親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
臺北畫刊
TAIPEI
文化臺中
Takao樂高雄
Love Kaohsiung
新北市藝遊
臺中新聞

韓冰登上時尚雜誌 王世堅羞回：和我女兒一樣漂亮

日職／王柏融對羅德10支1 火腿札幌勝率百分百

年輕人也愛看廟會 ——文化銀行 邵璦婷×每日一冷 何昱泓

2019-04-14 08:48臺北畫刊

【文/翁于庭、攝影/林冠良、圖片/存摺攝影】

廟會在既定印象之中，好像是信徒與中老年人的專場，但在新世代的文化青年眼裡，卻不止如此。且讓基隆南下的何昱泓與高雄北上的邵璦婷暢聊彼此生命中交會而落腳的台北，與充滿生活裡「又舊又新」的生活、文化與廟會體驗。

傳統廟會「觀光化」　

另類而必要的傳承方式

「我覺得要進入信仰，是需要領路人的。」邵璦婷說。在兒時，通常是長輩領著說要去拜哪間廟、哪個神明最靈驗，信仰自然就成為生活中的日常。移居台北，「工作」成了她的「領路人」。

而現任職「故事」、經營「每日一冷」冷知識專欄的何昱泓，曾長期在家鄉基隆帶導覽，其中必走的行程就是「基隆媽慶安宮」，因此媽祖成了他來台北之後最先接觸的傳統信仰。

提及台北的廟會，邵璦婷分享文化銀行參與「艋舺青山祭」的經驗。已登錄為台北市民俗文化資產的「艋舺青山宮暗訪暨繞境」，包括兩日「暗訪」與一日「正日繞境」，是萬華地區一年一度非常重要的宗教慶典，有別於其他祭典由廟方出資舉辦，艋舺青山祭是少數還保有由地方居民共同籌資舉辦的傳統祭典，足見信仰對當地居民的凝聚感仍十分強韌。

令邵璦婷印象深刻的是在「暗訪」其中一日，一位在路邊為參與者煮虱目魚丸湯的阿伯，「問他的店開在哪，他說沒開店，只是每年都來煮，因為想要跟王爺還願。」讓邵璦婷對廟宇文化帶來的地域影響感到動容，但不免因自身非在地人而有「局外人」的感覺。對此也有同感的何昱泓則隨即提出「觀光化」的概念。他說，「我並不會對『觀光化』持負面態度，即便形式並非完全循古，原意仍是要酬神與凝聚地方情感。若這樣的轉換能讓傳統祭典持續下去，並且被更多人看見的話，我是樂見其成的。」

綜觀今日廟會，炫目的花車以及電音蔚為潮流。也許有人覺得不入流，但確實不乏為了一睹「華麗排場」與體驗「好吃好玩」的人們到場參與。此舉不僅間接帶動周邊商圈繁榮，也成功引發話題與關注，更重要的是藉由「觀光化」的娛樂性質，讓原先不參與廟會的年輕族群走入傳統活動。

「廟會其實滿像社會運動的，大家會覺得同質性很高，但其實每個人都有他來參加的意義。」何昱泓說，「信仰第一，但大家未必一定要抱持一樣的想法前來，而是要有『讓這個事情成』的想法，這是最重要、也是最有趣的。」

在傳統文化前，新世代也許都太過年輕、理解也不那麼透澈，但他們認為，多元的參與分子以及順應時代潮流的變革，都是促使廟會與其他傳統得以持續下去的力量。而他們也呼籲年輕人要多發揮自己的影響力，拉更多人來關注，讓傳統可以有更多機會與現代對話。

今昔變遷　城市地貌與人物風情

艋舺青山祭因其多元的宗教內涵與文史背景，讓年輕族群得以不同面貌認識台北廟會 （圖...
艋舺青山祭因其多元的宗教內涵與文史背景，讓年輕族群得以不同面貌認識台北廟會 （圖／存摺攝影）
分享
除了在廟宇文化上的體認，兩位非台北人的青年，也分享了台北生活中，如何看待自己也感興趣的文化面向？「那年（2004）台北101 完工時，我真的有股『啊，台北變得不一樣了』的感覺。」何昱泓回憶起自己從高中便開始自基隆往返內湖的通學歲月，以及新地標突然被建立起的一瞬間。他提及，交通網絡是他入門這座城市的起手式，工作中很多靈感也迸發自實際的路上觀察。何昱泓的手在空中比畫著，像是有一張古地圖飄浮其上，「台北城建有四座城門，但卻還多了一座小南門，為什麼？那是因為從前住在萬華一帶的泉州人和以板橋為勢力範圍的漳州人互不對盤，富有的板橋林家於是蓋了一座『小南門』以避開進城時會經過泉州人的地盤。」

一旁的邵璦婷則分享自己交大畢業後來台北創業的經驗。初來乍到的她，發現比起家鄉，台北很多人騎腳踏車。隨著近年台北市對於綠能減碳的提倡，YouBike 騎士變成尋常路上移動風景的一環，「當時為了想更融入台北，也開始騎 YouBike 上班。」看來，台北已逐步形塑起自己獨有的城市樣貌。

北上南下　就地生根的情感歸屬

年輕人也愛看廟會 （攝影／林冠良）
年輕人也愛看廟會 （攝影／林冠良）
分享
近年「北漂」是非常熱門的流行語，但邵璦婷並不贊同這個用語，「因為台灣是一座連結很緊密的島嶼，我並不覺得自己在『漂』。」她確實不難在台北的街巷裡找到家鄉的影子，除了有時候覓食望著店家招牌，會因為某些微小的南北差異而一時躊躇，邵璦婷笑說：「例如甜不辣店，我常找不到『黑輪』，但賣的都是關東煮呀。」

然而，無論是由南部遷徙到台北，或是順應由台北吹拂而來的風氣，對於這兩位推廣文史的青年而言，覓得對台北的認同感並不難——除了地理上緊密的維繫感外，他們總可以連結自身經驗與城市所擁有的文化底蘊，在與人事物的相處間獲得黏著彼此的共通性——可能是每天上班都會經過的歷史街屋，開始有訴說煩惱常去的眾神廟宇，或者巷弄內不起眼但家鄉味十足的小吃攤——進而湧起「哪兒都是家」的歸屬意識。

有人參與　傳統才能繼續向土地札根

訪問尾聲行至艋舺龍山寺，邵璦婷與何昱泓一路上有說有笑的暢聊老萬華的歷史文化與趣事，想必他們參與廟會等文化活動的時候也是如此投入吧，在廟會隊伍裡把自己「浸」入其中，在各種文化活動裡頭去感受參與者的需求，和自己在這場傳統習俗裡的角色，最後再極度熱情地分享給其他人。

分享

臺北畫刊

《臺北畫刊》為臺北市政府觀光傳播局出版的市政刊物，以圖文並茂的內容傳達臺北市的市政資訊、生活型態及與市民習習相關的實用資訊，為中、外人士認識臺北生活的代表性刊物。近年來《臺北畫刊》設計風格朝向年輕、活潑、健康走向，內容方面除了生活資訊外，並以生活休閒及觀光旅遊議題為主，更符合現代人的需求。

相關新聞

學校來不及教的歷史課 故事：寫給所有人的歷史

2019-04-14 08:58

當我們玩在公園裡 有一座屬於大家的遊樂場

2019-04-14 08:57

上東三水街市場 挖掘新舊並存的市場魅力

2019-04-14 08:56

踏入熱鬧舊城區 汲取古往今來的洶湧能量

2019-04-14 08:55

撒下實驗教育種子 讓孩子在適合自己的環境成長

2019-04-14 08:45

來去慈聖宮前邊吃邊談吧！

2019-04-14 08:40

大龍峒街區散策 找尋老街巷裡的燦爛時光

2019-04-14 08:38

相約熱炒店 感受瀰漫空氣中的五感刺激

2019-04-14 08:37

走訪魚市場 體驗凌晨限定的熱鬧澎湃

2019-04-14 08:10

聆聽是最重要的

2019-03-29 13:02

聆聽是最重要的

2019-03-21 13:31

美術館人生

2019-03-21 13:28

愛喝咖啡的台北人

2019-03-21 13:27

以花入室 以花入茶

2019-03-21 13:26

帶毛孩上餐館 享受愜意時光

2019-03-21 13:25

感受城市公宅的迷人風景

2019-03-21 13:24

來談咖啡職人

2019-03-21 13:22

創意人帶路 跟著花兒去旅行

2019-03-21 13:20

跟著海芋、繡球花上山追花

2019-03-21 13:19

杜鵑、玫瑰 市區現芳蹤

2019-03-21 13:19

業餘滑水客浪得實名

2019-02-20 11:58

女性科學營催生小居禮夫人

2019-02-20 11:58

設計好點子點亮台北生命力

2019-02-20 11:58

用照明溫暖一座城 城市的光影魔術手周鍊

2019-02-20 11:58

浪漫走春賞花趣

2019-02-20 08:41

傳承皮革溫度──葉明福皮革創作工房

2019-02-20 08:41

盡覽絕美景觀橋 水岸光雕越夜越美

2019-02-20 08:41

一個法國導演的西門町人生 尚若白

2019-02-20 08:39

歡度團圓佳節 正月十五慶元宵

2019-02-19 09:15

給你不一樣的燈節 城市夜光點亮街區

2019-02-19 09:14

獨立書店主理人周筵川 複合經營傳遞紙本溫度

2019-01-17 09:11

發掘靈感的基地 設計人的創意天堂

2019-01-17 09:11

思想啟蒙 不為閱讀設限 激盪腦內思考的啟蒙書店

2019-01-17 09:11

文藝派充電飽 多樣展演遊牧心靈

2019-01-17 09:11

無可取代的戲院回憶

2019-01-17 09:11

歲末尾牙私房好料

2019-01-17 09:11

布布精心的足上風華——東台布鞋莊

2019-01-17 09:11

搭起台越文化交流橋梁 阮秋姮

2019-01-17 09:11

另一位柯醫師的故事——仁安醫院

2019-01-17 09:11
看更多

熱門文章

車險隨便買就好？少保這3種險 小心賠償壓垮你！

2019-04-08 13:27

記者實地演練 瞎掰的論文6天直送國際會議發表

2019-04-08 14:07

一入宮門深似海 雅子妃的美麗與哀愁

2019-04-08 14:49

調查報導／只要付錢 假論文也能登國際期刊？

2019-04-08 08:49

過度醫療：執行手術淪為醫師的高收入來源？

2019-04-09 14:35

各行「薪情」大公開 想拿高薪鎖定這些熱區

2019-04-09 15:59

一路摸索日皇定位 明仁追求和平貼近人民

2019-04-08 15:20

小學堂／日本買房超好賺？投資客全員逃走中

2019-04-08 12:14

當賴清德碰到韓國瑜 輸贏難定？

2019-04-08 09:35

房子住對了人就旺！3種旺運格局報你知

2019-04-08 12:19

《遠見》專訪賴清德：我要打第一場台灣典範級總統初選

2019-04-08 09:33

獲利看得到不一定吃得到 顧立雄幫壽險公司說出的大實話

2019-04-08 08:51

劣質出版商「奧步」全揭露！學者自保靠這4招

2019-04-08 08:44

找電信專業經理人 就是等死？「門外漢」林之晨pk「老將」井琪

2019-04-08 08:47

韓國瑜：上任兩個多月來 感覺好像過了20年

2019-04-08 09:19

揭開神祕「掃樓」大戶 20年暴富傳奇

2019-04-08 08:47

香港人瘋台灣 成移民新熱點

2019-04-08 15:22

加拿大視移民為生力軍 優渥福利協助上軌道

2019-04-08 15:20

時隔202年日皇生前退位 德仁繼位開啟新時代

2019-04-08 14:47

中美貿易戰惡鬥一年 川普到底是如何完勝習近平？

2019-04-10 13:30

陸客大減、旅館住用率剩6成 房產大亨受不了喊賣

2019-04-10 13:27

這個反問 讓她職位三級跳

2019-04-09 15:59

台、星FinTech同時起跑 新加坡憑什麼衝上世界第一？

2019-04-08 09:36

台南／南科加溫房市 永康房地價穩量增

2019-04-08 12:04

新世代最嚮往企業：誠品二度奪冠 逾半新鮮人第一份工作不打算做超過2年

2019-04-09 15:59

連陽明山別墅都求售 這些年黎智英在台灣賣了多少棟樓？

2019-04-10 14:04

台北／1人享3坪綠地 民生社區坐擁特色環境

2019-04-08 11:42

直擊電子菸銷售大本營 深圳產量冠全球

2019-04-08 08:48

可怕記憶揮之不去？科學家發現大腦中導致恐懼記憶重現的關鍵神經元

2019-04-09 07:24

房貸族注意！踩到這5大地雷就享受不到報稅優惠

2019-04-10 13:28

把「沒定性」變優勢 愈跳槽薪水愈高

2019-04-09 15:59

打破節儉習性 日本35歲以下年輕人消費復甦

2019-04-10 13:26

山陰小京都 島根縣．津和野的幽靜散策

2019-04-09 07:27

現撈活龍蝦、肥美馬蹄蛤 這家火鍋海鮮必收！

2019-04-08 12:17

走過八年歐債危機 歐洲大亂後能否穩健復甦？

2019-04-08 09:37

小心補稅遭罰！今年報稅6大錯誤 你應該避開

2019-04-10 14:35

6個新興崛起成長工作

2019-04-09 15:59

研究：青春期及成年早期重度飲酒 會影響大腦生長速度

2019-04-09 13:16

謝金河×野島剛對談：我看到的邱永漢 》從政治通緝犯變成賺錢之神

2019-04-08 08:51

回歸天性 拒絕揠苗助長 侯佩岑有機教養哲學

2019-04-10 12:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top