親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
臺北畫刊
TAIPEI
文化臺中
Takao樂高雄
Love Kaohsiung
新北市藝遊
臺中新聞

韓冰登上時尚雜誌 王世堅羞回：和我女兒一樣漂亮

日職／王柏融對羅德10支1 火腿札幌勝率百分百

大龍峒街區散策 找尋老街巷裡的燦爛時光

2019-04-14 08:38臺北畫刊

【文/Arya.S.H、攝影/日常散步】

在這裡散步是幸福的，沿著捷運圓山站周邊步行，走進大龍峒巷弄內，就能發現讓人玩味的歷史痕跡。這次我們邀請有多年導覽國外旅客經驗的何良正醫生，引領我們走進哈密街的老街區裡，穿梭孔廟、保安宮、四十四坎等，沉浸舊時代的美好。

大龍峒，最初是平埔族原住民——凱達格蘭人的居所，稱為「巴琅泵社」（Pourompon）；清朝嘉慶年間，大批漢人抵台，早期移民以泉州同安人居多，便以台語直譯地名，取為帶有興隆繁盛同安之意的「大隆同」。逐漸發展之後，文風鼎盛，秀才跟舉人輩出，人們開始相信這裡是龍穴，龍頭由圓山大飯店開始，延續至龍尾哈密街區，故稱「大龍峒」。

從事古蹟志工導覽已二十多年，退休牙醫何良正說道：「台灣街道發展從港口開始，人們有了安居的定所後，便隨之興建廟宇。大龍峒靠近淡水及基隆河口，促成地方的早期發展。」 現年71歲的他，只要談到鍾情的古蹟，眼神便充滿了光芒。當年因為不熟悉在地歷史而無法向外國友人介紹台灣，讓他對故鄉文化產生好奇，之後便開始上課、進入台北市文獻館學習，成為各大古蹟的說書人。

寺廟藏玄機　生活的藝術瑰寶

虔誠的信徒，向神明訴說著心事 (攝影／日常散步）
虔誠的信徒，向神明訴說著心事 (攝影／日常散步）
分享
何醫師一邊聊著過往，同時領著我們走進街巷。他說，清朝時，所有孔廟都必須由官方設立，台北最初的孔廟在日本時期拆除，改建為當時的第一高女，因此人們希望能興建一處新的孔廟。

在地的仕紳陳培根、辜顯榮等紛紛捐地出錢，終於在大正15年（西元1926年）啟建，邀請來自泉州的知名匠師王益順團隊打造廟宇，成為第一處由民間所創的閩南四合院風格孔廟。此處集結了石雕、木雕等創作，又以交趾陶最為出名，漫步於此，能夠見到許多中國傳統和西洋幾何視覺的合併元素，反映出日本時期，深受明治維新影響的在地建築表現。

「寺廟是一本無字天書，等待看懂它的人去閱讀。」何醫師說道，孔廟沒有正門，只有側門，為了表示對孔子高深道德學問的崇敬，人們皆由兩側行走；而「萬仞宮牆」上則刻著帶有書卷、葫蘆、官印、玉如意等四寶的麒麟，描述男子必須讀書，參加科舉得官位，富貴吉祥便會隨之而來。

此外，我們發現這裡不似其他寺廟，沒有對聯、文字，因為不能輕易在孔子面前賣弄文章；而門扉上沒有門神，則是子不語怪力亂神的象徵，取而代之的是108個突出的門釘裝飾，代表三十六天罡七十二地煞的星宿；磚牆裡和門梁旁不乏花卉水果和中國傳統故事為題的交趾陶創作，祈求四季平安、吉慶圓滿。

走進老街巷　舊時代的信仰中心

大龍峒廟宇散步 (攝影／日常散步）
大龍峒廟宇散步 (攝影／日常散步）
分享
走出孔廟，就能看見舊時的四十四坎。清朝嘉慶年間，當地商人在道路兩旁蓋了共44間店鋪，每間房子造型一致，皆為兩層樓高的建築，前為商店，後為住家，與大稻埕的磚房有些類似，但這裡是土角厝的建築風格。台語中稱一間店為「一坎店」，故稱「四十四坎」，戰後更名為哈密街。

何醫師說：「四十四坎道路的兩側各有一座隘門，東隘門叫作小邑弦歌，訴說家家戶戶孩子念書的聲音有如歌頌，西隘門則題有大隆同字樣。街巷裡集結了泉州同安人的居住、信仰，當時熱鬧的景象可見一斑。」看著眼前街景，腦海裡滿是過往生活的想像。

穿過街道走進「鄰聖院」，就能抵達氣勢恢弘的大龍峒保安宮。其所供奉的保生大帝真有其人，他叫吳夲，生於北宋，是一位道士，也是名醫生，顯神蹟為皇后治療乳疾，閩南地區將他敬為守護神。這裡不僅是當地的信仰中心，也是台灣第一座取得聯合國教科文組織亞太文化資產保存獎的建築，從1742年迄今，歷經不同時代的重建翻修，仍傳承著建築古法技藝。

保安宮建築風格獨具，從建築裝飾裡可以瞧見不少耐人尋味的故事。如在正門屋梁就可以看見兩名匠師對場比賽創意與技藝，左邊是融合三國故事的傳統廟宇建築，右邊則是早在清朝就已開港通商，受到西化影響，來自廈門的匠師，將融合希臘式的柱子、羅馬式的陽台，帶來台灣；入口兩旁的對聯，據說是日本時期廟宇重建時，由廟方舉辦徵文比賽，邀請居民創作對聯，再由當地進士評選，將得到名次的作品刻在門柱上，留下先民互動的痕跡。

離開守護人們健康的保安宮，我們在四十四坎繼續遊逛，前往當地的中藥鋪老店「正一堂養生膳食坊」延續這份感動，點一碗滋味香醇的溫補藥膳湯，暖心又暖胃；再到大龍市場旁的「紅茶屋」喝杯加了決明子、甘草等多種配料的招牌紅茶，香甜氣息如同大龍峒的故事，在心中形成漣漪，這股存在於街巷、建築、日常之間的歷史記憶，絕對值得人們細細探尋品味。

分享

臺北畫刊

《臺北畫刊》為臺北市政府觀光傳播局出版的市政刊物，以圖文並茂的內容傳達臺北市的市政資訊、生活型態及與市民習習相關的實用資訊，為中、外人士認識臺北生活的代表性刊物。近年來《臺北畫刊》設計風格朝向年輕、活潑、健康走向，內容方面除了生活資訊外，並以生活休閒及觀光旅遊議題為主，更符合現代人的需求。

相關新聞

學校來不及教的歷史課 故事：寫給所有人的歷史

2019-04-14 08:58

當我們玩在公園裡 有一座屬於大家的遊樂場

2019-04-14 08:57

上東三水街市場 挖掘新舊並存的市場魅力

2019-04-14 08:56

踏入熱鬧舊城區 汲取古往今來的洶湧能量

2019-04-14 08:55

年輕人也愛看廟會 ——文化銀行 邵璦婷×每日一冷 何昱泓

2019-04-14 08:48

撒下實驗教育種子 讓孩子在適合自己的環境成長

2019-04-14 08:45

來去慈聖宮前邊吃邊談吧！

2019-04-14 08:40

相約熱炒店 感受瀰漫空氣中的五感刺激

2019-04-14 08:37

走訪魚市場 體驗凌晨限定的熱鬧澎湃

2019-04-14 08:10

聆聽是最重要的

2019-03-29 13:02

聆聽是最重要的

2019-03-21 13:31

美術館人生

2019-03-21 13:28

愛喝咖啡的台北人

2019-03-21 13:27

以花入室 以花入茶

2019-03-21 13:26

帶毛孩上餐館 享受愜意時光

2019-03-21 13:25

感受城市公宅的迷人風景

2019-03-21 13:24

來談咖啡職人

2019-03-21 13:22

創意人帶路 跟著花兒去旅行

2019-03-21 13:20

跟著海芋、繡球花上山追花

2019-03-21 13:19

杜鵑、玫瑰 市區現芳蹤

2019-03-21 13:19

業餘滑水客浪得實名

2019-02-20 11:58

女性科學營催生小居禮夫人

2019-02-20 11:58

設計好點子點亮台北生命力

2019-02-20 11:58

用照明溫暖一座城 城市的光影魔術手周鍊

2019-02-20 11:58

浪漫走春賞花趣

2019-02-20 08:41

傳承皮革溫度──葉明福皮革創作工房

2019-02-20 08:41

盡覽絕美景觀橋 水岸光雕越夜越美

2019-02-20 08:41

一個法國導演的西門町人生 尚若白

2019-02-20 08:39

歡度團圓佳節 正月十五慶元宵

2019-02-19 09:15

給你不一樣的燈節 城市夜光點亮街區

2019-02-19 09:14

獨立書店主理人周筵川 複合經營傳遞紙本溫度

2019-01-17 09:11

發掘靈感的基地 設計人的創意天堂

2019-01-17 09:11

思想啟蒙 不為閱讀設限 激盪腦內思考的啟蒙書店

2019-01-17 09:11

文藝派充電飽 多樣展演遊牧心靈

2019-01-17 09:11

無可取代的戲院回憶

2019-01-17 09:11

歲末尾牙私房好料

2019-01-17 09:11

布布精心的足上風華——東台布鞋莊

2019-01-17 09:11

搭起台越文化交流橋梁 阮秋姮

2019-01-17 09:11

另一位柯醫師的故事——仁安醫院

2019-01-17 09:11
看更多

熱門文章

車險隨便買就好？少保這3種險 小心賠償壓垮你！

2019-04-08 13:27

記者實地演練 瞎掰的論文6天直送國際會議發表

2019-04-08 14:07

一入宮門深似海 雅子妃的美麗與哀愁

2019-04-08 14:49

調查報導／只要付錢 假論文也能登國際期刊？

2019-04-08 08:49

過度醫療：執行手術淪為醫師的高收入來源？

2019-04-09 14:35

各行「薪情」大公開 想拿高薪鎖定這些熱區

2019-04-09 15:59

一路摸索日皇定位 明仁追求和平貼近人民

2019-04-08 15:20

小學堂／日本買房超好賺？投資客全員逃走中

2019-04-08 12:14

當賴清德碰到韓國瑜 輸贏難定？

2019-04-08 09:35

房子住對了人就旺！3種旺運格局報你知

2019-04-08 12:19

《遠見》專訪賴清德：我要打第一場台灣典範級總統初選

2019-04-08 09:33

獲利看得到不一定吃得到 顧立雄幫壽險公司說出的大實話

2019-04-08 08:51

劣質出版商「奧步」全揭露！學者自保靠這4招

2019-04-08 08:44

找電信專業經理人 就是等死？「門外漢」林之晨pk「老將」井琪

2019-04-08 08:47

韓國瑜：上任兩個多月來 感覺好像過了20年

2019-04-08 09:19

揭開神祕「掃樓」大戶 20年暴富傳奇

2019-04-08 08:47

香港人瘋台灣 成移民新熱點

2019-04-08 15:22

加拿大視移民為生力軍 優渥福利協助上軌道

2019-04-08 15:20

時隔202年日皇生前退位 德仁繼位開啟新時代

2019-04-08 14:47

中美貿易戰惡鬥一年 川普到底是如何完勝習近平？

2019-04-10 13:30

陸客大減、旅館住用率剩6成 房產大亨受不了喊賣

2019-04-10 13:27

這個反問 讓她職位三級跳

2019-04-09 15:59

台、星FinTech同時起跑 新加坡憑什麼衝上世界第一？

2019-04-08 09:36

台南／南科加溫房市 永康房地價穩量增

2019-04-08 12:04

新世代最嚮往企業：誠品二度奪冠 逾半新鮮人第一份工作不打算做超過2年

2019-04-09 15:59

連陽明山別墅都求售 這些年黎智英在台灣賣了多少棟樓？

2019-04-10 14:04

台北／1人享3坪綠地 民生社區坐擁特色環境

2019-04-08 11:42

直擊電子菸銷售大本營 深圳產量冠全球

2019-04-08 08:48

可怕記憶揮之不去？科學家發現大腦中導致恐懼記憶重現的關鍵神經元

2019-04-09 07:24

房貸族注意！踩到這5大地雷就享受不到報稅優惠

2019-04-10 13:28

把「沒定性」變優勢 愈跳槽薪水愈高

2019-04-09 15:59

打破節儉習性 日本35歲以下年輕人消費復甦

2019-04-10 13:26

山陰小京都 島根縣．津和野的幽靜散策

2019-04-09 07:27

現撈活龍蝦、肥美馬蹄蛤 這家火鍋海鮮必收！

2019-04-08 12:17

走過八年歐債危機 歐洲大亂後能否穩健復甦？

2019-04-08 09:37

小心補稅遭罰！今年報稅6大錯誤 你應該避開

2019-04-10 14:35

6個新興崛起成長工作

2019-04-09 15:59

研究：青春期及成年早期重度飲酒 會影響大腦生長速度

2019-04-09 13:16

謝金河×野島剛對談：我看到的邱永漢 》從政治通緝犯變成賺錢之神

2019-04-08 08:51

回歸天性 拒絕揠苗助長 侯佩岑有機教養哲學

2019-04-10 12:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top