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跟著海芋、繡球花上山追花

2019-03-21 13:19臺北畫刊

文字/游姿穎、攝影/汪正翔、林恩佑、蔡宇臻、陳韋至、圖片/台北市產業發展局

陽明山的櫻花才剛優雅謝幕，雪白的海芋與繽紛的繡球花接力登場，將山頭揮灑成大片花海，吸引許多追花愛好者慕名而來，讓花季熱潮一路延燒到5月。

雪白海芋季 滿山花海將至

春天，是陽明山竹子湖海芋盛開的季節。潔白的海芋，是當地5、60歲的花農，用他們厚實的雙手每日細心呵護，才有的美好景致。

竹子湖地區水質純淨、土壤肥沃，加上氣候適合海芋生長，每年3至5月盛開期遍布白色花海，宛如北國雪景。台北市花卉試驗中心主任宋馥華表示，竹子湖地區原本種植蓬萊米，後因產值太少、市場不大，便引進適合在淺水環境生長的海芋，直到現在，竹子湖的海芋產量占了全台的80%以上，成為當地重要的經濟作物。近年花農陸續轉型休閒農場，更引進陸生的彩色海芋，為白色花田增添色彩。

海芋因為花莖粗吸水力強，容易照顧，很適合民眾採摘回家點綴居家環境，放置8至10天也不成問題。但若想保存得更久些，宋馥華也提供一個小撇步，「通常在水中放入切花保鮮劑是最有效的，但因成分是化學物質，有些人會有顧慮，建議也可在水裡加入汽水調和，因為其中的檸檬酸可殺菌，又有糖分供給營養，能延長花的壽命。」

作品《採．收》（攝影／林恩佑）
作品《採．收》（攝影／林恩佑）
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相遇白色花田 許下幸福約定

竹子湖海芋花田景色優美，望向山巒，可瞧見遠方白煙裊裊升起的小油坑，是許多國內外旅客來台北必訪的景點。尤其，白色海芋又象徵新娘純潔的白紗，不少新人喜歡到此拍攝婚紗照，留下如畫般的美麗倩影。

台北市產業發展局農業發展科科長呂丘鴻表示，眾所期待的竹子湖海芋季將在3月底盛大開幕，由於今年冬天較為暖和，開花較早，從2月開始就陸續綻放，現在就有機會先睹為快。今年海芋季主題為「數數海芋」，希望來此的旅人，都能「數一朵海芋，許一個心願」，讓心靈洋溢暖暖幸福。

竹子湖海芋季為期一個月，可前往各家農園舉辦的數十場「花田有約」活動，在綠白相間的海芋花田裡品嘗下午茶、體驗戶外花藝風景，也可在歐風市集品文創、胖卡美食尋美味。去年廣獲好評的「竹子湖旅行郵局」活動，今年也將持續舉辦，在欣賞海芋之餘，別忘了蒐集海芋季限量明信片與紀念郵戳，寫下祝福的話寄給自己或重要的人。此外，想更認識竹子湖地區的自然人文風貌，也可以事先報名北投區農會精心規畫的半日遊，體驗恬靜自然的頂湖遊程，或者熱鬧豐富的海芋大道遊程。

海芋（攝影／潘怡帆）
海芋（攝影／潘怡帆）
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絕美繡球花 世界級場景不容錯過

接續海芋的繡球花，在竹子湖大約有7到8個品種，顏色鮮豔，一球一球像極了新娘手中的捧花，討喜迷人。2017年一張民眾在竹子湖拍攝繡球花海的照片，被Instagram官方轉發認證而一夕爆紅，也讓台北的繡球花田成為熱門的拍照打卡景點。

作品《陽明山繡球花海》（攝影／蔡宇臻）
作品《陽明山繡球花海》（攝影／蔡宇臻）
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宋馥華說，繡球花是大自然的指示劑，花朵會依照土壤的酸鹼性呈現不同的顏色，偏酸呈現藍色、偏鹼則呈現粉紅。而竹子湖的繡球花自國外引進，主要種在海芋田埂旁，若不用人工低溫處理的方式調節催花，花期大約落在5、6月，目前台北花卉試驗中心種植的繡球花已經盛開，可到此漫步欣賞。

今年的繡球花季大致會延續去年頗受好評的IG打卡造景布置，同時還有地景花藝設計展與生態農業體驗活動等，就用相機捕捉色彩斑斕的繡球花海，盡情享受被花海擁抱的幸福感吧！

作品《繡海》（攝影／陳韋至）
作品《繡海》（攝影／陳韋至）
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2019 竹子湖海芋季

時間：3/29（五）～4/28（日）

地點：陽明山竹子湖

其他交通、花況、活動等資訊請上「2019 竹子湖海芋季」網站查詢

2019 竹子湖繡球花季

時間：5月中到6月中（確切時間4月公布）

地點：陽明山竹子湖

與花共舞・Instagram打卡拍照小祕訣！

@livia.chen414

繡球花田

模糊的前景加上襯托人物的背景，就能製造出繽紛的花季照片。

IG帳號@livia.chen414
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@jeffreyyam

海芋季

拿起花朵一起拍張活潑的人物照吧，不只可愛、也有集中視覺的效果呢！

IG帳號@jeffreyyam
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臺北畫刊

《臺北畫刊》為臺北市政府觀光傳播局出版的市政刊物，以圖文並茂的內容傳達臺北市的市政資訊、生活型態及與市民習習相關的實用資訊，為中、外人士認識臺北生活的代表性刊物。近年來《臺北畫刊》設計風格朝向年輕、活潑、健康走向，內容方面除了生活資訊外，並以生活休閒及觀光旅遊議題為主，更符合現代人的需求。

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