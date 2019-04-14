大龍峒街區散策 找尋老街巷裡的燦爛時光

【文/Arya.S.H、攝影/日常散步】

在這裡散步是幸福的，沿著捷運圓山站周邊步行，走進大龍峒巷弄內，就能發現讓人玩味的歷史痕跡。這次我們邀請有多年導覽國外旅客經驗的何良正醫生，引領我們走進哈密街的老街區裡，穿梭孔廟、保安宮、四十四坎等，沉浸舊時代的美好。

大龍峒，最初是平埔族原住民——凱達格蘭人的居所，稱為「巴琅泵社」（Pourompon）；清朝嘉慶年間，大批漢人抵台，早期移民以泉州同安人居多，便以台語直譯地名，取為帶有興隆繁盛同安之意的「大隆同」。逐漸發展之後，文風鼎盛，秀才跟舉人輩出，人們開始相信這裡是龍穴，龍頭由圓山大飯店開始，延續至龍尾哈密街區，故稱「大龍峒」。

從事古蹟志工導覽已二十多年，退休牙醫何良正說道：「台灣街道發展從港口開始，人們有了安居的定所後，便隨之興建廟宇。大龍峒靠近淡水及基隆河口，促成地方的早期發展。」 現年71歲的他，只要談到鍾情的古蹟，眼神便充滿了光芒。當年因為不熟悉在地歷史而無法向外國友人介紹台灣，讓他對故鄉文化產生好奇，之後便開始上課、進入台北市文獻館學習，成為各大古蹟的說書人。

寺廟藏玄機 生活的藝術瑰寶

虔誠的信徒，向神明訴說著心事 (攝影／日常散步） 分享 facebook 何醫師一邊聊著過往，同時領著我們走進街巷。他說，清朝時，所有孔廟都必須由官方設立，台北最初的孔廟在日本時期拆除，改建為當時的第一高女，因此人們希望能興建一處新的孔廟。

在地的仕紳陳培根、辜顯榮等紛紛捐地出錢，終於在大正15年（西元1926年）啟建，邀請來自泉州的知名匠師王益順團隊打造廟宇，成為第一處由民間所創的閩南四合院風格孔廟。此處集結了石雕、木雕等創作，又以交趾陶最為出名，漫步於此，能夠見到許多中國傳統和西洋幾何視覺的合併元素，反映出日本時期，深受明治維新影響的在地建築表現。

「寺廟是一本無字天書，等待看懂它的人去閱讀。」何醫師說道，孔廟沒有正門，只有側門，為了表示對孔子高深道德學問的崇敬，人們皆由兩側行走；而「萬仞宮牆」上則刻著帶有書卷、葫蘆、官印、玉如意等四寶的麒麟，描述男子必須讀書，參加科舉得官位，富貴吉祥便會隨之而來。

此外，我們發現這裡不似其他寺廟，沒有對聯、文字，因為不能輕易在孔子面前賣弄文章；而門扉上沒有門神，則是子不語怪力亂神的象徵，取而代之的是108個突出的門釘裝飾，代表三十六天罡七十二地煞的星宿；磚牆裡和門梁旁不乏花卉水果和中國傳統故事為題的交趾陶創作，祈求四季平安、吉慶圓滿。

走進老街巷 舊時代的信仰中心

大龍峒廟宇散步 (攝影／日常散步） 分享 facebook 走出孔廟，就能看見舊時的四十四坎。清朝嘉慶年間，當地商人在道路兩旁蓋了共44間店鋪，每間房子造型一致，皆為兩層樓高的建築，前為商店，後為住家，與大稻埕的磚房有些類似，但這裡是土角厝的建築風格。台語中稱一間店為「一坎店」，故稱「四十四坎」，戰後更名為哈密街。

何醫師說：「四十四坎道路的兩側各有一座隘門，東隘門叫作小邑弦歌，訴說家家戶戶孩子念書的聲音有如歌頌，西隘門則題有大隆同字樣。街巷裡集結了泉州同安人的居住、信仰，當時熱鬧的景象可見一斑。」看著眼前街景，腦海裡滿是過往生活的想像。

穿過街道走進「鄰聖院」，就能抵達氣勢恢弘的大龍峒保安宮。其所供奉的保生大帝真有其人，他叫吳夲，生於北宋，是一位道士，也是名醫生，顯神蹟為皇后治療乳疾，閩南地區將他敬為守護神。這裡不僅是當地的信仰中心，也是台灣第一座取得聯合國教科文組織亞太文化資產保存獎的建築，從1742年迄今，歷經不同時代的重建翻修，仍傳承著建築古法技藝。

保安宮建築風格獨具，從建築裝飾裡可以瞧見不少耐人尋味的故事。如在正門屋梁就可以看見兩名匠師對場比賽創意與技藝，左邊是融合三國故事的傳統廟宇建築，右邊則是早在清朝就已開港通商，受到西化影響，來自廈門的匠師，將融合希臘式的柱子、羅馬式的陽台，帶來台灣；入口兩旁的對聯，據說是日本時期廟宇重建時，由廟方舉辦徵文比賽，邀請居民創作對聯，再由當地進士評選，將得到名次的作品刻在門柱上，留下先民互動的痕跡。

離開守護人們健康的保安宮，我們在四十四坎繼續遊逛，前往當地的中藥鋪老店「正一堂養生膳食坊」延續這份感動，點一碗滋味香醇的溫補藥膳湯，暖心又暖胃；再到大龍市場旁的「紅茶屋」喝杯加了決明子、甘草等多種配料的招牌紅茶，香甜氣息如同大龍峒的故事，在心中形成漣漪，這股存在於街巷、建築、日常之間的歷史記憶，絕對值得人們細細探尋品味。