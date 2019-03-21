帶毛孩上餐館 享受愜意時光

文/Kirste Wang、攝影/楊雅淳

作為一座動物友善的城市，不僅台北市政府持續推廣友善動物環境和空間的概念，近年來更有不少店家加入接待寵物的行列，讓台北成為一座充滿愛的動物友善城市。

因為愛所以懂 3個愛狗的大男生

擁有大片落地窗的Yoh曜日義式餐酒館，坐落在餐廳林立的東豐街上，門面到店內的裝潢皆簡約大器，從遠方望去，即可見到門口的水泥牆面上掛著斗大的「Yoh」草寫，招牌後的黃光與室內光線共同放射出溫暖氣息，顯得特別優雅、吸睛。主理人鐘明倫笑說：「會取名為『曜日』，就是希望這間店能帶給大家有如太陽般溫馨的感受，也如同日文中的『星期』，代表我們每一日、每一餐都很用心地在做料理。」

有了寵物友善的空間後，毛小孩也可以出門和飼主一起享用美食。（攝影／楊雅淳） 分享 facebook

明倫表示，這裡是他與兩位好友呂理杰、陳宥橙共同實踐夢想的地方，熱愛料理的三人過去都在餐飲業工作，累積了多年經驗與想法，再加上三人都是愛狗人士，有感於每次出門聚會都難以找到真正對寵物友善的用餐處，志同道合的他們決定打造一間滿足理想的餐廳，並將這份想法注入經營理念之中。

「為了能實踐寵物友善的空間，當初在考量室內設計時，就特別規畫了能讓狗狗自由走動的區域，一方面不會影響到用餐的客人，飼主也不用擔心寵物亂跑，用餐時比較放心。」鐘明倫說。

在靠近落地窗的獨立用餐區中，曜日特別放置了一張五角形的大餐桌，地板的空間通透，讓不同組客人在分享同一張大桌時，也能藉由寵物在餐桌底下的互動有更多交流，就像在自家餐廳吃飯一樣放鬆。

招牌料理Witch’s蜜蘋果鴨與海之味奶油明太子義大利麵，是主理人鐘明倫推薦的必點菜色。（攝影／楊雅淳） 分享 facebook

鐘明倫特別推薦店內招牌的Witch’s蜜蘋果鴨，以煙燻鴨胸、蜜蘋果、馬茲瑞拉起司製成，並採威靈頓牛排的料理方式裹上香脆酥皮，將鴨肉的油脂鎖在裡頭，最適合搭配紅酒食用。飼主也可為毛孩點上一份現做的鮮食餐，店內提供了雞肉蔬菜白醬蝴蝶麵、蘋果雞肉燉飯以及番茄炒蛋等3種選擇，收服挑嘴狗狗的味蕾。

除了以美味的創意料理擄獲顧客的心，曜日貼心的服務也令許多毛孩爸媽印象深刻：為了保持空氣流通，特別在寵物用餐專區內設置空氣清淨機，另有水碗提供狗狗使用；若寵物不小心便溺，服務人員也可以協助清潔，地板、餐桌椅都會消毒擦拭，讓顧客安心用餐。

Yoh曜日義式餐酒館

地址：大安區東豐街53號

電話：02-2708-5910

時間： 11:30 – 24:00

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愛是友善的出發點

來到熱鬧的公館商圈，位於台大體育館對面、新生南路巷內的彼克蕾友善咖啡館（Piglet Friendly Café）是一間以小豬為主題的咖啡館，雖然從招牌到店內牆面裝飾都是可愛的小豬，但「店長阿牛」卻是隻貴賓犬，而這間友善咖啡館的誕生，從收容所被救出的阿牛帶給老闆娘不少啟發。

Piglet堅持採用新鮮食材，讓客人吃得健康。（攝影／楊雅淳） 分享 facebook

彼克蕾友善咖啡館，店裡由內而外的視覺設計都是由曾從事多年設計業的阿牛媽媽親自操刀，會想用小豬作為咖啡館的主題，是因為她從小就對豬情有獨鍾，加上本身非常喜愛寵物，因而有了「Piglet」這個店名，在logo的設計上也特別將「Pet」3個字母用顏色表示，代表店裡對寵物友善的用餐環境。

採訪當天雖然店長阿牛沒上班，但走進店裡仍能四處見到牠的蹤跡。推開大門往地上一看，即可見到阿牛的狗腳印帶你往櫃台前進，還有1:1的阿牛看板、抱枕，在門口和椅子上熱情歡迎客人。

阿牛媽媽說，阿牛以前是在繁殖場生活的受虐犬，領養後才發現他單眼失明，個性也不太親近人，在不斷給予愛和教育後，阿牛逐漸成為活潑又貼心的狗狗，而她也將照顧阿牛和自家兩個小孩的細心，實踐於咖啡館的飲食和空間中。這裡不僅對寵物友善，可讓毛孩上椅子同坐，也不怕小孩在空間裡吵鬧，更設有輪椅友善充電座照顧身障朋友。

特別規畫的獨立空間，不用擔心活潑的毛小孩打擾到其他客人。（攝影／楊雅淳） 分享 facebook

除了空間友善外，阿牛媽媽對店內的食、用與毛孩安全也非常注重，不僅堅持使用天然、新鮮的食材，不用人工味精及雞粉、防腐劑等化學添加物，更不惜成本，採用歐盟認證的有機花茶與頂級義大利咖啡；顧慮用餐衛生，每張桌椅都會經過酒精消毒才讓下一位客人使用；毛孩與人的餐具，進廚房後便會分開清洗，製餐檯還加裝了光觸媒除菌燈管，讓人安心大快朵頤；而為了毛孩的安全著想，餐桌旁都有加裝可繫上牽繩的扣環，讓飼主用餐時不用擔心寵物的行蹤。

阿牛媽也特別提醒，身為有公德心的好主人，到公眾空間還是盡量為寵物穿上禮貌帶、繫好牽繩，才能和店家一同營造愉悅的用餐環境。若各位毛孩爸媽希望能有越來越多寵物友善的用餐空間，還是要從自身先做起，才能讓更多餐廳願意服務攜帶毛孩的客人。

如果想要知道更多動物友善的好去處，歡迎在臉書上搜尋「臺北毛孩趣旅行」，跟親愛的寵物歡度美好的時光。

彼克蕾友善咖啡館

地址：大安區新生南路三段76巷5號

電話：02-3365-3155

時間：11:30 – 21:30

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