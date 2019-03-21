杜鵑、玫瑰 市區現芳蹤

文字/游姿穎、攝影/汪正翔、何承勳、圖/台北市觀光傳播局

淡淡的三月天裡，行走在日常逛街、通勤的路上，見到的是繁花盛開的美景。這個時節，杜鵑花季與玫瑰展持續展開，民眾不僅有花可賞，更有音樂、野餐、市集等活動可玩，不妨趁著週末假日，和家人、朋友相約踏青，共聚春日好時光。

粉嫩杜鵑 遠觀近拍皆宜

「我願是滿山的杜鵑，只為一次無憾的春天。」作家蔣勳在詩作〈願〉中，這樣形容杜鵑的美；作家白先勇也在《台北人》將紅色杜鵑象徵為小說主人翁的鮮血與靈魂，可見受人喜愛的杜鵑花，總為文人騷客帶來無限靈感。

杜鵑花（攝影／楊雅淳） 分享 facebook

每逢春天，台北街道、公園、校園，時常可見杜鵑芳蹤，百花爭豔的景色，讓整座城市被她溫柔地包圍。台北常見的品種有平戶杜鵑、西洋杜鵑、久留米杜鵑、金毛杜鵑和烏來杜鵑等，台北植物園園長范素瑋說，杜鵑花主要產於亞洲，除了外來品種，台灣地區因為氣候變化萬千、地形複雜，因此也孕育出烏來杜鵑、南澳杜鵑等野生的原生種。雖然在城市裡生長的杜鵑比不上高山地區來得高大，卻別有一番風雅與細膩。

對許多花迷來說，除了拍照留念，近距離觀賞花形姿態也是一種樂趣，「像是台灣特有種的烏來杜鵑顏色繽紛，有桃紅、粉紅、淡紫、紫紅等，雖然不似其他品種開得碩大，迷你的花葉卻嬌小得十分討喜。」范素瑋接著舉例，金毛杜鵑在傘狀的花叢底下，植株上有明顯的金色細毛，想更加認識花朵細部構造，也可利用相機近拍，觀察咖啡色雄蕊上兩個白色的洞，這裡頭藏著昆蟲最喜愛的花粉。趁著花季期間，父母也可以帶著小朋友一同賞花、觀察生物樣態，親近大自然。

大安森林公園杜鵑花（攝影／何承勳） 分享 facebook

城南到城中 杜鵑花季幸福蔓延

連續三屆的台北杜鵑花季，今年同樣以「春天・幸福・有愛」為主題，繼續傳遞春神幸福的花語。台北市觀光傳播局城市旅遊科科長朱品澤表示，為了讓大家在春天感受到春暖花開的幸福，今年杜鵑花季從城南延伸到城中，並可在自來水園區、二二八和平公園與大安森林公園等地參加花季活動。

杜鵑花季以自來水園區的「花語閱讀咖啡香」活動揭開序幕，透過音樂表演，為花季迎接悠然愜意的氛圍，並設置閱讀區，在賞花、聽音樂的同時，也能沉浸在書香中。

緊接著將在大安森林公園舉辦千人野餐音樂會，在杜鵑花的簇擁下，席坐草地欣賞歌手、樂團表演，別有一番情調。賞花之際，別忘了在公園裡尋覓10隻不同造型幸福熊的蹤影，拍照蒐集到10隻幸福熊還能參加機票抽獎。其他像是在新生南路懷恩堂前的幸福嘉年華、二二八和平公園小農市集和台日花卉城市交流等活動，也將創造豐富多元的花之饗宴，一路熱鬧到4月。

浪漫玫瑰 視覺嗅覺雙重享受

玫瑰（攝影／汪正翔） 分享 facebook 春天一到，台北的花似乎賞也賞不完，除了杜鵑花，花博公園新生園區的台北玫瑰園和士林官邸的玫瑰花陸續綻放，搖曳的丰姿如同作家張愛玲筆下的《紅玫瑰與白玫瑰》般令人動容。但玫瑰可不只有紅色與白色，各異其趣的花形、花色與香氣，展現出萬種風情，為台北增添浪漫色彩。

玫瑰花需要充足日照，適時澆水保持土壤的溼潤，在園丁的細心呵護下，才有完美花形。「玫瑰外型多變，有簇生型、彩球型、球型等不同類別，花瓣形狀也有劍瓣、圓瓣、波浪瓣等造型。」台北市工務局公園路燈工程管理處圓山公園管理所副主任李梅蘭舉例，如努賽特等部分品種，從含苞、盛開到凋謝，花瓣會有三種不同顏色的層次變化，相當美麗。當然，玫瑰特殊的濃郁香氣，如辛香、蜜香、果香等，也是賞花重點。台北玫瑰園裡由台灣育種的玫瑰「奇蹟」，帶有甜甜的荔枝香，每每讓經過的民眾忍不住駐足尋香。

兩處玫瑰展 數百品種一次看足

台北玫瑰園是玫瑰的祕密花園，裡頭共有700多種玫瑰，是北台灣品種最豐富的園區，過去主要以品種的試行栽培為主，兩年前新闢了古典玫瑰園區，引進

大片的茶玫瑰，不僅四季皆能開花，更是國內外第一座以古典玫瑰為設計主題的花園，吸引許多新人前來拍婚紗照。

配合系列花季，今年台北玫瑰園的春季玫瑰展主題為「愛麗絲夢遊玫瑰園」，以童話意象將園區打造成一座夢幻花園，來此可欣賞魔術秀，也邀請園藝治療師，利用玫瑰花與五感體驗為民眾紓壓身心靈。此外，台北市的市鳥台灣藍鵲也將化身藍鵲先生，在玫瑰園和迷宮花園等各個角落現身，與民眾一同探訪玫瑰園裡的私房景點。

如果台北玫瑰園還看不過癮，不妨前往士林官邸的玫瑰展，可欣賞豐花玫瑰、英國玫瑰、法國玫瑰、大輪玫瑰及灌木玫瑰等約125個品種，以及「不可思議押花俱樂部」和「文創彩繪藝術研究社」展出的押花和彩繪作品，透過多元藝術形式，感受玫瑰千變萬化的風貌。

新生公園玫瑰（攝影／汪正翔） 分享 facebook

2019台北杜鵑花季

時間：3/16（六）～4/6（六）

地點：大安森林公園、二二八和平公園、自來水園區

2019台北玫瑰園春季玫瑰展

時間：3/20（三）～4/8（一）

地點：花博公園新生園區

2019士林官邸玫瑰展

時間：4/12（五）～4/28（日）

地點：士林官邸公園玫瑰園、玫瑰溫室

與花共舞・Instagram打卡拍照小祕訣！

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台灣大學

可愛的孩子和寵物是最吸引人的好主題，永遠不退流行。

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台北玫瑰園

將散落的花瓣排成喜歡的文字或圖案，一張獨一無二的照片輕鬆誕生。

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