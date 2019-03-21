美術館人生

文/黃姍姍、圖片提供/忠泰美術館

如果一座城市中沒有美術館，就像是一個沒有靈魂的空殼、一道沒有調味的料理，索然無味。

遊走在城市當中的美術館，讓人得以在紛擾塵世中，享受片刻平靜且純粹的時光，像是一段逃離日常的小旅行。美術館就像是城市中的發電機，散發著無限的電力，傳送給城市中渴求知性電力的人們，更是讓人們能夠沉浸式地體驗和了解藝術的獨特空間。台北的許多美術館，豐富了城市的深度與廣度。

每座美術館都有屬於自己的故事，而美術館的工作者及策展人，更是創造內容的靈魂人物。展覽本身是一個完整的敘事結構，策展人則是說故事的人，策展必須在感性與理性之間找到一個平衡點。看似從容的藝術作品呈現與參觀動線，其實是經過無數次反覆思考、辯論與沙盤推演，精細計算後的安排。即使是一片空白的牆，都有其隱藏的意涵。更是這些策畫過程的日常，累積造就了這座美術館所呈現的非日常。然而，我所身處的忠泰美術館，從來都不侷限於美術館空間本身，城市，才是我們的舞台。

與城市的對話

一個具有風格的建築設計，可以讓美術館有鮮明的形象，然而我認為讓一座美術館具有價值的關鍵，更重要的是在於其提出的內容軟體。忠泰美術館在開館前十年，就以忠泰建築文化藝術基金會的角色，開始了各種藝術與建築領域的實驗。從城市空間策展，到將閒置空間轉化為藝文實驗場所，舉辦各種展覽、論壇與工作坊，以「城市」為題的探索儼然為組織基因，而台北這座城市也給予我們許多養分。不管是《晴耕雨讀》在都市水泥叢林中突然出現的一片稻田，或者是在老舊公寓群當中的《朗讀違章》，還是探索未來生活型態的《垂直村落》和《代謝派未來都市展》，都發生在極度包容的台北，更是所有策展人與創作者對話累積的成果。

美術館不一定侷限在室內，藝術家林銓居的作品《晴耕雨讀》，邀請大家走入田中，將稻穀和記憶轉化成種子，種在每一個觀者的心中。（圖／忠泰美術館） 分享 facebook

如此以內容與知識生產的經驗累積，讓忠泰美術館的起步走得更堅定。一座不以「保存物件」，反而強調以「企畫」和「知識生產」為導向的美術館，典藏則是錯落在美術館周邊的公共藝術，毫無保留地與社會大眾共享。

策展實踐，沒有界線

開館展《HOME 2025：想家計畫》，邀請了3位策展人，29組建築設計團隊與20家企業參展，共同對未來生活進行提案。在基金會十週年之際，推出《十年，我們的城市想像與冒險》展覽，回顧且展望。在當代藝術展覽《不存在的地方》，以看不見卻感受得到的作品讓觀眾去思考「何謂存在」？而在由我策畫的《逆旅之域》展，為了實現藝術家的提案，首次嘗試與國防部交涉，借用一門真真實實的大砲與藝術結合，具體呈現了「安居」與「危機」的衝突，突破了當代藝術的界線。

面對未來與未知

忠泰作為一座探索未來的美術館，從去年的《零城─馬可．卡薩格蘭：邁向第三代城市》展、接續今年度春季開始的《人間自然─平田晃久個展》和即將於秋季推出的《對話：Oyler Wu Collaborative展》，皆是邀請中生代建築設計師以「個展」系列的方式，從他們創作的核心思想切入，展現建築設計的力量與多元面貌。美術館不僅成為他們發揮創意的平台，更期待成為激發新生代創作者對於未來更多想像、思考的觸媒。忠泰美術館的奧夫賽計畫（Off Site Project）即將於今年5月與松山文創園區合作，跨出美術館場域，聚焦在跨界創作的可能性，讓藝術不只在美術館中發生，而是在城市之中。

在《不存在的地方》展覽裡，策展人帶領觀眾到一個在地圖找不到的地方，透過藝術來傾聽自己的聲音。（圖／忠泰美術館） 分享 facebook

我身為美術館的管理者，同時也是展覽策畫者，極其有幸能夠與眾多的創意者及創作者靈感交流，共同打造一次又一次的創意展現。美術館的經營與策展的歷程，就像是一場旅程，永遠不知道下一刻會發生什麼事，未知的相遇、未知的相互影響，但也正因如此，讓人充滿著期待！

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關於黃姍姍

100%台北人，現任忠泰美術館主任。日本國立東京大學文化資源學研究所博士。曾歷任MOT/ARTS副理、國立台灣藝術大學文化政策與藝術管理研究所專業領域教師、橫濱三年展助理策展人等。專業領域為博物館學、藝術管理，策展方向關注文化認同／歸屬等社會議題。

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