、辣椒、蒜頭、米酒等醃製的蛤蠣、蜆仔上，又鹹又香很適合下酒，「老闆娘，大粒買100。」一聽就知道是常來的在地熟客。循著剁肉聲和煙燻香氣，一排油亮亮的雞鴨掛在攤前，令人食指大動；而一旁的菜攤上，蘿蔔、蔬菜、茄子、番茄像經設計過的繽紛排列，賣相極佳。

東三水街市場的店家親切又可愛，假日不時可見大人帶小孩一起逛市場，採買新鮮食材，經過熟食攤，還可以試吃美味的民間小食。許多年輕人也開始走進傳統市場，「因為這裡的東西新鮮又便宜！」一邊挖寶、一邊感受溫暖的人情滋味。近年來，東三水街市場也聚集許多國外觀光客，來自日本的旅人，買了包日本不常見的蠶豆酥，付錢的同時還生澀地用國語說聲「謝謝」，老闆也開心以日文回應：「阿里阿多」（ありがとう），台北人的親切在市場裡由衷流露。

走訪東三水街市場就像是一場最貼近生活的旅程，在市場裡邊買邊學，透過食材與美味，認識屬於台灣的飲食樣貌，同時體驗最道地的常民風景。