聆聽是最重要的

文/社企流、圖/One-Forty、人生百味

「社企流」為華文界具影響力的社會企業平台，長期關注社會企業與社會創新領域，致力透過內容策展（線上網站）、交流連結（實體活動）和人才培育（iLab 社會企業育成計畫）三大服務，推動台灣社會企業生態圈發展。

人生百味的經驗，觀察到即使是同一個群體，也存在著各種不同的需求。（圖／人生百味） 分享 facebook

社企流長期關注社會企業與社會創新領域，在這篇文章裡，社企流想和大家分享，面對不同的社會問題，無論創業者有多麼崇高的願景，都要透過聆聽受益者需求，才能提出最適切的解決方案。

當創業者開始關注一個社會問題，通常希望能盡快找到解決方案，而背後的原因，其實是錯綜複雜的，因此如何找到確切的需求，提出適當的方法，有幾個關鍵要素：聆聽、觀察、調整、客製化。

在分享幾個在台北的案例前，先講一個經典的故事。義大利有一位非常有名的援助工作者 Ernesto Sirolli。四十多年前，他在非洲尚比亞從事農業工作——當時他心想，那兒擁有肥沃的土地，但卻嚴重缺乏糧食，於是他帶著義大利的團隊和熱血，在當地種植番茄、櫛瓜等作物。

一開始，他跟當地人說「農業並不是一件難事」，但是當地人似乎沒有什麼興趣。直到要收成時，有上百隻河馬瞬間把所有作物吃完，令Sirolli 十分震驚，但當地人則表示：「這就是為什麼我們沒有農業。」他反問：「為什麼不告訴我們？」當地人則回：「你們從來沒問過。」

從這個故事中，可以得知「聆聽需求」是非常重要的。現在就舉兩個社企流曾經採訪過的組織，分享他們如何發現不同群體的需求並提出解方，以及在這個過程中有何收穫。

用理解消除偏見，用傾聽找出需求

多數台灣人對移工在台的生活情況一知半解，甚至有少部分人對於移工存著刻板印象，進而產生歧視的眼光。「不理解」往往形成歧見，這不僅影響到移工在台的生活，更導致相關工作權益不受重視。

「One-Forty」創辦人陳凱翔與吳致寧透過聆聽移工的生命故事，了解他們的需求。在不同的故事中找尋共同點，例如移工隻身前往異鄉，遇見困難也無法找人傾訴，或對於離開台灣、回到母國後的創業與就業問題感到焦慮等。

像是One-Forty的「移工人生學校」計畫，是根據移工的實際需求開設相關課程；而「東南亞星期天」則是舉辦文化交流活動，同時他們也持續更新對移工議題的了解，用更貼近社會大眾的語言，透過故事傳達出去，企圖創造改變。

「移工來上課，聲音可以被聽見，這是創造自我價值很重要的方式。」吳致寧認為在課程當中，移工可以透過互動建立自信，並分享生命經驗。同時，One-Forty 也能藉由聆聽故事，從中汲取課程主題的靈感，再透過田野觀察逐步確認需求、調整內容。

當下的問題，不一定是真正迫切的需求

2014 年，「人生百味」的創辦人巫彥德、朱冠蓁與張書懷看見街頭上有著不同的弱勢群體，包含回收者、無家者以及街賣者。為解決他們的問題，人生百味陸續展開幾個不同的專案。

起先，他們以為「吃飽」就是無家者最基本的需求，因而發起「石頭湯計畫」，然而在執行計畫時，卻常發生無家者直接回絕「我吃飽了，謝謝」的情形，他們這才發現，原來不少教會早已長期供餐給無家者，頻率甚至是人生百味的幾十倍。顯然「吃飽」不是無家者的最迫切需求，人生百味便反思，他們真正需要的是什麼？

巫彥德認為，有時候當下看見的問題，不一定就是最急需解決的需求。他們觀察目前協助無家者的相關組織中，有關社會認同的需求，相對較少人處理，於是，為了提供受益者更全面、更完整的協助，他們選擇將主力投注於此，透過倡議的方式解決汙名化的問題，為弱勢者打造一張保護網。

從人生百味的經驗可觀察到，即使是同一個群體（如無家者），也存在著各種不同的需求，此時透過在前線傾聽受益者心聲，並深入觀察不同需求得到滿足的程度，進而調整自己的優先順序，是許多社會工作者可參考的作法。

綜合 One-Forty 與人生百味的經驗，可以理解到在尋找解決問題的方向之前，關鍵要先理解受益者的需求，且在需求的多變下，需花心力深蹲田野，透過聆聽、觀察、調整等方式，給予最適切的解方。

One-Forty 期待自己能帶來改變，在社會中形成一股溫暖而強大的風。（圖／One-Forty） 分享 facebook

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