相約熱炒店 感受瀰漫空氣中的五感刺激

【文/毛奇、攝影/鄭弘敬】

143毫升小巧玻璃杯、生鐵鍋、矮凳、酒促、酒拳，還有鹹蛋苦瓜、炒水蓮、炸龍珠等菜色……台灣人只要看到其中幾項，就知道這個場景是在熱炒店。專門探討台式熱炒文化的獨立刊物《現地熱炒》主編柯景瀚，與三五好友相約熱炒店，暢談這項台北常民飲食的熱鬧地貌。

色香味俱全 澎湃的動態展演

生鮮食材 （攝影／鄭弘敬） 分享 facebook 大學主修歷史的柯景瀚，在執行友人熱炒店拍攝案的因緣際會下，一頭栽進鑽研熱炒文化的世界。「人們去熱炒店，不大可能一個人去。也因此，熱炒店在日常生活中，提供了一種『局』的可能性。」夜市可以自己去，熱炒店卻一定要有伴，之所以稱為「局」，意味著一定得要有一群人聚在一起。

講求「平價美味」的熱炒店，不僅讓年輕人可以盡情享受觥籌交錯的夜晚時光，也是職場、甚至家庭聯繫感情的絕佳場所。作為熱炒店常客，柯景瀚回憶道，「有次跟雜誌社相約熱炒店談生意，因為店裡氣氛實在太放鬆，沒想到我們就一路從晚上10點聊到凌晨1點多。」橫跨晚餐到宵夜時段的「局」，一分一秒鬆去了人們白日的警戒。這一切，得歸功於熱炒店空間中流動的活絡氛圍。

目不暇給的視覺澎湃感，是鋪陳出熱炒店熱鬧氣氛的關鍵因素。一般來說，熱炒店前常陳列著汁水淋漓的生鮮食材，顏色鮮豔，挑動味蕾。而色溫偏暖的燈光，在華燈初上時，像是熱情大方的主人，不斷邀請著熙來攘往的人群前來一探究竟；從室內空間漫出、隨性置放的桌椅，則流露出一種無拘無束的自由感。再加上色香味俱全的滿桌佳餚，以及客人舉杯划拳的熱絡互動，也難怪熱炒店始終擁有一種令人難以抗拒的魅力。

「其實吃熱炒跟聽live音樂表演很像，即時的互動感會把身在其中的人們納入各種隨機的活動之中。」《現地熱炒》平面攝影鄭弘敬說。舉凡像是突如其來的生日慶祝，或者酒過三巡後的失控行徑，都讓熱炒店永遠有種瞬息萬變的「動感」，迸發著源源不絕的生命力。

柯景瀚則從聽覺面向補充他的觀察，「熱炒店的聲音往往相當紛雜，除了每桌客人的高談闊論，時不時還能聽見碰杯的清脆聲和廚房鍋鏟的聲音。這些對五感的不斷刺激，讓熱炒可以說是在公共場所中，最熱鬧的一種聚餐形式。」

實惠又親切 成為常民生活記憶

熱炒店菜色豐富多樣，無論山產或海產、日式或台式，一應俱全 （攝影／鄭弘敬） 分享 facebook 熱炒這種獨特的飲食形式，究竟從何而來？《現地熱炒》在經過資料查找與實地探訪後，推斷是因為在1990年代後，隨著經濟起飛，人們收入增加，工作以外的聚會需求也大幅提升；而熱炒的實惠價格，加上迅速、方便的特性，讓各地的熱炒店大受歡迎，選擇也越來越多。如今，幾乎在全台各地都能見到熱炒店的身影。攤開地圖，不難發現熱炒店在台北的密度其實相當高，而且大都聚集在捷運沿線以及辦公區域，這與熱炒興起的背景息息相關，「好比林森北路、市民大道和鄰近東區的六張犁一帶，都有很多熱炒店。」

「熱炒店之於一座城市的意義，在於它是存在市井小民生活中的代表性飲食。」柯景瀚說，小小的熱炒店，彷彿是一個地方的縮影。而這點，光從包羅萬象的菜色便能有所體會，舉凡日式料理、烤肉、客家小炒、原住民山豬肉等等，一舉涵蓋各個族群的飲食特色，「比起日式居酒屋，熱炒店的菜單或許更貼近台灣多元族群的歷史脈絡。」

熱炒，早已是市民尋常生活重要的一部分；伴隨享用熱炒而來的特殊風景，不但存在於每個人的記憶之中，更無疑已經是一種足以代表台灣的庶民文化印象。下次與朋友相約熱炒店時，不妨張開五感，好好感受這台灣特有的熱鬧氛圍吧！