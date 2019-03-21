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愛喝咖啡的台北人

2019-03-21 13:27臺北畫刊

文字．照片｜Hally Chen（本文亦刊載於HereNow 亞洲城市線上導覽）

曾是唱片美術設計師的Hally Chen，將對美好事物的想像從平面轉向擁有人情味的老店鋪，細數著有溫度的故事。台北出生的他，走遍世界卻始終無法忘懷充滿生命力的台北咖啡店，考究著1950年代因美軍而進口的咖啡豆、細數著1980年代股票上萬點的輝煌年代，逐漸搭建起台北「第一波咖啡」的樣貌；伴隨著連鎖咖啡店進駐市區的「第二波咖啡」浪潮，市中心上班族開始人手外帶一杯咖啡；直到2000年後，「第三波咖啡」建構在個人化且獨具風格的精品自烘與手沖咖啡上。

作為「咖啡城市」的台北，總有著因一家店而訴說不完的故事，無論咖啡流派如何轉變，唯一不變的是咖啡廳因人與人交會而誕生的故事，成為最迷人的所在。讓我們透過Hally Chen的視角，見證農安街蜜蜂咖啡與西門町上上咖啡的歷史。

上上咖啡直到今日仍保留30年前的外觀。（圖／Hally Chen）
上上咖啡直到今日仍保留30年前的外觀。（圖／Hally Chen）
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和老客人一同建構的老店 蜜蜂咖啡

日前寫完《人情咖啡店》一書，曾有幾年我的辦公室就位在這間老咖啡店附近，對它店內的風景印象深刻。三十多年的老店歷經休店後重新開業，現在的老闆林怡呈擁有二十多年的咖啡資歷，年幼時在美國長大，回到台灣後，先進入台灣當年的茶藝大師季野門下學習茶藝，爾後在老師的提議下轉習咖啡，先後曾與已故的香蒂咖啡老闆張廷瑞及其他咖啡師學習。

現在這間老咖啡店的模樣，說是老客人決定的也不為過。林老闆幾年前剛接下此店，原本想將陳舊的裝潢更新，想不到被知情的老客人們警告不准改變。後來他見數十年如一日的早餐總是兩顆荷包蛋加上烤吐司，便貼心將內容增加沙拉與水果，結果馬上又被老客人要求拿掉，免費附贈都不行，讓他領受老咖啡店經營的真義。接手此店後，將老店的咖啡豆從品質上改變，換上4支精品咖啡豆來調配綜合咖啡，提供包括「國寶級藍山」等多種單品咖啡選擇，並找來專業的咖啡師在店裡服務。

保留原有裝潢，透過不同咖啡豆讓老店有了新舊融合的樣貌。（圖／Hally Chen...
保留原有裝潢，透過不同咖啡豆讓老店有了新舊融合的樣貌。（圖／Hally Chen）
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這間店除了咖啡美味，日式餐盒也很出名，聽上門30年的老客人說，年輕時每天在外為生活打拚，偶爾想起媽媽的家庭味，便會和朋友說要去吃「魚便當」，後來這三個字在老客人之間口耳相傳，變成了這間店的外號。

林老闆每日早上請魚販精選一定大小的肥美鮮魚，讓店內資深的台菜主廚以台灣人最愛的香煎方式料理。上門的老客人多數都指名吃這一味，害怕吃不到，還會先打電話來預約。

蜜蜂咖啡

中山區農安街49號（農安店）

02-2599-2378

09:00-18:00（週日公休）

蜜蜂咖啡。（圖／Hally Chen）
蜜蜂咖啡。（圖／Hally Chen）
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凝結時光的老咖啡店　上上咖啡

開在台北市中山堂正門廣場旁的上上咖啡，和中山堂遙遙相望。第一次看見這店招牌是在1985年的一部電影《最想念的季節》。當時還是初中生，對咖啡沒有興趣，卻對店名印象深刻。幾年前因為工作接觸出版界，被編輯們帶來這裡談事情。通常先到的人會在二樓找靠窗的角落坐下，然後一起吃飯邊聊天，吃飽了再喝咖啡談公事，一次解決兩件事。

復古感的裝潢，記載著台北咖啡廳的歲月痕跡。（圖／Hally Chen）
復古感的裝潢，記載著台北咖啡廳的歲月痕跡。（圖／Hally Chen）
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可能是每天帶著笑容工作，從老闆娘余麗蘋的外表很難讓人相信，她已經營這間老咖啡店30年。開業於1978年的上上咖啡，開業沒幾年原店主便移民國外，由余麗蘋接手經營。她笑說當年出資的婆婆才是帶她入門咖啡的人，那時她剛嫁過來，常被婆婆帶去西門町喝咖啡，從一杯5元喝到今日，現在高齡90歲的婆婆身體硬朗，仍堅持每日喝上兩杯咖啡才行。早年這附近是布莊的激戰區，台北幾十間知名的布店都集中此地。那時成衣業還未發達，許多人都有上布莊買高級布訂製衣服的習慣，那些太太們選購完好高級布料，便會順道來上上吃飯喝咖啡。

經營咖啡店三十餘年的老闆娘余麗蘋，至今持續為熟客烹煮咖啡，保留記憶中的味道。（圖...
經營咖啡店三十餘年的老闆娘余麗蘋，至今持續為熟客烹煮咖啡，保留記憶中的味道。（圖／Hally Chen）
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上上的菜單，就屬「俄式羅宋湯」最知名，這味羅宋湯從40年前微酸的俄羅斯風格，一路被老闆娘加料改良，以牛大骨熬湯頭，加入牛腩、高麗菜、紅蘿蔔、馬鈴薯和月桂葉慢火燉煮數小時。除此，什錦鍋和牛雜鍋也很受歡迎，最近老闆娘還研發出充滿台灣味的四神薏仁排骨湯，很受上班族的女性顧客喜歡。

改良版俄式羅宋湯，是老饕的最愛。（圖／Hally Chen）
改良版俄式羅宋湯，是老饕的最愛。（圖／Hally Chen）
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在這裡無論是鍋物或是羅宋湯，都可以選擇搭配麵包或白飯，麵包還有香蒜麵包和奶油吐司兩種選擇。飯後除了熱咖啡，這裡的香濃冰咖啡因為使用咖啡冰塊，是許多老客人的愛。不過我個人更鍾情「上上冰咖啡」，指定半糖加上鮮奶油，用咖啡店開業服役至今的俄羅斯老杯具Podstakannik盛著喝，滋味好極了。

用俄羅斯老杯具喝杯咖啡，更能嘗出時代感。（圖／Hally Chen）
用俄羅斯老杯具喝杯咖啡，更能嘗出時代感。（圖／Hally Chen）
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上上咖啡

中正區延平南路95號

02-2314-0064

週一至週五09:00-21:00 ， 週六09:00-19:00週日09:00-17:00

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臺北畫刊

《臺北畫刊》為臺北市政府觀光傳播局出版的市政刊物，以圖文並茂的內容傳達臺北市的市政資訊、生活型態及與市民習習相關的實用資訊，為中、外人士認識臺北生活的代表性刊物。近年來《臺北畫刊》設計風格朝向年輕、活潑、健康走向，內容方面除了生活資訊外，並以生活休閒及觀光旅遊議題為主，更符合現代人的需求。

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