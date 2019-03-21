親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
臺北畫刊
TAIPEI
文化臺中
KH Style
Takao樂高雄
新北市藝遊
臺中新聞

俠義傳奇的先河之作：吳樂天的臭彈人生

MLB／一朗告別戰 4打席無安打八局下場結束職涯

感受城市公宅的迷人風景

2019-03-21 13:24臺北畫刊

文/Arya.S.H、圖/九典建築師事務所

「巴黎住久了，你就會知道，興建社會住宅，是城市生活幸福的起點。」旅居法國，在巴黎社會住宅住了20年的羅惠珍，於《巴黎不出售》裡這麼說道。她入住的公寓採光良好、環境優美，卻沒有你我所想像的沉重負擔，政府以便宜的費用出租，讓市民能輕鬆享受有品質的美好生活。

同樣居住於此的鄰人來自四面八方，有些是大學教授、公車駕駛、公務員，也有獨自撫養孩子的單親媽媽，或來自印尼的小家庭。在這裡，社會住宅的思維不同於台灣，它被視為城市共生共居共享的實踐，透過混居，讓人口型態更為平衡。不分職業、無論收入，只要入住，就能享受同樣的福祉。

歐洲社會住宅起步早，值得台灣借鏡

歐洲的社會住宅發展已有百年歷史，其背景主要是為了解決都市發展過程中因居住問題連帶造成的社會影響，諸如房價、人口、治安、教育、貧富不均等。經過長期的改革討論，政府提出「只租不賣」的社會住宅政策，期盼能藉此解決中低所得者及弱勢族群的困境。福利完善的國家，如荷蘭、瑞典、英國、日本，也都有一定比例的社會住宅規畫。

對社會住宅政策有深入研究的共生公寓團隊「玖樓」共同創辦人柯伯麟在受訪時分享道，德國柏林在1862年所推行的「住宅合作社」居住體系是相當令人稱道的案例，人們入社合資，由組織購買土地建房、分配住房，互助互惠，社員們彼此平等；如果需要轉讓，不能抬高價格，只能以成本價出售給社員。法律也規定，屋主不能隨便調整房租或驅趕住戶，以保障住戶權益；設計時，每個人可以分配到多少的起居空間、陽台比例，都被納入法規裡，因為「居住，是人的基本權利」。可惜的是，在台灣，大多數人對「公共住宅」（社會住宅，在台灣多被稱為公共住宅，以下簡稱「公宅」）仍抱持著建築不美觀、入住者多是老弱殘窮者等刻板印象，讓政策推行備受阻力。

只租不賣，年輕人也可負擔的居住選擇

坐落於台北市松山區的健康公宅，顛覆對公宅的傳統印象。（圖／九典建築師事務所）
坐落於台北市松山區的健康公宅，顛覆對公宅的傳統印象。（圖／九典建築師事務所）
分享
台灣的公宅政策最早可追溯到1955年的國宅興建計畫，當時國宅是可供買賣的，後因遭遇土地和經費考量而停辦。時光更迭，台北市房價迅速飆漲，儘管年輕人依舊渴望留在城市生活，卻因高房租、高房價而難以覓得合適的居住空間。於是，政府開始推動「只租不賣」的公宅政策，希望能夠以年輕人可負擔的居住選擇，紓緩他們的生活開銷；同時，滿足城市當中不同族群的租屋需求，照顧經濟相對弱勢的族群，落實居住正義。

目前台北市政府持續推動公宅興建政策，不僅追求住宅內部完善的施工品質，以及外觀的設計美感，也納入共融、開放的精神，試圖為社區帶來永續發展，除了保障一定比例的名額給弱勢族群，也提出「青年創新回饋」的居住甄選方式，讓有獨特專長和創意的年輕人自由提案，自告奮勇成為社區種子部隊，為居住帶來更豐富的面貌。此外，完善的居家硬體配置及托老、育幼和活動中心等，都賦予了居住空間更完備的機能。

擅長以社群概念推廣城市質感生活的玖樓團隊認為，近年來台灣居住文化確實開

始有了改變。「慢慢地，大家對於租屋產生了不同想法，原來在城市裡要有高品質生活，不一定要持有房子。」柯伯麟這麼說著。

留下眷村舊回憶，勾勒公宅新模樣

對一座城市而言，公共建設的群眾使用率與社區連結性是很重要的，一旦有了越多的情感凝聚，住戶便會更看重環境，甚至起到全民維護監督的作用。以松山區的「健康公宅」為例，前身為眷村，早期被稱為「婦聯五村」，提供給將官階級的軍人家庭居住，當時總能在此看見軍機沿基隆河畔飛行。事過境遷，原先的居住者遷居之後，土地便一直遺留荒廢著。回憶起當時探訪基地的情景，負責設計、建造健康公宅的建築師張清華說：「殘舊凋零的現場，有個石碑靜靜佇立在一旁，上頭『婦聯五村』字樣卻完整無瑕，一看就知道是有人定期在維護。」讓她對當地留下深刻的印象。

現在的健康公宅仍保留著昔日老眷村的美好面貌。（圖／九典建築師事務所）
現在的健康公宅仍保留著昔日老眷村的美好面貌。（圖／九典建築師事務所）
分享

但一開始，健康公宅的興建計畫推行並不順利。當地社區發生嚴重的「鄰避效應」，反對聲浪不斷。台北市政府、建築團隊召開數次說明會與里民溝通，積極拜訪里長及周邊店家傾聽需求，消除人們對公宅的疑慮，終於讓贊成興建的民調過半。除此之外，為了更了解年輕人期待的生活，建築團隊也以工作坊進行實驗，邀請人們畫下對於未來生活的想像，並據此著手研究臥室、廚房、浴室的合適方位，以及如何達到節能、滿足身心障礙者使用習慣等不同需求，再進行室內模擬，並以得到的資料模組，反覆修整設計，才逐漸勾勒出現今健康公宅的輪廓。

建造健康公宅時，團隊刻意將社區老樹保留下來，不僅規畫了大範圍的公共區域，建築師也將環境故事融入建築設計中。過去台灣眷村住宅大都使用竹籬笆和半鏤空的花格窗，他們將建築外觀融入眷村的竹籬笆意象，將花格窗意象轉譯，使用於低樓層空間的陽台外，讓它成為立面元素，達到透光和視覺的遮蔽效果。不僅如此，眷村所遺留下的石碑、門板、花格窗也都再利用，分別被放置在社區公共空間，一旁還貼心附上解說牌，與居民分享昔日記憶。

健康公宅內部裝設簡約，採光良好。（圖／九典建築師事務所）
健康公宅內部裝設簡約，採光良好。（圖／九典建築師事務所）
分享

「我們刻意讓低樓層保有通透性，開放鄰里居民使用。那裡有綠意、商店、穿堂、屋頂農園，無論是不是公宅居民，大家都很喜歡待在這裡，長者喜歡坐在花台歇息，孩子拿著粉筆在地面彩繪，一旁年輕人則會在這邊交流彼此的想法。建築體的存在，串聯起周邊社區居民的互動。」用社群模式來經營社區，混居生活有了更多可能；比起過去封閉陌生的公寓大廈印象，現在的公宅本身就像是社區聯絡簿，找回了逝去的人情味，成為支撐城市生活的溫暖力量。

台北市各處公宅的落成就像綻放在城市裡的花，改變了城市美學和居住習慣，交織成政府與市民間密不可分的網絡。和公宅做鄰居，讓社會福祉成為生活的基石，台北的居住文化正在改變中。

傳統眷村住宅常使用的半透空花格窗，重新轉譯為健康公宅陽台的立面元素。（圖／九典建...
傳統眷村住宅常使用的半透空花格窗，重新轉譯為健康公宅陽台的立面元素。（圖／九典建築師事務所）
分享

分享

手機、平板請下載

【《現在玩臺北App》iOS版】。

【《現在玩臺北App》Android版】。

臺北畫刊

《臺北畫刊》為臺北市政府觀光傳播局出版的市政刊物，以圖文並茂的內容傳達臺北市的市政資訊、生活型態及與市民習習相關的實用資訊，為中、外人士認識臺北生活的代表性刊物。近年來《臺北畫刊》設計風格朝向年輕、活潑、健康走向，內容方面除了生活資訊外，並以生活休閒及觀光旅遊議題為主，更符合現代人的需求。

相關新聞

聆聽是最重要的

2019-03-21 13:31

美術館人生

2019-03-21 13:28

愛喝咖啡的台北人

2019-03-21 13:27

以花入室 以花入茶

2019-03-21 13:26

帶毛孩上餐館 享受愜意時光

2019-03-21 13:25

來談咖啡職人

2019-03-21 13:22

創意人帶路 跟著花兒去旅行

2019-03-21 13:20

跟著海芋、繡球花上山追花

2019-03-21 13:19

杜鵑、玫瑰 市區現芳蹤

2019-03-21 13:19

業餘滑水客浪得實名

2019-02-20 11:58

女性科學營催生小居禮夫人

2019-02-20 11:58

設計好點子點亮台北生命力

2019-02-20 11:58

用照明溫暖一座城 城市的光影魔術手周鍊

2019-02-20 11:58

浪漫走春賞花趣

2019-02-20 08:41

傳承皮革溫度──葉明福皮革創作工房

2019-02-20 08:41

盡覽絕美景觀橋 水岸光雕越夜越美

2019-02-20 08:41

一個法國導演的西門町人生 尚若白

2019-02-20 08:39

歡度團圓佳節 正月十五慶元宵

2019-02-19 09:15

給你不一樣的燈節 城市夜光點亮街區

2019-02-19 09:14

獨立書店主理人周筵川 複合經營傳遞紙本溫度

2019-01-17 09:11

發掘靈感的基地 設計人的創意天堂

2019-01-17 09:11

思想啟蒙 不為閱讀設限 激盪腦內思考的啟蒙書店

2019-01-17 09:11

文藝派充電飽 多樣展演遊牧心靈

2019-01-17 09:11

無可取代的戲院回憶

2019-01-17 09:11

歲末尾牙私房好料

2019-01-17 09:11

布布精心的足上風華——東台布鞋莊

2019-01-17 09:11

搭起台越文化交流橋梁 阮秋姮

2019-01-17 09:11

另一位柯醫師的故事——仁安醫院

2019-01-17 09:11

愛吃派大滿足 巨無霸料理美胃極限

2019-01-17 09:11

愛好者來挖寶 手作材料店大集合

2018-12-19 15:25

機器難以取代 手寫美感的溫度

2018-12-19 15:25

暖身暖心加溫感情 歲末年終火鍋歡聚

2018-12-19 15:25

200元有找 小資族暖暖泡湯趣

2018-12-19 15:25

老師傅手工打造個人品味

2018-12-19 15:25

山頂鳥創辦人李雲霓 舌尖上的親情

2018-12-19 15:25

手工湯圓各有千秋

2018-12-19 15:25

蒐集台北聲音的洋耳朵 阮安祖

2018-12-19 15:25

來去溫泉旅店過佳節

2018-12-19 15:25

動靜皆宜的台北新美學 台北101董事長張學舜

2018-12-19 15:25
看更多

熱門文章

「極度乾燥」出走、永福樓收攤 東區商圈倒店潮不是你想的那樣

2019-03-18 10:57

把Dyson當iPhone賣 千元就買得到的吸塵器 何必花上萬元？

2019-03-19 11:19

大考數學0分 法官助理當10年 一關鍵讓她轉任律師

2019-03-19 10:36

眾叛親離！民投董座郭倍宏意外下馬：都是我的錯

2019-03-20 13:00

還在拿紙本發票？這樣做獎金可以自動入帳

2019-03-20 13:22

換柱現世報？韓流罩頂 朱立倫恐被「換朱」

2019-03-21 08:36

賠5千萬還翻倍賺回來！他用十年悟出選股三心法

2019-03-20 11:30

5天賣出17億票房 國片《比悲傷更悲傷的故事》為何在中國爆紅？

2019-03-21 13:22

「不配住紐約」的一代 不只賴在家 還能不下床！

2019-03-19 12:00

賴清德為何決意參選總統？會贏嗎？

2019-03-20 16:42

新潮流總召鄭文燦表態挺小英 認為柯P難勝出 韓國瑜不選機率高

2019-03-21 08:38

瞬間到香港 有哏眷村 左營果貿社區

2019-03-18 14:12

下班直奔回家吃飯、看影集？你也中了「戀家」的招

2019-03-19 12:00

積極回應空污報導 台塑、政府：徹查所有煙囪

2019-03-19 11:59

辜公怡火速接棒 掀起台泥集團新質變

2019-03-21 14:30

年逾60、完賽兩次東京全馬 蔡明忠：想到完成時的美好 就可堅持到底

2019-03-20 13:25

3歲俄羅斯天才小鼓手超萌驚人演出

2019-03-19 11:55

走進百年小鎮的日常 探尋美濃春光

2019-03-18 15:33

幫農夫外銷6千噸檸檬、替屏東還百億負債「接地氣」縣長潘孟安有何魅力？

2019-03-20 13:25

早一步訪美 胖周瑜給柯P設下「鄭文燦障礙」

2019-03-20 16:43

選擇性遺忘不簡單 新研究：「故意忘記」比「記得」更費腦力

2019-03-18 14:00

不是只有龍虎塔的蓮池潭

2019-03-18 14:17

多次婉拒副手 賴清德變身小英對手

2019-03-21 14:56

「林若亞條款」上班族薪資所得 這樣報最省荷包

2019-03-21 13:30

台南勝選為賴神搭起攀上政治高峰的階梯

2019-03-21 08:39

謝金河：從年報、配息看真章

2019-03-21 14:18

港星任達華推薦高雄醫療觀光

2019-03-18 13:06

雙語城市不是夢 Taxi司機開口講英文

2019-03-18 14:10

全面布局智慧機械 提升台灣工具機競爭力

2019-03-20 09:53

沒受過教育卻有一手匠師技藝 87歲步道師靠修古道守護森林

2019-03-20 13:25

放眼切削加工新應用 聚焦超音波解決方案

2019-03-20 09:53

世棒賽12強 11月台中開打

2019-03-19 15:28

一個展覽 看藝術也能看時代

2019-03-19 15:26

踩著踏板的行動夢想──MY DAILY BEVERAGE.CO 焼き焼きYAKI

2019-03-18 13:39

捍衛空品硬起來 台中市府堅持中火4號機組除役

2019-03-19 15:28

攜手柯南故鄉 台中打造漫畫城

2019-03-19 15:28

零售4.0時代來臨 POS角色需重新定義

2019-03-20 09:53

媽祖文化節 12百年廟同樂

2019-03-19 15:28

餐車風 瘋餐車──La Rue 文創三輪車

2019-03-18 13:16

客製化漸成工具機訂單大宗 翻轉思維提升接單能力

2019-03-20 09:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top