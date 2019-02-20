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用照明溫暖一座城 城市的光影魔術手周鍊

2019-02-20 11:58臺北畫刊

文／許凱森 攝影／陳毅偉 圖／財團法人中強光電文化藝術基金會提供

光，除了照明之外，也牽動人的情緒和感覺；照明，不是越亮越好，過度使用不但造成精神上的負擔，對生態也是一種汙染和浪費。國際照明設計大師周鍊說：「光不只是用來照明，更重要的是光與人之間的關係，讓光和環境和諧，成為生活的一部分，感受它帶來的溫暖與幸福。」

周鍊，曾任美國最大建築照明設計公司BPI（Brandston Partnership Inc.）總裁，從1980年代踏入照明領域至今40年，由他親自操刀的照明設計遍布全球各城市，包括美國自由女神、馬來西亞吉隆坡雙子星大樓、紐約自然科學博物館、北京頤和園、屏東恆春古城、台南風神廟、奇美博物館等城市夜景都出自於他。本著「以人為本，呼應環境」的初衷，用光增進人與人、人與環境之間的情感，讓光與藝術、文化、景觀、建築等生活中的重要元素，互相產生更密切的關係。

製造氛圍　光環境益身心

「光環境」是個新鮮的名詞，以前的社會從來沒把光當成環境元素的一部分，自然環境的光，人們沒有機會左右它。現在，光環境可以被人工創造和調控。光，是跨年的歡樂倒數，是節慶的溫馨氛圍，是店家的廣告看板，是舞台的表演效果，千變萬化。

周鍊說，在美國，控制規畫光環境的法規較為嚴謹，像舊金山，建築物本體不能成為視覺光源，建築物想要亮，只能投光，不能放光，光源不能影響到天際線。周鍊用廚師做料理，來比喻照明設計師創造光環境。同樣是吃，學校午餐講究營養均衡，但擺席設宴要色香味俱全，而控制體重則需要精算熱量等；同樣是照明，可以是公共場域示範型，也可以是個人空間享受型，但都應該對我們身心有益且不浪費能源。

周鍊希望透過對光環境更深的認知，讓民眾感受到光為城市帶來的溫暖。（攝影／陳毅偉）
周鍊希望透過對光環境更深的認知，讓民眾感受到光為城市帶來的溫暖。（攝影／陳毅偉）
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設計思維　連結人文環境

其實早在30年前，周鍊就曾經和台北市都市發展局合作規畫台北的夜間環境。近年，他也觀察台北其他地區的光環境，例如較晚開發的信義區，街道照明沒有太過複雜，大樓本身的照明也很合理；而中山北路人行道上的路燈，地面很亮、行人的臉卻是暗的，就可看出照明系統沒有以行人當作設計對象。他建議台北可以朝向城市光環境整體規畫的目標邁進，而現在正是推動光環境的時機。

照明設計的思維並不是點燈打亮，用一套走遍天下，而是必須與人文和周遭環境有所連結，才能成為國際級門戶光環境。周鍊以東、西方的餐桌光源做比喻：華人圍坐圓桌、吃的是合菜，光源打在餐桌中央；而西方人坐方桌、吃的是各自一份的套餐，光源則應該打在自己座位上方。

從前的北門具防禦功能，是進城的入口要道，現在的北門則是視覺跟歷史文化的地標，更是國際進入台北的門戶，所以在從事光環境規畫時，不能只照亮北門建築物本身，而應以周邊整體光環境做考量，使用外圍投射燈光來凸顯城樓的建築特色和歷史氛圍，並藉由不同生活時段控制不同色溫燈光，打造豐富多元的照明效果。

台北鐵道部廳舍見光不見燈的隱藏光源，宛如月光灑落般溫潤和諧。（圖／財團法人中強光...
台北鐵道部廳舍見光不見燈的隱藏光源，宛如月光灑落般溫潤和諧。（圖／財團法人中強光電文化藝術基金會提供，攝影／鄭錦銘）
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自家照明　明暗配置情境

周鍊住家的照明設計，果然也別具巧思，除了廚房區域的嵌燈及餐桌的吊燈，在其他空間看不到外顯的燈具，牆上控制燈光的開關一排六個，細長並列著，切換時沒有聲音，光源不是乍明乍滅，而是緩緩地亮、緩緩地暗。每一種光都有情境，有看電視的光、有和朋友在沙發上聊天的光、有夜深人靜的光，每種情境還能夠同比例調整明暗。

「光就跟文學、語文一樣，剛開始看不懂沒關係，但慢慢地就能體會到自身情緒因為光而改變，不一定能讓生活過得更好，但能更實在。」周鍊家的照明系統，能搭配出4、5種以上的層次變化，不是只有單純的開跟關而已。他說，如果在視覺上能夠體會層次的話，在生活上也能有層次跟深度，就像人每天不應該只有吃飯、睡覺，還要有跟誰聊天、聊什麼內容等情感交流。燈只是一個媒介，重要的是如何回歸到光的本質，光和環境、生活、情緒、人怎麼結合，練習體會周遭環境，覺察光這個元素對生活的影響。

周鍊居家照明除了餐桌的吊燈之外，其他空間看不到外顯的燈具。（攝影／陳毅偉）
周鍊居家照明除了餐桌的吊燈之外，其他空間看不到外顯的燈具。（攝影／陳毅偉）
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佛法概念　體會生命層次

在照明的觀念上，不開過多的燈，照得很謙虛，亮得很自然，周鍊的許多想法，都與佛法相契合。他說：「光讓我體會到生命中的多元層次，光讓我想到慈悲的道理。」當設計的初發心是真心體會別人的需要時，所創作出來的作品，留予時間與空間裡的感動會更深刻。

今年75歲的周鍊，潛心向佛，頭髮花白卻站得挺直，態度從容、語調柔和，大師級人物的侃侃而談，沒有複雜難懂的專業術語，而是用極為尋常的比喻，來說明光與環境的關係，周鍊本人也如一盞溫暖柔和的光源，用最體貼舒適的亮度，照引身邊的人。

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