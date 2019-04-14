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踏入熱鬧舊城區 汲取古往今來的洶湧能量

2019-04-14 08:55臺北畫刊

【文/黃思齊、攝影/林軒朗】

大稻埕這個歷史底蘊濃厚的地方，有著南北乾貨和草藥的蓬勃氣息，也有古往今來交會的洶湧。熱鬧是大家對它的第一印象；而在地衣荒物品牌主理人謝欣翰的眼中，大稻埕的熱鬧還有著豐饒華麗外的另一重面貌。

不一樣的事 在同一處發生

謝欣翰盼能透過有意識的選擇與維護，將更多珍貴的文化元素保留下來 (攝影/林軒朗)
謝欣翰盼能透過有意識的選擇與維護，將更多珍貴的文化元素保留下來 (攝影/林軒朗)
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當初謝欣翰選擇來到大稻埕創業，是因為大稻埕匯聚不同時代元素，「相對於熱蘭遮城、總督府這些政府官員居住的地方，大稻埕的街屋是老百姓居住的地方，跟在地人的生活有很大的關係。」他認為，因這裡過去是貿易重鎮，就好像時光隧道，「有新的咖啡廳、老的中藥行、形形色色的小工作室和中藥行、布行混在一起。」在這裡創業，可以從中汲取台灣在地的多樣能量。

「短短的一條迪化街上，就能看到各種很不一樣的東西——不同風格、不同面向、不同時代背景的人事物。」謝欣翰提到，大稻埕有趣的地方還包括生活在這裡的人，不經意間遇到的長輩都有可能帶來意想不到的驚奇。「巷口阿伯聊天的話題裡，熱衷的是政商名流的八卦。」每次路過都熱情對他「講古」的伯伯、坐在路邊拉二胡的長者，他們支撐著各式各樣歷久彌新的產業，是讓大稻埕的文化活力繼續維持多樣化且鮮活的重要角色。

感受熱鬧人情 為靈感充電

(攝影/林軒朗)
(攝影/林軒朗)
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說到大稻埕熱鬧的地方，謝欣翰認為在地人絕對必經的行程，就是要到慈聖宮廟埕前面喝一碗排骨湯。「廟前大家共食的生活感，就像每天都在辦祭典一樣。」現在社會中，吃大鍋飯的食堂已經越來越少見，但是廟口前圍桌共食的場景依然存在，也把豐盛友善的人情味保留下來。

「熱鬧，是種怦然心動、能讓人充滿活力的感覺。」如果自己在家覺得心情很悶，外出走走就能帶來並非孤身一人的充實感。但他話鋒一轉，認為人多未必就是熱鬧，反而在衝突感或矛盾產生時，原始意義之外的弦外之音能為感官帶來新刺激而熱鬧。「熱鬧是能量的聚合體。」不管是人或者物品，只要擁有能量就會令自己感覺到熱鬧。謝欣翰說，兼容並蓄的性格、和土地連結的原始野性，是他自身與大稻埕之間的共通點；他認為，新舊交會的時間痕跡，在經過有心人的重新整理詮釋之後，就會越來越有魅力。

去淺就深 讓體驗更深刻

對謝欣翰來說，大稻埕的熱鬧，還可以透過整理變得更加精鍊，「熱鬧感不一定取決於數量多寡，而是呈現出的整體氣氛。」大稻埕的熱鬧儘管多元有機且豐富，但他認為，我們反而身處於「科技的巨人、道德的嬰兒；人文的嬰兒、商業的巨人」的時代，與其他地方相較，大稻埕擁有的珍貴文化元素讓維護更顯重要。生活是選擇的累積，也會影響市場的樣貌，在這個「全民策展」的時代，每個人都能透過選擇來展現個人風格；如果作為策展者的我們，都能將自己體會到的熱鬧感受，有系統地歸納整理並呈現出來，將會有更多人能夠接收到，進而理解這些感受背後的豐富意涵。

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臺北畫刊

《臺北畫刊》為臺北市政府觀光傳播局出版的市政刊物，以圖文並茂的內容傳達臺北市的市政資訊、生活型態及與市民習習相關的實用資訊，為中、外人士認識臺北生活的代表性刊物。近年來《臺北畫刊》設計風格朝向年輕、活潑、健康走向，內容方面除了生活資訊外，並以生活休閒及觀光旅遊議題為主，更符合現代人的需求。

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