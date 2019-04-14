撒下實驗教育種子 讓孩子在適合自己的環境成長

【文/Arya.S.H、圖/台北市影視音實驗教育機構、台北市博嘉實驗國民小學】

孩子們揹著沉重的背包／孩子們揹著沉默的煩惱／重複的日子該怎麼逃跑／千篇一律的日常多煩惱／教室裡收不到自由的信號。」獨立樂團「老王樂隊」一首〈穩定生活多美好 三年五年高普考〉唱出了台灣普遍的教育狀態，形容孩子在填鴨式教學、升學主義等枷鎖裡，苦悶壓抑的成長心境。

隨著時代變遷，越來越多人認為教育不應該只有傳統體制可選擇，希望可以依照孩子的特質與興趣進行適性的規畫。1997年，台北市首開先例，試辦「在家自學」；一直到2014年「實驗教育三法」公布，實驗教育的發展也更趨成熟。這些年，台北市教育局推行「實驗教育」，從「學校型態實驗教育」和「非學校型態實驗教育」的推行實例中，我們看見了全新的教育體制選擇與未來多元的發展可能。

教學帶入生活 博嘉實小逆勢突圍

在菜圃採收蔬菜，也是課程的一部分 （圖／博嘉實小） 分享 facebook 位於台北市文山區的台北市博嘉實驗國民小學（以下簡稱「博嘉實小」），校長蔡美錦在受訪時提到，「學校型態的實驗教育非常嚴謹，推行內容必須具有『普校性』，不能只針對少數或精英，而是要讓所有孩子都能受用。」

博嘉實小是台北市第一所由公立學校成功轉型的實驗小學。當年，學校面臨就學人口日趨減少的狀況，曾經只剩8班、不超過150名學生；於是，蔡校長與教師團隊下定決心，在現有條件下重新發展學校特色。除了擁有緊鄰山區且位處景美溪畔的優美環境，老師們也都相當富有藝術涵養，歷經數年的研究討論，最終他們決定以「美感教育」作為核心，並將自然環境融入教學規畫。106學年度，轉型後的博嘉實小正式開始對外招生，結果招生人數大幅成長，成為家長心目中的理想學校。

在教程安排上，博嘉實小將教學帶入生活，鼓勵孩子在日常中學習。舉例來說，孩子在校園裡可以看到顯示木柵垃圾焚化廠排煙狀態的說明牌，並將相關知識納入三年級以上的課程中，教導孩子了解數值表示的意義，甚至邀請大家擔任「糾察隊」，主動監測空氣狀態，一舉將人人口中的「鄰避設施」化作實用教材。蔡美錦說，「我們要教導孩子發現問題，並且在急著排斥之前，想辦法學習面對。相信將來他們在面臨人生挑戰時，也會因此產生不一樣的觀點和想法。」

在眾多有趣的教程中，為高年級孩子設計的「環境生態課程」可說是老師費盡心思的結晶，除了透過書本教學，老師會帶著學生深入大自然探險，從遊戲中學習。以認識溪流的課程為例，老師得花上數天時間，事先前去山林探勘，拍下溪流周邊景致，並設計為遊戲裡的線索，讓學生能夠實地走訪解謎，誘發學習動機。

而「樟樹下的藝文饗宴課程」則是由三至六年級學生混班上課，每年固定由全校共同籌備一齣戲劇表演。除了最後的演出發表，過程中舉凡海報設計、舞台設計、音樂創作、服裝道具、行銷宣傳到編寫劇本等，各自有一門獨立的課程；在課堂上，透過老師的引導輔助，學生無不努力執行並完成自己在團隊中的任務。

由於每個孩子都能依據興趣選擇自己想參與的課程，家長、老師亦各司其職，整個博嘉實小彷彿一個溫馨的大家庭，齊心協力，只為了成就一場會留下深刻記憶的表演。實用的課程安排，加上全校師生強大的凝聚力，每年甚至會吸引一些在家自學的孩子自願前來學校上課。

體驗並了解產業所需 鼓勵孩子探索自我

博嘉實小教程規畫多元，並鼓勵學生實際動手操作 （圖／博嘉實小） 分享 facebook 除了「學校型態實驗教育」，「非學校型態實驗教育」也越來越受到歡迎，參與的孩子人數逐年成長。人稱「陳爸」的陳怡光，作為一位帶著3名孩子自學的父親，同時也是台北市影視音實驗教育機構（TMS）共同籌備人，分享了他對實驗教育的觀察。「台灣過去幾十年來教育模式平穩，即使家長和學生對學校現況、課程規畫、師資安排有疑慮，但也沒有其他選擇；對於擁有特定價值觀或想實踐特定教育理念的家庭來說，實驗教育提供了不一樣的選擇，讓抱持著不同理念的人多了一個方向，也保障了孩子多元的學習權。」

位處公館寶藏巖的TMS屬於非學校型態實驗教育機構，教程以影視音相關內容為主，校風自由，強調孩子的自主性學習。參與教學的老師不一定都擁有教師證，但他們都是產業界的專業人士，相較於傳統學校課程，課程內容更能與社會即時銜接。除了著重技術指導，機構更期待能培育孩子的思辨能力；在TMS的學習不是為了應付升學，而是體驗並了解產業所需。畢業之後，學生對於產業狀況有一定掌握度，便能判斷自己要進入該產業，或者轉戰其他領域。

對於來到TMS上課的孩子，陳怡光希望他們能找到方向，在學習過程中了解自己，「實驗教育沒有標準答案，可能適合某些人、卻不是全部的人。我們必須不斷嘗試，教導孩子不要害怕失敗，即使後來結果不是自己想要的，但至少這段經驗，都是美好成長歷程的一部分。」

多元教育發展盼能讓每個孩子都擁有適性的受教選擇，雖然沒有辦法預測十年後的社會需要什麼樣的人才，但能夠確定的是，當孩子擁有更適合自己的成長環境，以及更寬廣而多元的認知，在面對未來的變動時，才有足夠的養分適應並突破困境。當實驗教育日益受到重視，多方教育資源日漸豐厚，未來這座城市的教育也將如同孩子的成長，有著無限可能。