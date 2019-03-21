創意人帶路 跟著花兒去旅行

文/吳亭諺、劉秝緁 攝影/楊雅淳、潘怡帆

居住在城市中，我們總是習慣維持高轉速的生活步調。平日拚了命埋首於工作，休息時卻只想無止境地沉浸在虛擬網路世界，常常忘了感受周遭的變化，也忽略了自己需要被療癒的心。不妨暫時放下憂慮，跟我們來場探索花季的台北漫遊吧！

柒木設計Kelly：有花的生活，就像有人時刻陪在身邊

「放些花在房間裡吧！那真的能讓人感覺四季變化。」擅長營造生活氛圍的「柒木設計」產品設計師Kelly說。過去的她極少接觸花卉、植物，有次和朋友聊天時，突然想到台灣是「花卉王國」，生活周遭也有許多花市，但為什麼不曾想過在家裡放花？會不會就是缺少了一個適合的花器？

於是Kelly和夥伴們設計了獨樹一格的「上下花器」，打破傳統花瓶的模樣，將傳統青花瓷的外型化為鏤空的簡約線條，讓花能夠從瓶口綻放，看起來更有層次。

Kelly所設計的花器，鏤空的簡約線條，讓花可以從瓶口綻放。（攝影／楊雅淳） 分享 facebook

曾有人問Kelly，不會插花的人，要怎麼設計花器？但跳脫傳統插花的邏輯，反而成了另一種優勢：她選擇把插花的容器變淺，讓人們無需考慮瓶內的空間安排，只要依照個人喜好，將花隨意插在容器底部的劍山後再固定住，不用擔心瓶內的枝莖是否折損，也無需時常換水，只要看到水位降低再加水即可。

最近正好是杜鵑花盛開的季節，Kelly也應景挑選幾枝含苞待放的杜鵑花。相較起整叢盛開、種得直挺挺的杜鵑，她更喜歡枝幹有曲線、生長自然的樣貌，上頭的花朵不用多，旁邊再使用綠色的植物搭配就很美。綠葉通常可以撐比較久，所以只要每隔幾天換株花，就能讓家裡一直充滿粉嫩的生氣。

除了在家中擺放當季花卉，Kelly在工作之餘，也喜歡到戶外散步，讓自己可以在忙碌的工作中稍微放慢腳步、靜下心沉澱自我，也為創作帶來更多靈感。她特別推薦到台大校園欣賞杜鵑花，不同色彩的杜鵑花和校園特色建築相映成趣，也為花季帶來不一樣的風景。

Kelly在工作之餘也喜歡到戶外散步，讓自己放慢腳步。（攝影／楊雅淳） 分享 facebook

「有花的生活，就像有人一直陪在身邊」，雖然平時忙於工作，但能夠在休息空檔，看到這些花朵的生長變化，就會覺得很療癒。下次不妨跟著Kelly的腳步，仔細欣賞周遭的植物，用心感受它們的變化，也許會有不同的收穫！

2019台大杜鵑花節「杜鵑盛放 台大好Fun」

3/1（五）～3/31（六）

國立台灣大學

由工作室轉為實體店面後，雖然空間不大，但店裡不時有花藝師授課，適合悠閒的下午時光，和好友一同體驗花藝的趣味。

Cypress & Chestnut

地址：大安區復興南路二段148巷5號

電話：02-2700-8937

時間：不固定，採預約制

Soac年輕時曾覺得上山跟人擠採海芋很不酷，但多年後他採的不只是海芋，更是周遭的景色和當下的感受。（攝影／潘怡帆） 分享 facebook 廚師索艾克Soac：取花拌進料理，會有一種溫柔的香氣，但其實是辣的

印象中總與料理脫不了關係的金鐘名廚索艾克Soac，在家裡卻是個植物宅，或者，這麼說比較正確，比起出門，他更享受宅在植物裡研究料理的滋味。

與植物的緣分，始於畢業後第一份工作，那時他在烹飪教室做品牌行銷，也負責照顧陽台的植物，這讓Soac成了綠手指。現在也很幸運擁有一個完整的庭院，讓他用闊葉植物種成一座熱帶雨林。務實的他，並不會特別買花，而是依據各種場合及時節，讓花來搭配食物的視覺呈現。

尤其是需要氣氛的聚餐時刻，「派對，植物在派對食物上最重要了！」他說，透過尤加利葉裝飾裝盤就能營造質感，也曾取凋謝的琴葉榕葉片置於木板上，作為finger food的盛盤。

過去在「台灣燙」（Taiwan Tongue）的飲食網站，Soac重新詮釋了許多台灣傳統料理的美味。問起有想過以花入菜嗎？他滿意的神情丟出了一個好吃的答案：「金針花炊飯！」這名字一出來，是唾液就能想像的美味啊！「那個顏色不用說，香氣更是好。取當季的金針花直接鋪滿米飯上，一個大鍋就簡單搞定。」

我們多認為以花入菜，看中的是它的美麗。Soac卻說：「其實重點是香氣。用花做的菜，都有一種溫柔的韻味，會散發出女孩子一般的個性。」聽他說著，料理都有了性別，「而且，花的味道其實多是辣的。」是的，以花入菜的料理，根本就是一個女子無誤！

乘著春天的氣息， Soac以取花入菜的野餐發想，創作洛神花三明治。以紅得晶瑩、又酸甜迷人的洛神花入醬，用美乃滋和些許無籽芥末醬為基底，加入一點葡萄的口感，再以鮮蝦與魚肉的海鮮味平衡整體滋味。厚厚一層抹在烤脆的吐司上，味蕾豐富到上山林又入海洋。

酸甜迷人的洛神花三明治，是賞花野餐的絕佳伴侶。（攝影／潘怡帆） 分享 facebook

帶上洛神花三明治一起上陽明山採海芋，他則回憶自己以前從來沒有跟著人潮擠進海芋季節盛開的風情，因為年輕時一直認為「這樣太不酷了！」但這趟海芋之行卻跟他與植物為伍久後的老派心腸起了共鳴，「過去都是在花市接觸到整理好的植物，來到海芋花田不但親身踏進了植物的生長環境，還可以親手選擇想要的花開大小來做搭配。而整片海芋與周遭景色，還成為了回家後插花的靈感。」

換上採海芋的青蛙裝前，Soac打趣說道，要找另一半來採海芋，作為約會的行程。也許因為沒有踏進海芋田的柔軟中，就不曉得自己也會被大自然收服。不知不覺就隨著「這朵採得好美」、「再選幾株花開得小一點的好了」的驚嘆，採滿了一次與土地完滿的交會。

看著採完的一大把海芋，他突然想到：「喔喔，我家剛好有一個花瓶，好配。」期待Soac插瓶後，又會做出什麼樣的料理來搭配。

來到陽明山，別忘了帶束海芋回家，讓花香從山裡延續至生活中。（攝影／潘怡帆） 分享 facebook

URS27 郊山友台

地址：台北市士林區凱旋路27號

電話：02-2861-8178

開放時間：11:30 – 17:00，週二及週三公休

木作與綠意為老屋注入新意，採集時節花草果物，帶入廚房，提供純樸和宜人的美味，還有各種與環境對話的計畫。

URS27M郊山友台（攝影／潘怡帆） 分享 facebook

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