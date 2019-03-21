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以花入室 以花入茶

2019-03-21 13:26臺北畫刊

文/廖彥銘、攝影/鄭弘敬、圖片提供/有記名茶

花其實沒有那麼遙遠，只要用心體察，它就在我們生活的每個角落。無論是作為改變室內風景的擺飾，或是增添氛圍的點綴，甚至可以入茶，在醇厚中添上一抹芬芳。現在就讓我們來感受，以花入室、以花入茶的美好。

品茗靜謐茶室中的盎然生機 三徑就荒

隱身巷弄中的三徑就荒，巧妙運用花藝線條表現，在白色水泥構成的溫潤茶室裡，營造自然不造作的樸實環境，引領每位訪客走進茶藝世界，以味覺經驗重新建構對茶的認知，讓品茶不再遙不可及。

有機的茶館空間，千變萬化

拉開圓弧型的古董木門，順著淺灰水泥地面鑲嵌的銅條前進，一股幽靜隨即襲來。「整個空間是有機的。」品牌創辦人Vicky 說，無論是流線的吧台，或是圓滑的牆面，都是讓人感到舒服的曲面。

任憑落地窗外人車的喧鬧，在茶室裡頭，寧靜油然而生。（攝影／鄭弘敬）
任憑落地窗外人車的喧鬧，在茶室裡頭，寧靜油然而生。（攝影／鄭弘敬）
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裡頭沒有制式的展架或家具，所有東西都是可以移動的，跟著茶館主人與員工的心境變換，小至花藝植栽、大至家具格局，每隔幾天就長得不同。「我不想打造一絲不苟的美，大家進來拍照就離開，而是美到讓人想賴著不走、一來再來。」

花草和植栽，給予空間生命力。（攝影／鄭弘敬）
花草和植栽，給予空間生命力。（攝影／鄭弘敬）
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恰到好處的花藝，安靜地展現姿態

環顧三徑就荒的空間，每個視角都「剛剛好」。Vicky 說，關鍵就在於花藝植栽的陳列安排，並遵循「安靜」、「乾淨」的插花原則。她特別喜歡運用乾燥枯枝，突顯木本材質多變且獨特的姿態。她強調，「枯枝太冷，給它一朵花便好，寧願少，也不要多，否則雜亂。」

她也時常「以枝頭末梢借代整株樹木、以一朵花借代一片花田」，就像中文修辭中的「借代法」，打造如文學作品般的體驗，讓花藝回歸單純、俐落的結構，使蒞臨的茶客擁有無限想像空間。

花器也是三徑就荒重要的視覺元件，各有個性，「土地感強烈、內含礦石成分、或是材質厚薄輕重全經過思考，是我們認為既安靜又乾淨的器皿。」Vicky說，西洋花藝重點放在花，器皿常被忽略，但茶室花藝不同，器物和花必須相得益彰，兩者都是主角。

花草植栽，是茶空間的生命力

花藝與空間的關係十分緊密，面對一道空曠的白牆，可安排擴散生長、線條大膽有張力的花材，展現植物生命力，也能藉此引導觀者的視線至整體牆面。反之，細長型的內嵌櫥櫃，就不適合向兩側擴散的植栽，而改以長頸瓶盛裝的瘦高花材裝飾。

「花，是茶席的生命。」Vicky 說，一個茶席若只有茶具，一旦人不在，就像是展示物般成沉悶。然而，放上花草植栽，你便會因為植物展露的一絲生機，產生「這個茶席空間稍早有人在這裡喝茶」的想像，為空間注入意想不到的活力。

枯枝太冷，給它幾朵花，就溫暖了起來。（攝影／鄭弘敬）
枯枝太冷，給它幾朵花，就溫暖了起來。（攝影／鄭弘敬）
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百年茶行窨花飄香 有記名茶

東方茶葉千百種，若以發酵程度為經、焙火程度為緯，便能在風味地圖上尋得各種茶葉的座標。不過有一種稱為「窨（音同薰）花茶」的特殊茶類，將茶葉與鮮花層層交錯，讓茶吸收花香，最常見的茶品就是你我都聽過的茉莉綠茶、桂花烏龍。

窨花茶並非只是將乾燥花加入茶葉中，更不是添加香精的加味茶。真正的窨花茶，須在一般茶葉製作完成後，再經過篩花、發酵、窨香、起花等多道工序，製程更須緊抓鮮花盛放的時機，因此價格相對昂貴。

有記名茶的大稻埕門市，就是他們的製茶廠，一進去，清新的茶香隨著搓揉陣陣襲來。（攝...
有記名茶的大稻埕門市，就是他們的製茶廠，一進去，清新的茶香隨著搓揉陣陣襲來。（攝影／鄭弘敬）
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撲鼻清香，昔日大稻埕的春夏記憶

說到窨花茶，有記名茶第五代傳人王聖鈞想起當年的盛況，說道：「窨花香氣是童年記憶裡，屬於春夏的味道。」

有記名茶參與了大稻埕地區茶業的極盛時期。當時工廠日以繼夜趕工製茶，王聖鈞從小即浸淫在幽幽茶香之中，而約莫從每年4月開始，空氣裡就會多了一味淡雅花香，「我印象很深刻，那時夜晚會有卡車把剛採下來的鮮花運到工廠，工人們豪邁地把一袋袋花滿滿地鋪在地上，開始製作窨花茶。」

鮮花放在地上通風的同時，工人們也開始迅速揀選「篩花」，捨棄品質不好的花，剔除會產生雜味的莖與葉。接著將相對應的茶葉與花層層疊放，靜置「發酵」，讓茶葉吸飽花的香氣與汁液，再加以攪拌讓味道更均勻。然後透過烘焙「窨花」，使茶葉完整吸收因溫熱釋出的花香。最後利用風選機或抖篩機「起花」，將花與茶葉分離，要重複3至4次才能完成。

王聖鈞示範如何沖一杯好茶。（攝影／鄭弘敬）
王聖鈞示範如何沖一杯好茶。（攝影／鄭弘敬）
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以不同方式沖泡，品味當令窨花茶

不是每種花都能製成窨花茶，端看花香與茶韻的匹配程度，也須顧及產量與成本。總的來說，台灣的窨花花種大宗是茉莉花與桂花，再來是黃梔花（梔子花）與秀英花。

哪個時節的花茶滋味最好？王聖鈞說，可以跟著花季走，「黃梔與秀英約在4月最佳，茉莉6月到10月最盛，桂花則是夏秋時節8月左右狀況最好。」不過當今市面上窨花茶產地擴及全球，已超越季節限制，挑選喜歡的味道即可。在這個時節，「要我推薦，我喜歡清香的茉莉花茶。」

王聖鈞分享，沖泡時，要注意茶具材質與水溫。陶製器皿的孔隙較大，容易吸收茶湯氣味，若拿來品茗花茶，香氣容易被吸收而減弱，因此，沖泡窨花茶適合使用瓷壺、瓷杯。而水溫的選擇，視基底茶種而定，與花種無關，例如茉莉綠茶以「綠茶」為底，以攝氏 70 至 75 度沖泡剛好；桂花烏龍則是「烏龍茶」為底，水溫應提升至攝氏 95 至 100 度較佳。沖泡時間可較一般茶葉多 5 至 10 秒，讓水溫激發出更多花香。

茉莉花茶的清香，不是單純來自於花的參雜，而是透過窨花，一層又一層讓茶葉吸收飽滿的...
茉莉花茶的清香，不是單純來自於花的參雜，而是透過窨花，一層又一層讓茶葉吸收飽滿的香氣。（攝影／鄭弘敬）
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為百年茶行創造新意，重返國際市場

接手事業至今，王聖鈞透過創新的設計與行銷，並以百年品牌的優良茶葉品質為本，開發具現代感的「EWKEE」系列，讓忙碌的現代人也能喝好茶。其中限量的花茶禮盒，包裝上的圖騰，靈感來自盛開的花朵，象徵茶葉與花的美好相遇。

「爺爺當時主力為外銷，父親掌管時轉為內銷，現在，茶葉又開始受到國際熱絡討論。」他希望，品牌能再度推向國際市場，讓更多國內、外的人，喝到好茶，愛上喝茶，更能品嘗窨花茶。

三徑就荒

信義區忠孝東路四段553巷46弄15號

02-2746-6929

週間13:00-20:00，週末11:00-20:00

有記名茶

大同區重慶北路二段 64 巷26號（大稻埕店）

02-2555-9164

09:00 - 19:00（週日公休）

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臺北畫刊

《臺北畫刊》為臺北市政府觀光傳播局出版的市政刊物，以圖文並茂的內容傳達臺北市的市政資訊、生活型態及與市民習習相關的實用資訊，為中、外人士認識臺北生活的代表性刊物。近年來《臺北畫刊》設計風格朝向年輕、活潑、健康走向，內容方面除了生活資訊外，並以生活休閒及觀光旅遊議題為主，更符合現代人的需求。

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