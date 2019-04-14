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走訪魚市場 體驗凌晨限定的熱鬧澎湃

2019-04-14 08:10臺北畫刊

【文/游姿穎、攝影/汪正翔】

凌晨3點，天未亮，華中橋旁的台北魚類批發市場卻是燈火通明。一輛輛貨卡、發財車進進出出，裝載魚貨的白色保麗龍箱子，一箱箱從車上卸下，緩緩推進市場。市場內，早已站滿身穿塑膠圍裙、塑膠鞋的批發商、工作人員和等著買魚的顧客，專屬魚市場的聲浪劃破黑夜的寧靜，是深夜裡越晚越熱鬧的所在。

走一趟魚市 感受常民生活的生猛活力

一箱箱新鮮又透亮的魚貨 （攝影／汪正翔）
一箱箱新鮮又透亮的魚貨 （攝影／汪正翔）
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由台北漁產運銷公司經營、有超過40年歷史的台北魚類批發市場，位在全台北最大的蔬果漁產運銷中心「中央市場」裡頭。占地約6,000坪的魚貨批發市場，每到凌晨2點便人聲鼎沸，鏗鏘有力的叫賣聲，以及買主對魚貨的品頭論足，各種聲響此起彼落，好不熱鬧。

這群在魚市場辛勤工作的人，是深夜裡最有活力的一群。卡車上的保麗龍箱紛紛卸下，工作人員根據魚貨的種類、大小、品質等分類裝進魚籠，再用長長的鉤子拖著魚籠，將一籃籃新鮮的魚整齊排列在拍賣台前。

台北魚市目前仍保留傳統人工喊價的拍賣方式，站在台上、戴著紅帽子的拍賣員「175、176、177……」機關槍似的台語喊價聲，節奏明快地響徹夜空。仔細觀察，在一旁的出價者沒有出聲，而是用眼花撩亂的手勢出價；眼色很好的拍賣員，再依據價格和先後順序，做出正確且讓買賣雙方都滿意的判斷。牆上的螢幕不斷更新，秀出各家魚貨、魚種今日拍賣單價、重量及買主姓名，供作最後的拍賣確認。也因此，在這深夜的拍賣場，除了混雜的魚腥味，也蘊含著一股緊張的氛圍。

忙進忙出 只為趕著新鮮上架

用專注的神情和熟練的刀法分切鮮魚，是魚市場的日常風景 （攝影／汪正翔）
用專注的神情和熟練的刀法分切鮮魚，是魚市場的日常風景 （攝影／汪正翔）
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早上7點，拍賣場的人潮漸散，褪去眾人喧譁，只留下清洗地板的水聲、裝箱膠帶打包聲等，市場裡的人正在收拾一天的忙碌。另一邊，一位處理員正忙著將旗魚、鮪魚等從太平洋捕獲的遠洋魚，用俐落的刀法剖切，鏗鏘一聲便聽見魚骨斷裂的聲音，再迅速地左右劃刀分切出各部位，並取出不用的內臟，為今日的工作收尾。

離開拍賣批發區，前面的零批理貨場則是一般民眾買魚的場所，裡頭仍舊有不少人潮。每攤幾乎都是做了20、30年的老店，魚販除了忙著招呼客人，手也沒閒下來，去鱗、分切、清洗，有時還得分身到餐廳送貨。而攤上鱸魚、石斑與黑鯛，一尾尾閃著透亮色澤，似乎訴說著，春天的魚正是肥美的時候。

市場一側有兩、三家小吃攤，賣味噌湯、稀飯的阿姨也做了三十多年，每天凌晨2點半就跟著魚市場一起開店，她勺著稀飯、往盤裡夾進小菜，客人便拉開板凳，就著碗大口享用，用這一碗碗熱騰騰的食物，撫慰這群從深夜到清晨在市場辛勤工作的人們。

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臺北畫刊

《臺北畫刊》為臺北市政府觀光傳播局出版的市政刊物，以圖文並茂的內容傳達臺北市的市政資訊、生活型態及與市民習習相關的實用資訊，為中、外人士認識臺北生活的代表性刊物。近年來《臺北畫刊》設計風格朝向年輕、活潑、健康走向，內容方面除了生活資訊外，並以生活休閒及觀光旅遊議題為主，更符合現代人的需求。

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